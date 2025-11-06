Головна Світ Соціум
Обрано слово 2025 року

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Обрано слово 2025 року
Словник Collins визначив головне слово року
фото з відкритих джерел

Термін «vibe coding» став словом 2025 року за версією словника Collins

«Vibe coding» стало словом року за версією Collins. Цей термін відображає новий етап у розвитку технологій, де штучний інтелект і людська мова зливаються у спільну творчу взаємодію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EuroNews.

За даними Collins, «vibe coding» – це «використання штучного інтелекту, керованого природною мовою, для допомоги у написанні комп’ютерного коду». Вперше термін з’явився у лютому 2025 року і швидко набув популярності серед розробників та технологічних компаній.

Ідею концепції запропонував колишній директор із ШІ в компанії Tesla і співзасновник OpenAI Андрей Карпати. Він описав концепцію як спосіб створювати програми «так, ніби коду більше не існує».

Директор Collins Алекс Бікрофт зазначив, що вибір цього терміна відображає глибокі зміни у способі спілкування людини з технологіями.

«Vibe coding» чудово демонструє, як мова розвивається паралельно з технологічними інноваціями. Це сигналізує про зрушення у розробці програмного забезпечення, де штучний інтелект робить кодування доступним для всіх», – сказав Бікрофт.

Щороку лексикографи Collins аналізують корпус із понад 24 мільярдів слів, зібраних із медіа, публікацій і цифрових платформ, щоб визначити найпомітніші мовні тенденції. Відібрані слова відображають зміни у суспільстві, культурі та технологіях.

До короткого списку 2025 року також увійшли інші неологізми:

  • aura farming – формування харизматичного образу;
  • biohacking – втручання в біологічні процеси для покращення здоров’я;
  • broligarchy – невелика група впливових багатих чоловіків;
  • coolcation – відпочинок у прохолодному кліматі;
  • taskmasking – створення видимості продуктивної роботи;
  • clanker – зневажливий термін для позначення комп'ютера, робота чи ШІ;
  • glaze – надмірно хвалити когось;
  • HENRY – абревіатура від «з високою зарплатою, але ще не багатий» (high earner, not rich yet);
  • micro-retirement – коротка перерва між періодами зайнятості для відновлення.

Нагадаємо, що оксфордський словник англійської мови назвав іменник brain rot (дослівний переклад – гниття мозку, – «Главком») словом 2024 року. Йдеться про погіршення ментального чи інтелектуального стану людини через споживання надмірної кількості неякісного онлайн-контенту у соцмережах.

Теги: штучний інтелект робота словник

