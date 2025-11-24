Кабмін встановив дату завершення програми «Національний кешбек»

Уряд продовжив дію програми «Національний кешбек» до 30 червня 2026 року

Кабінет міністрів України продовжив дію експериментальної програми «Національний кешбек» до 30 червня 2026 року, однак виплати учасникам у 2026 році можливі лише за наявності бюджетного фінансування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову Кабінету міністрів України.

Згідно з постановою Кабміну №1510 від 22 листопада 2025 року, програму «Національний кешбек» продовжують ще на пів року в межах платформи «Зроблено в Україні».

Водночас уряд визначив, що нарахований за грудень 2025 року кешбек учасники програми отримають у лютому 2026 року, але лише «у разі наявності бюджетних коштів за програмою».

«У разі відсутності бюджетних коштів за програмою «Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги»... нарахування кешбеку отримувачам припиняється починаючи з 1 січня зазначеного бюджетного періоду, а перерахування отримувачу нарахованого кешбеку за грудень 2025 року не здійснюється», – зазначається у постанові.

Загалом нарахування кешбеку учасникам програми у 2026 році припиняється з 1 травня 2026 року.

Нагадаємо, що з 22 листопада змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою Національний кешбек. Ці зміни викликані потребою синхронізувати її роботу з державною програмою «Зимова підтримка».