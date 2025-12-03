Головна Гроші Товари та послуги
Три способи чистки димохода: як обрати правильний

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Три способи чистки димохода: як обрати правильний
фото: DepositPhotos.com

Три способи чистки димоходів – роторний, вакуумний та хімічний – працюють по-різному і дають різний результат

Коли мова заходить про безпечне тепло в домі, люди зазвичай згадують про дрова, котли, каміни… але не про димохід. А саме він щодня бере на себе все навантаження, ковтає сажу, переживає перепади температур і мовчки сигналізує, коли настав час його прочистити.

У «ТРУБОЧИСТ–PRO» ми використовуємо три різні методи чистки димоходів, і кожен із них має свої сильні та слабкі сторони. Сьогодні розповімо про них простою, людською мовою – так, як ми говоримо клієнтам на об’єктах.

Роторна чистка сажі – найефективніший спосіб

Цей метод сміливо можна назвати «важкою артилерією» серед усіх інструментів трубочиста. Спеціальна щітка, що обертається із шаленою швидкістю — приблизно дві тисячі обертів на хвилину – проходить канал димоходу знизу вгору. Вона буквально збиває затверділий нагар шар за шаром, дістаючись навіть тих місць, куди звичайний ерш просто не залізе.

Переваги роторної чистки труби:

  • Підходить для будь-якого типу димоходу – цегляного, металевого, керамічного.
  • Ефективно бореться з усіма видами сажі: твердою, смолянистою, спресованою.
  • Майстру не треба підніматися на дах – робота проводиться через топку.
  • Щітка проходить навіть складні вигини та повороти, які раніше вважалися «проблемними».

Саме тому роторна чистка димаря – наш головний інструмент. Він дає найбільший відсоток очищення та дозволяє повернути димоходу нормальну тягу навіть у запущених випадках.

Вакуумна чистка – працює, але не завжди

Вакумна чистка сажі виглядає ефектно: трубочист встановлює на верх труби потужний вентилятор, який створює тягу «назовні» та витягує сажу з каналу. Звучить чудово, але на практиці є нюанси. Вакуумна чистка допомагає тільки там, де сажа пухка, суха та легка – як пил. Якщо ж усередині накопичився твердий шлак або смолистий нагар, такий метод буде малоефективним.

Недоліки вакуумної чистки пічки від сажі:

  • працює лише в печах і грубах зі «сипучою» сажею;
  • не справляється із щільними відкладеннями, що утворюються у багатьох камінах і котлах;
  • частина пилу розлітається по подвір’ю – і вашому, і сусідському;

Хоча спосіб і має право на існування, ми застосовуємо його лише тоді, коли умови справді підходять.

Хімічна чистка сажі – скоріше профілактика, а не вирішення проблеми

Багато хто думає, що послуги сажотруса сьогодні не потрібні, адже у магазинах часто продаються «чудо-брікети» чи порошки, які нібито «випалюють» сажу. Такі засоби можуть змінити структуру відкладень і трохи послабити їх, але не видаляють їх повністю. Якщо димохід уже забитий, хімія не врятує – вона лише зробить нагар більш крихким. А сам бруд усе одно залишиться на стінках.

Тому хімічна чистка коминів – це швидше допоміжний інструмент між повноцінними професійними процедурами, а не заміна роботи майстра.

Як зрозуміти, яка чистка котлів та коминів потрібна саме вам

Кожен димохід має свій характер: один старий і вузький, другий із трьома вигинами, третій давно не бачив майстра. Тому перед роботою ми завжди оглядаємо канал, перевіряємо тип сажі, оцінюємо рівень засмічення. Лише після цього рекомендуємо оптимальний варіант чистки камінів.

Ознаки того, що димохід потребує негайної чистки:

  • дим повертається у приміщення або «тягне» нестабільно;
  • скло камінної дверцяти темніє дуже швидко;
  • з’являється різкий запах гару навіть тоді, коли піч не працює;
  • піч починає спалювати більше дров, ніж зазвичай.

І якщо одне з цих проявів вам знайоме – краще не чекати «поки само пройде».

Підсумок

Три способи чистки димоходів – роторний, вакуумний та хімічний – працюють по-різному і дають різний результат. Наш досвід однозначний: роторна чистка залишається найефективнішою та найнадійнішою, особливо коли потрібно повернути димоходу повну прохідність. Але для окремих ситуацій підходять і інші методи.

У «ТРУБОЧИСТ – PRO» ми не просто чистимо димоходи – ми повертаємо дому нормальне дихання. Якщо відчуваєте, що ваша піч чи камін почали «вередувати», просто дайте нам знати. Ми приїдемо й зробимо так, щоб вогонь у вашому домі горів безпечно й красиво.

