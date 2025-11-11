Головна Київ Новини
search button user button menu button

Від початку війни кількість ВПО в Києві зросла майже втричі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Від початку війни кількість ВПО в Києві зросла майже втричі
У 2022 році було зареєстровано понад 170 тис. внутрішньо переміщених осіб
фото з відкритих джерел

Станом на сьогодні у Києві вже 433 тисячі внутрішньо переміщених осіб

Від початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну кількість внутрішньо переміщених осіб у Києві зросла майже втричі. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда, інформує «Главком».

Зокрема, у 2022 році було зареєстровано понад 170 тис. внутрішньо переміщених осіб, у 2023-му – 370 тисяч, у 2024-му – понад 420 тисяч. Станом на сьогодні – вже 433 тисячі людей, серед яких понад 70 тисяч дітей і більше 75 тисяч пенсіонерів.

«З моменту реєстрації вони стають частиною нашої громади та мають доступ до всіх міських послуг – медицини, освіти, соціальної підтримки і пільгового проїзду», – розповіла Марина Хонда.

Посадовиця також нагадала, що у столиці діє міська програма підтримки «Турбота. Назустріч киянам», яка включає:

  • Матеріальну допомогу малозабезпеченим ВПО (станом на жовтень 2025-го 22 тисячі ВПО отримали виплати на суму 58 млн грн);Безплатне харчування дітей у школах і садочках (видатки міського бюджету вже склали 200 млн грн);
  • Компенсацію за пільговий проїзд (станом на жовтень 2025-го нею скористалися 38 тисяч осіб на суму 32 млн грн);
  • Підтримку територіальних центрів соцобслуговування (на обліку – понад 1900 ВПО, які отримують харчові набори, гарячі обіди, засоби гігієни, постіль, медичні набори для догляду).

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив кілька рішень щодо внутрішньо переміщених осіб. Уряд запроваджує нові послуги для вимушених переселенців. Перша з них – медичний догляд. Люди після евакуації зможуть отримати додаткову медичну консультацію одразу в місці тимчасового проживання ВПО. У разі необхідності протягом 30 днів можна пройти лікування в медичному закладі. Також відтепер для внутрішніх переселенців доступна соцпослуга проживання для ВПО з категорії маломобільних громадян. 

До слова, Міністерство соціальної політики України та благодійний фонд «Прихисти своїх» підписали меморандум про співпрацю, що передбачає запуск онлайн-платформи для внутрішньо переміщених осіб.

Теги: Київ послуги Марина Хонда ВПО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворожий дрон пошкодив житловий будинок на Печерську
У Києві житловий будинок на Печерську постраждав від падіння дрона (фото)
22 жовтня, 11:52
фото: Ольга Стефанишина
Будинок Стефанишиної в Києві зазнав ушкоджень через уламок дрона
22 жовтня, 12:37
З неповнолітніми правопорушниками та їх батьками спілкуються слідчі та інспектори ювенальної поліції
Напад на синагогу на Оболоні: правоохоронці встановили зловмисників
13 жовтня, 14:57
Цуценя вижило після спроби втоплення
У Пущі-Водиці зоозахисники врятували цуценя, викинуте у ставок (відео)
14 жовтня, 14:43
Задля збереження руху транспорту та пішоходів шляхопроводом усі роботи виконуються із частковим поетапним обмеженням
Капремонт шляхопроводу на вулиці Полярній: що вже зроблено (фото)
23 жовтня, 17:05
Ткаченко наголосив, що закупівлі інженерних споруд мають здійснювати структурні підрозділи, які мають підготовлених фахівців у сфері закупівель
Ткаченко назвав посадовця, який зриває розгортання системи мобільних укриттів у столиці
29 жовтня, 10:51
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 1 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
31 жовтня, 21:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
2 листопада, 20:16
У Києві на Лісовому масиві відбулася спільна толока в межах місячника з благоустрою
На Лісовому масиві під час толоки висаджено 15 сосен (фото)
3 листопада, 13:18

Новини

Київщина: графіки відключення світла 12 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 12 листопада 2025 року
Київ готує пляжі до зими: які роботи проводяться
Київ готує пляжі до зими: які роботи проводяться
Від початку війни кількість ВПО в Києві зросла майже втричі
Від початку війни кількість ВПО в Києві зросла майже втричі
На випадок комунального колапсу. Гідрогеолог вказав, яке джерело води мають використовувати кияни
На випадок комунального колапсу. Гідрогеолог вказав, яке джерело води мають використовувати кияни
Смертельна ДТП на Бучанщині: водій KIA вилетів у кювет, протаранивши зупинку (фото)
Смертельна ДТП на Бучанщині: водій KIA вилетів у кювет, протаранивши зупинку (фото)
Мільйонний підряд «Охматдиту» може отримати фірма, пов'язана зі спільником пійманого на хабарі ексзаступника міністра енергетики
Мільйонний підряд «Охматдиту» може отримати фірма, пов'язана зі спільником пійманого на хабарі ексзаступника міністра енергетики

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua