16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 16 листопада 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

16 листопада в Україні відзначають відразу два важливих професійних свята: День працівників радіо, телебачення та зв'язку, а також День працівників сільського господарства. У світі – Міжнародний день толерантності. За церковним календарем віряни вшановують пам’ять святого апостола та євангелиста Матвія.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 16 листопада 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День працівників радіо, телебачення та зв'язку України

Це професійне свято встановлено Указом Президента України у 1994 році на честь початку мовлення першої української радіостанції. Саме 16 листопада 1924 року у Харкові (тодішній столиці УРСР) вийшла в ефір перша радіопередача. Це свято присвячене визнанню значущої ролі радіо, телебачення, а також фахівців зв'язку (телекомунікаційна та інтернет-галузі) у забезпеченні інформаційної безпеки та розвитку суспільства.

День працівників сільського господарства України

Це свято є перехідним і відзначається щороку у третю неділю листопада. У 2025 році ця дата припадає саме на 16 листопада. Це свято вшановує працівників агропромислового комплексу, які щоденною працею забезпечують продовольчу безпеку та роблять значний внесок у розвиток економіки країни.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день толерантності

Цей день був затверджений Генеральною Асамблеєю ООН у 1996 році на честь прийняття Декларації принципів толерантності державами-членами ЮНЕСКО 16 листопада 1995 року. Свято присвячене визнанню рівності всіх людей, незалежно від їхнього віросповідання, етнічної належності чи кольору шкіри, та закликає до поваги до різноманітності у всьому світі.

Всесвітній день пам'яті жертв дорожніх аварій

Це перехідне свято, яке відзначається щороку у третю неділю листопада. Його мета – вшанувати пам'ять мільйонів людей, які загинули чи постраждали внаслідок ДТП, а також привернути увагу до необхідності підвищення безпеки на дорогах.

Релігійні свята та їхня історія

День святого апостола та євангелиста Матвія

16 листопада православна церква вшановує пам’ять святого апостола Матвія, одного з дванадцяти учнів Ісуса Христа і автора першого канонічного Євангелія.

Історія свята: Апостол Матвій, якого також називали Левій, до зустрічі з Ісусом працював митником (збирав податки) у Капернаумі, що викликало неприязнь у його співгромадян. Христос, побачивши його, промовив лише: «Іди за Мною». Матвій одразу залишив свою службу і став вірним учнем, а після Вознесіння Христа проповідував християнство у багатьох країнах, включаючи Ефіопію та Сирію. Апостол Матвій вважається покровителем усіх, хто працює з грошима, а також письменників та журналістів.

Народні вірування та прикмети

У народі цей день називали «Матвій» і до нього існували такі прикмети:

Якщо на Матея сонце світить через туман – чекайте на сніжну та сувору зиму.

Якщо день холодний – зима буде суворою.

Якщо вже випав сніг – він пролежить до самої весни.

Хмари йдуть проти вітру – наближається снігопад.

Якщо сильний вітер – вся зима буде вітряною та з хуртовинами.

Народні заборони дня:

Цього дня не радили купувати нові речі, оскільки вірили, що вони прослужать недовго.

Не можна свистіти в будинку – вважалося, що це може накликати комах (тарганів).

Історичні події

1632 рік – відбувається битва під Лютценом – одна з найбільших битв тридцятирічної війни, між шведськими військами під проводом Густава II Адольфа і габсбурзькими частинами на чолі з Альбрехтом Валленштайном;

1700 рік – Герцогство Пруссія стає королівством;

1841 рік – Едуард Гурвін отримує патент на пробковий рятувальний жилет;

1848 рік – у Лондоні дає останній концерт Фридерик Шопен;

1895 рік – «Кінематограф» братів Люм'єр показують у Сорбонні;

1917 рік – в колишньому ханському палаці у Бахчисараї відкривають Національний музей;

1918 рік – Королівство Угорщина, яке до цього було частиною Австро-Угорської Імперії, проголошують республікою;

1918 рік – проголошують закон ЗУНР «Про адміністрацію»;

1920 рік – частини Армії УНР після запеклих боїв з більшовиками здобувають Деражню;

1924 рік – починає мовлення перша українська радіостанція – Українське радіо;

1945 рік – у Лондоні засновують ЮНЕСКО;

1967 рік – розпочинається I Світовий конгрес Вільних українців у Нью-Йорку;

1994 рік – Україна приєднується до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року;

1999 рік – засновують Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України;

2002 рік – президент Кучма підписує указ про відставку уряду Анатолія Кінаха і направляє до Верховної Ради України представлення на згоду призначити новим прем'єром голову Донецької обладміністрації Віктора Януковича;

2010 рік – заручаються принц Вільям та Кейт.

Іменини

День ангела святкують: Матвій, Іван, Микола, Олександр, Андрій, Павло, Сергій, Федір, Василь, Макар.