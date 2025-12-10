Головна Техно Авто
Європа готує потужну відповідь на засилля електрокарів із Китаю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Європа готує потужну відповідь на засилля електрокарів із Китаю
Перший спільний електромобіль з'явиться у 2028 році
фото з відкритих джерел

Ford та Renault об’єднують зусилля

Концерни Renault Group та Ford Motor Company оголосили про стратегічне партнерство, метою якого є спільна розробка двох нових моделей електромобілів під брендом Ford. Ці автомобілі будуть побудовані на електричній платформі Ampere від Renault. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Renault Group.

Угода знаменує собою важливий крок у розширенні пропозиції електромобілів Ford для європейських споживачів та покликана підвищити конкурентоспроможність обох гігантів на ринку.

Електромобілі Ford будуть вироблятися на потужностях Renault у північній Франції. Хоча дизайн буде розроблено Ford, створення електрокарів відбуватиметься у тісній співпраці з Renault Group. Таким чином, нові моделі поєднуватимуть динаміку, характерну для американського виробника, із технологіями французької компанії.

Очікується, що перша модель з'явиться в автосалонах на початку 2028 року. За словами фахівців, це партнерство є частиною нової стратегії Ford для європейського ринку. Воно дозволить обом автовиробникам розділити високі витрати на розробку та виробництво в умовах стрімкого зростання конкуренції.

Основною причиною посилення співпраці є жорстка боротьба західних брендів із дешевими електромобілями, що імпортуються з Китаю. Китайські виробники, такі як BYD, пропонують моделі, базові версії яких можуть бути на 75% дешевші, ніж найдоступніші аналоги від Tesla.

Європейські автовиробники особливо страждають від цієї «китайської загрози». Раніше Європейська Комісія навіть була змушена запровадити компенсаційні мита на імпорт електромобілів із Китаю.

Західні компанії почали активніше створювати доступні моделі (наприклад, Dacia нещодавно представила прототип бюджетного електроміні-автомобіля Hipster). Проте, як визнають експерти, для повноцінної конкуренції цього недостатньо, і необхідно об'єднувати зусилля, що й демонструє альянс Ford та Renault.

До слова, річні продажі автомобілів у Китаї знизилися на 8,5% у листопаді, демонструючи друге поспіль місячне падіння та найбільше зниження за останні 10 місяців. Це відбувається на тлі послаблення ажіотажу навколо купівлі транспортних засобів перед скороченням державних субсидій наприкінці року.

