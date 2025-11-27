Головна Світ Політика
«Ворог народу»: Трамп накинувся на NYT за матеріал про його старіння

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
фото: Reuters

Американський президент різко відреагував на матеріал The New York Times, у якому йшлося про ознаки його старіння, скорочення робочого графіка та можливі проблеми зі здоров’ям

25 листопада президент США Дональд Трамп звинуватив The New York Times у брехні та назвав видання «ворогом народу» після виходу матеріалу, де журналістка писала про ознаки старіння і зменшення його енергійності на посаді глави держави. Про це повідомив Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп назвав The New York Times «ворогом народу», а журналістку Кеті Роджерс, яка брала участь у підготовці матеріалу, – «третьосортним репортером». Він заявив, що стаття неправдива і спрямована на дискредитацію його роботи.

«Я ніколи в житті не працював так наполегливо. Але, незважаючи на все це, радикальні ліві божевільні з New York Times, яка скоро закриється, написали про мене статтю, в якій стверджують, що я, можливо, втрачаю енергію, незважаючи на факти, які показують прямо протилежне. Вони знають, що це неправда, як і майже все, що вони пишуть про мене, включаючи результати виборів, навмисно негативне», – написав Трамп.

Трамп зазначив, що у нього ідеальні фізичні та когнітивні обстеження, а тому у нього не скоро «закінчиться енергія».

У матеріалі The New York Times журналістка зазначала, що президент стикається з проявами старіння: скорочує робочий день, менше виступає публічно, особливо в період з полудня до 17:00. Також видання вказало на ознаки, які можуть свідчити про зміни у стані його здоров’я.

Нагадаємо, що 27 жовтня Дональд Трамп уперше поділився подробицями свого останнього медичного обстеження, під час якого йому зробили магнітно-резонансну томографію. Політик заявив, що результати виявилися «ідеальними».  

14 листопада президент США Дональд Трамп знову привернув увагу громадськості, з'явившись на публічному заході з густим шаром тонального крему на руці. Раніше Білий дім пояснював використання косметики необхідністю приховати синці, нібито спричинені частими рукостисканнями.

Дональд Трамп президент здоров'я США

