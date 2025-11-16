16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свята 16 листопада 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети
16 листопада в Україні відзначають відразу два важливих професійних свята: День працівників радіо, телебачення та зв'язку, а також День працівників сільського господарства. У світі – Міжнародний день толерантності. За церковним календарем віряни вшановують пам’ять святого апостола та євангелиста Матвія.
«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 16 листопада 2025 року.
Свята в Україні
День працівників радіо, телебачення та зв'язку України
Це професійне свято встановлено Указом Президента України у 1994 році на честь початку мовлення першої української радіостанції. Саме 16 листопада 1924 року у Харкові (тодішній столиці УРСР) вийшла в ефір перша радіопередача. Це свято присвячене визнанню значущої ролі радіо, телебачення, а також фахівців зв'язку (телекомунікаційна та інтернет-галузі) у забезпеченні інформаційної безпеки та розвитку суспільства.
День працівників сільського господарства України
Це свято є перехідним і відзначається щороку у третю неділю листопада. У 2025 році ця дата припадає саме на 16 листопада. Це свято вшановує працівників агропромислового комплексу, які щоденною працею забезпечують продовольчу безпеку та роблять значний внесок у розвиток економіки країни.
Міжнародні та національні свята
Міжнародний день толерантності
Цей день був затверджений Генеральною Асамблеєю ООН у 1996 році на честь прийняття Декларації принципів толерантності державами-членами ЮНЕСКО 16 листопада 1995 року. Свято присвячене визнанню рівності всіх людей, незалежно від їхнього віросповідання, етнічної належності чи кольору шкіри, та закликає до поваги до різноманітності у всьому світі.
Всесвітній день пам'яті жертв дорожніх аварій
Це перехідне свято, яке відзначається щороку у третю неділю листопада. Його мета – вшанувати пам'ять мільйонів людей, які загинули чи постраждали внаслідок ДТП, а також привернути увагу до необхідності підвищення безпеки на дорогах.
Релігійні свята та їхня історія
День святого апостола та євангелиста Матвія
16 листопада православна церква вшановує пам’ять святого апостола Матвія, одного з дванадцяти учнів Ісуса Христа і автора першого канонічного Євангелія.
Історія свята: Апостол Матвій, якого також називали Левій, до зустрічі з Ісусом працював митником (збирав податки) у Капернаумі, що викликало неприязнь у його співгромадян. Христос, побачивши його, промовив лише: «Іди за Мною». Матвій одразу залишив свою службу і став вірним учнем, а після Вознесіння Христа проповідував християнство у багатьох країнах, включаючи Ефіопію та Сирію. Апостол Матвій вважається покровителем усіх, хто працює з грошима, а також письменників та журналістів.
Народні вірування та прикмети
У народі цей день називали «Матвій» і до нього існували такі прикмети:
- Якщо на Матея сонце світить через туман – чекайте на сніжну та сувору зиму.
- Якщо день холодний – зима буде суворою.
- Якщо вже випав сніг – він пролежить до самої весни.
- Хмари йдуть проти вітру – наближається снігопад.
- Якщо сильний вітер – вся зима буде вітряною та з хуртовинами.
Народні заборони дня:
- Цього дня не радили купувати нові речі, оскільки вірили, що вони прослужать недовго.
- Не можна свистіти в будинку – вважалося, що це може накликати комах (тарганів).
Історичні події
- 1632 рік – відбувається битва під Лютценом – одна з найбільших битв тридцятирічної війни, між шведськими військами під проводом Густава II Адольфа і габсбурзькими частинами на чолі з Альбрехтом Валленштайном;
- 1700 рік – Герцогство Пруссія стає королівством;
- 1841 рік – Едуард Гурвін отримує патент на пробковий рятувальний жилет;
- 1848 рік – у Лондоні дає останній концерт Фридерик Шопен;
- 1895 рік – «Кінематограф» братів Люм'єр показують у Сорбонні;
- 1917 рік – в колишньому ханському палаці у Бахчисараї відкривають Національний музей;
- 1918 рік – Королівство Угорщина, яке до цього було частиною Австро-Угорської Імперії, проголошують республікою;
- 1918 рік – проголошують закон ЗУНР «Про адміністрацію»;
- 1920 рік – частини Армії УНР після запеклих боїв з більшовиками здобувають Деражню;
- 1924 рік – починає мовлення перша українська радіостанція – Українське радіо;
- 1945 рік – у Лондоні засновують ЮНЕСКО;
- 1967 рік – розпочинається I Світовий конгрес Вільних українців у Нью-Йорку;
- 1994 рік – Україна приєднується до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року;
- 1999 рік – засновують Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України;
- 2002 рік – президент Кучма підписує указ про відставку уряду Анатолія Кінаха і направляє до Верховної Ради України представлення на згоду призначити новим прем'єром голову Донецької обладміністрації Віктора Януковича;
- 2010 рік – заручаються принц Вільям та Кейт.
Іменини
День ангела святкують: Матвій, Іван, Микола, Олександр, Андрій, Павло, Сергій, Федір, Василь, Макар.
