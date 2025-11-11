Головна Київ Новини
На випадок комунального колапсу. Гідрогеолог вказав, яке джерело води мають використовувати кияни

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На випадок комунального колапсу. Гідрогеолог вказав, яке джерело води мають використовувати кияни
Гідроеколог зазначив, що вода з бюветів є безпечною, навіть якщо й має сторонній запах аміаку, який люди часто плутають із сірководнем
«Звісно, водопровідну воду краще кип'ятити. Але краще – пити бюветну»

В умовах повномасштабної війни, коли цивільна інфраструктура постійно перебуває під загрозою обстрілів, життєво важливим питанням залишається доступ до безпечної питної води, а найбільш надійною страховкою на випадок комунального колапсу є артезіанські бювети. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів гідрогеолог, директор науково-виробничого підприємства «Спецводгео» Олександр Терентьєв. 

Гідроеколог зазначив, що вода з бюветів є безпечною, навіть якщо й має сторонній запах аміаку, який люди часто плутають із сірководнем.

«Сеноманський водоносний горизонт – це його природний запах. Нічого страшного, він за кілька годин випаровується. Загалом у Києві два види артезіанських свердловин: із Сеноманського шару, що залягає на глибині від 60 до 150 метрів, та з Юрського – глибиною від 170 до 350 метрів», - пояснив Терентьєв. 

За словами гідроеколога, сірководню багато, зокрема, в артезіанських свердловинах у Хмельницькій області. Він навіть корисний – розчинений у воді каміння у нирках розчиняє, додав експерт.

Терентьєв зазначив, що артезіанські свердловини є скрізь в Україні, адже це альтернатива водопровідному водопостачанню.

«Вже майже чотири роки повномасштабної війни, а в нас і електроенергетика тримається, і газопостачання. У радянські часи для страховки кілька контурів створювалося, щоб перемикати у разі чого», – пояснює гідроеколог. 

За словами Терентьєва, у всіх військових містечках, у військових частинах раніше були свої автономні артезіанські свердловини. У багатьох колишніх військових містечках України досі у кранах – артезіанська вода. В інших випадках гідроеколог радить водопровідну воду кип'ятити, а краще – пити бюветну.

Щодо джерел, з яких жителі столиці часто набирають воду, зокрема, у парку «Нивки», Терентьєв зазначає, що теоретично вода з них може бути безпечною, якщо поруч немає промислових виробництв.

«Сто років тому люди пили воду з річок та струмків. Так чому б зараз не пити воду з них, якщо поряд немає жодних хімічних і других виробництв?» – розмірковує гідрогеолог, проте наголошує, що якість води у будь-якому разі повинні регулярно перевіряти відповідні інстанції.

Нагадаємо, цього літа в Україні не зафіксовано суттєвого покращення стану водних ресурсів попри менш спекотну погоду та рясні дощі в окремих регіонах. Про це у коментарі «Главкому» розповів віцепрезидент асоціації «Укрводоканалгеологія» Андрій Нікітін. Він підкреслив, що температурний фактор не є визначальним у процесі цвітіння водойм. Також експерт зазначив, що сьогодні значна проблема для екосистеми – це наслідки підриву Каховської ГЕС та зникнення водосховища.

