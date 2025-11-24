24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 24 листопада 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

24 листопада у світі відзначають Всесвітній день еволюції. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святої великомучениці Катерини Олександрійської.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 24 листопада 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день еволюції

24 листопада спільнота науковців всього світу відзначає Всесвітній день еволюції. Присвячене це свято річниці публікації відомої для широкого загалу праці «Походження видів», що була написана Чарльзом Дарвіном 24 листопада 1859 року. Оскільки книга була написана не в науковому, а в популярно-публіцистичному стилі, то викликала справжній ажіотаж в суспільстві. Це один з найбільш вагомих творів в історії науки, який детально та логічно пояснює засади існування життя на планеті та виникнення великого розмаїття флори та фауни. Так з’явилася на світ теорія еволюції, яку згодом стали називати дарвінізмом.

Всесвітній день моржа

Всесвітній день моржа відзначається щорічно 24 листопада з 2008 року. Цей день є закликом до дій, спрямованих на підвищення обізнаності про збереження моржів, ніжних гігантів Арктики. Заснований у 2008 році Всесвітнім фондом дикої природи (WWF) та Радою з морських ссавців, цей день привертає увагу до проблем, з якими стикаються моржі внаслідок зміни клімату та людської діяльності. Моржі є одними з найбільших ластоногих у світі, самці важать до 1500 кг. Це соціальні істоти, які часто відпочивають великими групами на арктичних узбережжях. Однак їхні популяції скорочуються, і вони особливо вразливі під час сезонних міграцій. Швидке потепління Арктики, майже втричі швидше, ніж у решті світу, становить значну загрозу їхньому середовищу існування, особливо морському льоду, на який вони покладаються для відпочинку та розмноження.

Всесвітній день сіамських близнюків

24 листопада світ уперше офіційно відзначає Всесвітній день сіамських близнюків. Це нове міжнародне свято, проголошене Генеральною Асамблеєю ООН 24 листопада у 2024 році, що має на меті підвищити обізнаність, підтримку та повагу до зрощених близнюків і їхніх родин. 24 листопада встановлено як офіційну дату Всесвітнього дня сіамських близнюків рішенням Генеральної Асамблеї ООН у 2024 році. Ініціатива була подана в рамках ширшої програми підтримки людей із рідкісними фізіологічними станами.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святої великомучениці Катерини Олександрійської

24 листопада православна церква вшановує пам'ять святої великомучениці Катерини Олександрійської. Свята Катерина жила у IV столітті й була дочкою знатного правителя Александрії. Вона відрізнялася великим розумом, ґрунтовною освітою та рідкісною красою. Після прийняття християнства вона присвятила себе служінню Богу.

Коли імператор Максимін влаштував гоніння на християн, Катерина виступила проти нього, викриваючи язичницьку віру. За переказами, вона перемогла в диспуті 50 наймудріших філософів імперії, навернувши їх до Христа. За відмову відректися від своєї віри її піддали жорстоким тортурам і стратили. За свою стійкість вона була названа великомученицею, а також вважається покровителькою науки, студентів та шлюбу.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо на Катерину випав сніг на суху землю – наступний рік буде неврожайним.

Ясна погода і мороз – зима буде сніжна і холодна.

Відлига та тепла погода 24 листопада віщують, що сильні морози вдарять лише у лютому.

Якщо цього дня тепло – наступна зима буде м'якою.

Історичні події

1638 рік – Козацька рада в урочищі Маслів Став затверджує «Ординацію Війська Запорозького Реєстрового» – статут запорізьких козаків;

1859 рік – Чарльз Дарвін публікує свою працю «Походження видів», що є одним із найзнаменитіших творів в історії науки й основоположним у сфері еволюційного вчення;

1910 рік – у Севастополі розпочинає роботу офіцерська школа авіації;

1918 рік – ескадра Антанти бере Севастополь;

1969 рік – договір про непоширення ядерної зброї ратифікували у США та СРСР;

1994 рік – в Україні починає свою діяльність місія ОБСЄ;

2004 рік – Центральна виборча комісія України оприлюднює офіційні результати виборів президента України, під час яких переміг Віктор Янукович;

2015 рік – солдати Вільної сирійської армії підбивають російський вертоліт у Сирії поблизу Латакії, змусивши його здійснити аварійну посадку;

2015 рік – починається загострення конфлікту між Росією і НАТО на дипломатичній арені унаслідок небувалого протягом понад 50-річну історію збиття турецькими силами російського винищувача «СУ-24», що перетнув кордон між Сирією і Туреччиною.

Іменини

День ангела святкують: Віктор, Максим, Степан, Федір, Катерина.