Від початку війни кількість ВПО в Києві зросла майже втричі

Від початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну кількість внутрішньо переміщених осіб у Києві зросла майже втричі. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда, інформує «Главком».

Зокрема, у 2022 році було зареєстровано понад 170 тис. внутрішньо переміщених осіб, у 2023-му – 370 тисяч, у 2024-му – понад 420 тисяч. Станом на сьогодні – вже 433 тисячі людей, серед яких понад 70 тисяч дітей і більше 75 тисяч пенсіонерів.

«З моменту реєстрації вони стають частиною нашої громади та мають доступ до всіх міських послуг – медицини, освіти, соціальної підтримки і пільгового проїзду», – розповіла Марина Хонда.

Посадовиця також нагадала, що у столиці діє міська програма підтримки «Турбота. Назустріч киянам», яка включає:

Матеріальну допомогу малозабезпеченим ВПО (станом на жовтень 2025-го 22 тисячі ВПО отримали виплати на суму 58 млн грн);Безплатне харчування дітей у школах і садочках (видатки міського бюджету вже склали 200 млн грн);

Компенсацію за пільговий проїзд (станом на жовтень 2025-го нею скористалися 38 тисяч осіб на суму 32 млн грн);

Підтримку територіальних центрів соцобслуговування (на обліку – понад 1900 ВПО, які отримують харчові набори, гарячі обіди, засоби гігієни, постіль, медичні набори для догляду).

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив кілька рішень щодо внутрішньо переміщених осіб. Уряд запроваджує нові послуги для вимушених переселенців. Перша з них – медичний догляд. Люди після евакуації зможуть отримати додаткову медичну консультацію одразу в місці тимчасового проживання ВПО. У разі необхідності протягом 30 днів можна пройти лікування в медичному закладі. Також відтепер для внутрішніх переселенців доступна соцпослуга проживання для ВПО з категорії маломобільних громадян.

До слова, Міністерство соціальної політики України та благодійний фонд «Прихисти своїх» підписали меморандум про співпрацю, що передбачає запуск онлайн-платформи для внутрішньо переміщених осіб.