Яке релігійне свято відзначається 12 грудня 2025: традиції та молитва
Свята 12 грудня в церковному календарі – День пам’яті святителя Спиридона, єпископа Тримифунтського
12 грудня православна церква вшановує пам'ять святителя Спиридона, єпископа Тримифунтського. Це свято присвячене життю великого чудотворця та захисника віри, який прославився милосердям та допомогою бідним.
«Главком» розповідає про релігійне свято, історію, традиції та прикмети 12 грудня 2025 року.
Зміст
Релігійні свята та їхня історія
День пам’яті святителя Спиридона, єпископа Тримифунтського
Святитель Спиридон жив у III–IV століттях на острові Кіпр. Спочатку він був простим пастухом, був одружений і мав дітей. Своїм праведним життям, добротою та гостинністю він заслужив повагу громади, і після смерті дружини його обрали єпископом міста Тримифунт.
Святитель Спиридон брав участь у Першому Вселенському Соборі у 325 році в Нікеї. Там, коли виникла суперечка з приводу догмату про Пресвяту Трійцю, він здійснив потужне чудо: взяв у руки цеглину, стиснув її, і з неї вийшов вогонь, потекла вода, а в руці залишилася глина. Так він наочно довів, що в одній сутності (цеглині) можуть співіснувати три елементи (вогонь, вода, земля), що символізує триіпостасність Бога.
Святитель Спиридон відомий також як потужний чудотворець, який зцілював хворих, воскрешав мертвих і був швидким помічником у фінансових труднощах, за що його часто називають «святим-помічником у грошових справах».
Молитви дня
О, преблаженний святителю Спиридоне, великий угоднику Христа і преславний чудотворцю! Прийми нашу смиренну молитву і не залиш нас своєю допомогою. Випроси нам у Бога прощення гріхів, мирне й безтурботне життя. Звільни нас від усіх бід і скорбот, від голоду і хвороб. Особливо молимо Тебе, подай нам потужну допомогу у життєвих труднощах, щоб ми могли жити у достатку та славити ім’я Боже.
Амінь
Народні вірування та прикмети
Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:
- Якщо на Спиридона сонячно, то весна буде ранньою та теплою.
- Якщо ніч ясна, а день хмарний – до швидкої зміни погоди.
- Якщо на гілках дерев видно іній, це віщує щедрий врожай наступного року.
- Потужний вітер віщує холодну зиму.
