Готувався до вчинення терактів. У Києві затримано колишнього військового інструктора-іноземця

Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Іноземець передавав ворогу службову інформацію про Сили оборони України та готувався до вчинення терактів

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали у Києві зарубіжного агента ФСБ. Ним виявився завербований росіянами колишній військовий інструктор із однієї з європейських країн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, цей іноземець передавав ворогу службову інформацію про Сили оборони України та готувався до вчинення терактів.

Як встановило розслідування, на початку 2024 року іноземець, маючи професійні навички з вогневої і тактичної підготовки, прибув до нашої держави, щоб працювати інструктором із підготовки мобілізованих.

Через декілька місяців він припинив цю роботу і для отримання «легких заробітків» почав пропонувати свої послуги російським спецслужбам. Для цього він залишав «оголошення» у різноманітних прокремлівських інтернет-групах.

Згодом на нього вийшов співробітник ФСБ, який після вербування почав ставити іноземцю завдання.

«Серед іншого, встановлено, що агент передав російським окупантам інформацію про іноземних інструкторів Сил оборони, з якими він спілкувався раніше та координати навчальних центрів ЗСУ на півдні України, де він тренував мобілізованих», – повідомили в СБУ.

За даними слідства, для підготовки до виконання наступних завдань окупанти надіслали чоловікові інструкцію для виготовлення саморобного вибухового пристрою, а також координати схрону, з якого він дістав пістолет з двома спорядженими магазинами.

Повідомляється, що контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожого поплічника, задокументувала його злочини і затримала за місцем тимчасового проживання в столиці України.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і його додаткової кваліфікації.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція затримали агента ФСБ, який отримав завдання підпалити будівлю Інституту національної памʼяті у центрі Києва. Зазначається, що за інструкцією російської спецслужби чоловік мав вилити пальне на вікно будівлі, підпалити його і зафіксувати загоряння на телефонну камеру.