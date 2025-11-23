Не може пересуватися без сторонньої допомоги. З’явилися нові дані про стан здоров’я обвинуваченої Нелі Штепи

Колишня міський голова Слов’янська очікує на вирок понад 10 років

Стала відома причина, чому ексміська голова Слов’янська Донецької області Неля Штепа, обвинувачена у створенні терористичної організації і посяганні на територіальну цілісність України, майже два роки не відвідує судові засідання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За відомостями сторони захисту, обвинувачена тривалий час важко хворіє і не може пересуватись без допомогою іншої особи. Наразі Неля Штепа перебуває на стаціонарному лікуванні у Слов’янську. З цього приводу її адвокати наполягали на зупинені судового провадження.

Разом з тим Феміда не погодилася з позицією захисників Штепи. При цьому було констатовано, що комісія лікарів міської лікарні №2 Краматорська, яку суд кілька місяців тому зобов’язав провести медичний огляд обвинуваченої, у підсумку обмежилася інформацією про перелік хвороб Нелі Штепи, без узагальненого висновку.

Тому суд призначив комісійну судово-медичну експертизу обвинуваченої, яку доручив провести Харківському обласну бюро судово-медичних експертиз. На розгляд експертів Феміда винесла кілька питань: які захворювання (з документальним підтвердженням відповідних діагнозів) має Неля Штепа; чи дозволяє стан здоров’я обвинуваченої брати участь у судових засіданнях, у тому числі дистанційно з використанням засобів відеозв’язку.

Нагадаємо, що Нелю Штепу судять з 2014 року. До повномасштабної війни її справу розглядав Орджонікідзевський районний суд Харкова. Головуюча суддя Олена Глібко встигла провести допит Штепи та заслухати свідків.

У березні 2022 року Голова Верховного суду ухвалив розпорядження про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану. Після чого справу Штепи забрали у судді Глібко і передали на розгляд до Київського районного суду Полтави.

У квітні 2023 року суддя Олена Глібко пішла у відставку за власним бажанням.

Як повідомляв «Главком», на засіданні 9 лютого 2021 року Штепа заявила клопотання про виклик до суду 50 свідків захисту, в тому числі ексглаву Донецької облдержадміністрації Сергія Таруту, колишнього в.о. глави Адміністрації президента Сергія Пашинського, ексглаву Служби безпеки України Валентина Наливайченка, експрем'єр-міністра Арсенія Яценюка і п'ятого президента України (2014-2019) Петра Порошенка. Суд вирішив допустити до допиту в судовому засіданні всіх свідків, заявлених як звинуваченням, так і захистом, нагадавши при цьому сторонам про право відмовитися від допиту того чи іншого свідка.

Довідково. Нелю Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014 року їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначають, що ексмерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення.

У свою чергу Штепа заявила, що не вважає себе винною. Стверджувала, що не організовувала жодних сепаратистських заходів на підтримку «ДНР» (за словами Штепи, їх проводили місцеві соціалісти і комуністи). Натомість 5 березня 2014 року організувала мітинг «Слов’янськ – за Україну», який її попросив провести тодішній голова Донецької ОДА Сергій Тарута. Більше того за 12 днів до захоплення Слов’янську Штепа надіслала 72 телеграми на адреси центральної влади щодо реагування на ситуацію, що склалася.