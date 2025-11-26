Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Скільки українці заробляють у Польщі та чому їхні зарплати відрізняються від виплат поляків – дослідження

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Скільки українці заробляють у Польщі та чому їхні зарплати відрізняються від виплат поляків – дослідження
Українці мають гарний вплив на стан ринку праці в Польщі, але їхні заплати менші
фото з відкритих джерел

У Польщі зафіксували гендерну різницю в оплаті праці

Українці, які мешкають у Польщі, отримують менші зарплати, у порівнянні з поляками. Про це йдеться у дослідженні Національного банку Польщі, розповідає «Главком».

За даними дослідження, 90 % українців у Польщі у 2025, які емігрували до початку повномасштабного вторгнення, мали постійну та сезонну роботу або прибуток від власного бізнесу. Також фіксувалася зайнятість українців у компаніях інших країн. Відомо, що близько 77 % довоєнних іммігрантів мали постійну роботу. А кількість самозайнятих українців у Польщі з 2019 до 2025 року зросла від 3 % до 8 %.

Популярні галузі, де працюють українці:

  • ІТ та послуги – 27 %;
  • будівництво – 22 %;
  • транспорт – 10 %.

У 2025 році серед українських біженців у Польщі працювало 54 %, що більше за показники 2023 року на 16 %. Однак кількість самозайнятих біженців у Польщі нині є невисокою, але й має поступову тенденцію зростання. Адже у дослідженні зазначається, що рівень безробіття серед українців у Польщі зменшився з 25 % до 14 %. Проте відсоток українських біженців, які не шукають роботу в Польщі є незмінним. Результати опитування свідчать про те, що серед довоєнних мігрантів лише 1-2 % економічно неактивні, а серед біженців – 11-12 %. «Висока професійна активність довоєнних емігрантів зумовлена ​​тим, що до 2022 року Польщу відвідували переважно люди, метою яких було знайти роботу. Відносно висока активність біженців є винятковою порівняно з іншими європейськими країнами. Це можна пояснити адаптацією вимушених іммігрантів до умов у Польщі: обмежений доступ до допомоги, але вільний доступ до роботи, забезпечений тимчасовим захистом. Для багатьох біженців пошук роботи дозволив їм стати економічно незалежними, попри їхні часто складні особисті обставини», – йдеться у звіті банку.

Які зарплатня в українських біженців та мігрантів у Польщі

Українці у Польщі отримують менші зарплати, у порівнянні з поляками
Українці у Польщі отримують менші зарплати, у порівнянні з поляками
фото з відкритих джерел

У цьому опитуванні взяли участь майже три тис. мігрантів. Повідомляється, що середня зарплата довоєнних українських мігрантів у Польщі становить менше 4,5 тис. злотих. Проте середня зарплатня громадян Польщі складає 5,3 тис. злотих. Причину такої розбіжності пояснюють недостатнім врахування попередньої освіти та досвіду та поганим знанням польської мови.

У дослідженні також йдеться про те, що існує різниця виплат чоловікам та жінкам, які приїхали до Польщі ще до повномасштабного вторгнення. У цьому випадку чоловіки отримують на 25 % більше ніж жінки. Також різниця в оплаті праці спостерігається між чоловіками та жінками біженцями. Жінки отримують на 20 % менше за чоловіків. «Ці дані свідчать про те, що робота, яку виконують іммігранти, пропонує кращі умови оплати праці для чоловіків та іммігрантів із досвідом роботи або стабільним місцем проживання, ніж тимчасовий захист», – йдеться в дослідженні.

Проте в дослідження зазначається і те, що українці мають гарний вплив на стан ринку праці в Польщі. Однак це не має відношення до їхніх зарплат, адже вона залишається нижчою за середню заробітну плату польських громадян.

Нагадаємо, що у Польщі планують запровадити зміни щодо правил оплати праці та найму. Нововведення передбачають відкриту інформацію про заробітну плату та рівні умови оплати праці для жінок та чоловіків.  Відповідні зміни набудуть чинності з 3 грудня 2025 року. В одному з пунктів нових правил йдеться про відкриту інформацію заробітної плати для всіх вакансій, що оприлюдненні на сайтах.

Читайте також:

Теги: Польща зарплата робота

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Невловимий Джо польської політики
Невловимий Джо польської політики
29 жовтня, 09:47
За словами дипломата, інцидент став шостим випадком наруги над українською символікою у місті за рік
У Польщі вандали зірвали український прапор із консульської будівлі
27 жовтня, 17:05
Генштаб Польщі закликав громадян не піддаватися емоціям
Росія намагається розпалити «антиукраїнські настрої» серед поляків – заява Генштабу Польщі
4 листопада, 13:12
За словами Цезарія Томчика, європейська «стіна дронів» може доповнити польську систему в майбутньому
Польща зведе «стіну дронів» власного виробництва
4 листопада, 11:16
Чоловіку висунуто звинувачення у закликах до ненависті за національною та релігійною ознакою
У Польщі затримано активіста, який зривав українські прапори
3 листопада, 10:06
Українці в Польщі можуть отримувати дві пенсії
Подвійна пенсія: українці в Польщі можуть отримувати гроші з двох країн
6 листопада, 15:33
Історик з Польщі дорікнув українцям за нехтування Петлюрою та Мазепою
Польський історик дорікнув українцям, що ті не шанують Петлюру та Мазепу так, як Бандеру
12 листопада, 08:17
Польський експерт пояснює ризики та наслідки криміналізації «бандеризму» для української громади в Польщі
Польський історик: Закон Навроцького про заборону «ідеології бандеризму» вдарить по українцях
13 листопада, 08:00
У Польщі диверсанти підірвали залізничну колію на маршруті Варшава-Люблін
Підірвана залізнична колія в Польщі мала вирішальне значення для України – Туск
17 листопада, 11:58

Соціум

Скільки українці заробляють у Польщі та чому їхні зарплати відрізняються від виплат поляків – дослідження
Скільки українці заробляють у Польщі та чому їхні зарплати відрізняються від виплат поляків – дослідження
Новий телефон Трампа T1 ще не в продажу: причина затримки
Новий телефон Трампа T1 ще не в продажу: причина затримки
У Гонконгу спалахнула масштабна пожежа: десятки загиблих та постраждалих
У Гонконгу спалахнула масштабна пожежа: десятки загиблих та постраждалих
У Греції запалили вогонь Зимової Олімпіади-2026 (відео)
У Греції запалили вогонь Зимової Олімпіади-2026 (відео)
Українські дипломати домоглися скасування виступу піаністки з російським корінням у Нідерландах
Українські дипломати домоглися скасування виступу піаністки з російським корінням у Нідерландах
Пішов з життя один з творців «Іскандера», якими Росія тероризує Україну
Пішов з життя один з творців «Іскандера», якими Росія тероризує Україну

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua