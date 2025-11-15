Головна Країна Суспільство
Тисячі українців можуть залишитися без компенсації за зруйноване житло: причина

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Наслідки атаки на Київ у ніч на 14 листопада
фото: glavcom.ua

Омбудсман Дмитро Лубінець наголошує на необхідності посилення інформаційної роботи серед громадян

В Україні тисячі постраждалих від війни українців ризикують залишитися без компенсацій за зруйноване житло через проблеми з реєстрацією прав власності. Про це заявив  Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише «Главком».

За попередніми оцінками, кількість домогосподарств, що постраждали від обстрілів, сягає 2,5 мільйона. Водночас до Реєстру пошкодженого та зруйнованого майна подано лише 986 тис. заяв, з яких понад 425 тис. не мають верифікованої інформації про право власності через відсутність даних у Державному реєстрі речових прав (ДРРП).

Основною причиною є відсутність у реєстрі верифікованих даних про право власності, що позбавляє людей можливості отримати відшкодування. Водночас більшість українців стикаються з численними бюрократичними бар'єрами: відсутність оригіналів документів, знищення архівів Бюро технічної інвентаризації (БТІ), недоступність інформаційних довідок з БТІ та недостатня поінформованість громадян про необхідність реєстрації прав у ДРРП.

Офіс Омбудсмана регулярно отримує звернення від людей, які втратили житло, але не можуть підтвердити своє право на нього через ці системні проблеми. Під час організованого заходу, що охопив понад чотири тисячі осіб, було отримано понад 150 запитів щодо порядку реєстрації прав власності.

Враховуючи ці труднощі, омбудсман Дмитро Лубінець наголошує на необхідності посилення інформаційної роботи серед громадян, зокрема серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Він також виступає за запровадження спрощеної процедури підтвердження права власності без обов'язкових документів БТІ, використовуючи копії документів, рішення місцевих рад або свідчення старих архівних даних.

«Люди, які втратили домівки через війну, не повинні повторно втрачати своє право на власність через недосконалість системи», – зазначив Дмитро Лубінець.

Зауважимо, алгоритм відновлення пошкодженого майна визначений Порядком надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення», затвердженим відповідною постановою Кабінету Міністрів України.

