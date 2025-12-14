14 грудня: який сьогодні день, традиції та заборони

Свята 14 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

14 грудня в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія та Калиніка.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 14 грудня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Це пам'ятний день, який відзначається на честь завершення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС 14 грудня 1986 року. Свято присвячене визнанню героїзму, самовідданості та потужної жертовності сотень тисяч ліквідаторів, які ціною власного здоров'я і життя врятували світ від радіаційної загрози. Їхній подвиг має непересічне значення для всієї світової спільноти.

День благодійності в Україні

День благодійності в Україні – це національне свято, впроваджене з метою підтримки милосердя на різних рівнях відповідальності. Людина може займатися благодійництвом особисто, також існує багато громадських організацій та благодійних фондів, які здійснюють допомогу нужденним. Підтримуватися принцип милосердя має також і на державному рівні.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день мавп

14 грудня в різних країнах світу відзначають цікаву дату – Всесвітній день мавп. World Monkey Day не є офіційним святом. Воно виникло за ініціативи відомих художників Кейсі Сорроу та Еріка Міллікіна, які у 2000 році запропонували заснувати такий день на міжнародному рівні. На той час ініціатори події навчалися в Університеті штату Мічиган на факультеті мистецтв. Свято стало популярним, коли Sorrow і Millikin почали включати День мавп до своїх авторських робіт та альтернативних коміксів і публікувати їх через інтернет.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиніка

14 грудня православна церква вшановує пам'ять п'яти мучеників, які постраждали за свою віру в III столітті за часів імператора Діоклетіана.

Тирс і Левкій були страчені за відкрите визнання християнства у місті Кесарії.

Аполлоній, який спочатку боявся мук, пізніше підкорився, побачивши потужну стійкість Тирса.

Филимон, співак, зголосився замінити Аполлонія під час жертвопринесення, після чого вони обидва були піддані тортурам.

Калинік був катом, який, вражений мужністю Филимона, сам увірував у Христа і був страчений разом з ним.

Їхні життя стали символом того, як потужна віра здатна перетворювати людей і надихати на жертовність.

Ханука

Ханука в перекладі з івриту означає оновлення, освячення. З року в рік єврейський народ відзначає це давнє релігійне свято, яке розпочинається 25 кіслева (третій місяць у єврейському календарі) і триває вісім діб до початку наступного місяця – тевета. За цивільним календарем у 2025 році початок Хануки припадає на 14 грудня, а кінець на 22 грудня. Друга назва події – Хаг Урим («Свято Вогнів»). Ханука з’явилася ще у 2 столітті до н.е. в пам’ять про звільнення та очищення Храму після перемоги Хашмонеїв (Маккавеїв) у повстанні проти царя Антіоха IV. Коли більшість євреїв зрадили свою віру, невелика група відданих людей врятували Храм та повернули своїх братів до Всевишнього, до віри прабатьків.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо вночі сильно замерзла земля, то наступного року буде гарний урожай.

Якщо йде мокрий сніг – до гарного врожаю хліба.

Якщо погода ясна, то зима буде холодною і вітряною.

Потужний вітер віщує про те, що багато днів поспіль буде холодна погода.

Історичні події

1900 – день народження квантової механіки;

1901 – в Лондоні проведено перший турнір з настільного тенісу;

1903 – в Кіті Хоук (штат Північна Кароліна), брати Райт зробили першу спробу піднятися в повітря на сконструйованому ними літаку. Однак конструкція впала ще на злеті;

1911 – людина вперше підкорила Південний полюс;

1918 – гетьман Павло Скоропадський зрікся влади на користь Директорії УНР;

1935 – прем'єрою оперети Й.Штрауса «Кажан» у приміщенні колишнього Троїцького народного дому відкрився Київський театр оперети;

1939 – у зв'язку з нападом на Фінляндію СРСР виключений з Ліги Націй;

1944 – Президія Верховної Ради РРФСР своїм указом замінила назви 11 районів і відповідних районних центрів Кримської АРСР з кримськотатарських і німецьких на російські;

1949 – Єрусалим проголосили столицею Ізраїлю;

1950 – було засноване Управління Верховного комісара ООН у справах біженців;

1955 – членами ООН стали Народна Республіка Албанія, Австрія, Народна Республіка Болгарія, Камбоджа, Цейлон, Фінляндія, Угорська Народна Республіка, Ірландія, Італія, Йорданія, Лаос, Об'єднане Лівійське королівство, Непал, Португалія, Народна Республіка Румунія та Іспанія;

1958 – третя радянська антарктична експедиція вперше досягла полюса недоступності в Антарктиді (найвіддаленішої від узбережжя материка точки);

1960 – у Парижі було підписано Конвенцію про заснування Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР);

1994 – першим досвідом безпосереднього супутникового мовлення з території колишнього СРСР стала експериментальна трансляція з території України «Міжнародного «Слов'янського Каналу»;

2008 – 29-річний журналіст єгипетського телеканалу «Аль-Багдадія» Мунтазар Аль Зейді кинув черевики у американського президента Джорджа Буша зі словами «Це тобі мій прощальний поцілунок, собако!»;

2009 – в центрі Стокгольма відбувся запуск в експлуатацію першої у світі мобільної мережі на базі технології Long Term Evolution;

Іменини

День ангела святкують: Анастасія, Дмитро, Наум, Порфирій, Тирс, Филимон.