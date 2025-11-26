Скільки українці заробляють у Польщі та чому їхні зарплати відрізняються від виплат поляків – дослідження

У Польщі зафіксували гендерну різницю в оплаті праці

Українці, які мешкають у Польщі, отримують менші зарплати, у порівнянні з поляками. Про це йдеться у дослідженні Національного банку Польщі, розповідає «Главком».

За даними дослідження, 90 % українців у Польщі у 2025, які емігрували до початку повномасштабного вторгнення, мали постійну та сезонну роботу або прибуток від власного бізнесу. Також фіксувалася зайнятість українців у компаніях інших країн. Відомо, що близько 77 % довоєнних іммігрантів мали постійну роботу. А кількість самозайнятих українців у Польщі з 2019 до 2025 року зросла від 3 % до 8 %.

Популярні галузі, де працюють українці:

ІТ та послуги – 27 %;

будівництво – 22 %;

транспорт – 10 %.

У 2025 році серед українських біженців у Польщі працювало 54 %, що більше за показники 2023 року на 16 %. Однак кількість самозайнятих біженців у Польщі нині є невисокою, але й має поступову тенденцію зростання. Адже у дослідженні зазначається, що рівень безробіття серед українців у Польщі зменшився з 25 % до 14 %. Проте відсоток українських біженців, які не шукають роботу в Польщі є незмінним. Результати опитування свідчать про те, що серед довоєнних мігрантів лише 1-2 % економічно неактивні, а серед біженців – 11-12 %. «Висока професійна активність довоєнних емігрантів зумовлена ​​тим, що до 2022 року Польщу відвідували переважно люди, метою яких було знайти роботу. Відносно висока активність біженців є винятковою порівняно з іншими європейськими країнами. Це можна пояснити адаптацією вимушених іммігрантів до умов у Польщі: обмежений доступ до допомоги, але вільний доступ до роботи, забезпечений тимчасовим захистом. Для багатьох біженців пошук роботи дозволив їм стати економічно незалежними, попри їхні часто складні особисті обставини», – йдеться у звіті банку.

Які зарплатня в українських біженців та мігрантів у Польщі

Українці у Польщі отримують менші зарплати, у порівнянні з поляками фото з відкритих джерел

У цьому опитуванні взяли участь майже три тис. мігрантів. Повідомляється, що середня зарплата довоєнних українських мігрантів у Польщі становить менше 4,5 тис. злотих. Проте середня зарплатня громадян Польщі складає 5,3 тис. злотих. Причину такої розбіжності пояснюють недостатнім врахування попередньої освіти та досвіду та поганим знанням польської мови.

У дослідженні також йдеться про те, що існує різниця виплат чоловікам та жінкам, які приїхали до Польщі ще до повномасштабного вторгнення. У цьому випадку чоловіки отримують на 25 % більше ніж жінки. Також різниця в оплаті праці спостерігається між чоловіками та жінками біженцями. Жінки отримують на 20 % менше за чоловіків. «Ці дані свідчать про те, що робота, яку виконують іммігранти, пропонує кращі умови оплати праці для чоловіків та іммігрантів із досвідом роботи або стабільним місцем проживання, ніж тимчасовий захист», – йдеться в дослідженні.

Проте в дослідження зазначається і те, що українці мають гарний вплив на стан ринку праці в Польщі. Однак це не має відношення до їхніх зарплат, адже вона залишається нижчою за середню заробітну плату польських громадян.

Нагадаємо, що у Польщі планують запровадити зміни щодо правил оплати праці та найму. Нововведення передбачають відкриту інформацію про заробітну плату та рівні умови оплати праці для жінок та чоловіків. Відповідні зміни набудуть чинності з 3 грудня 2025 року. В одному з пунктів нових правил йдеться про відкриту інформацію заробітної плати для всіх вакансій, що оприлюдненні на сайтах.