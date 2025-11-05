Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польща змінить правила оплати праці та найму – що треба знати українцям

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Польща змінить правила оплати праці та найму – що треба знати українцям
У разі виявлення різниці в оплаті праці між жінками та чоловіками, компанії повинні будуть компенсувати це працівникам
фото: freepic.com

Кандидати та працівники зможуть оцінювати реальні можливості та оплату роботи ще перед співбесідою

У Польщі планують запровадити зміни щодо правил оплати праці та найму. Нововведення передбачають відкриту інформацію про заробітну плату та рівні умови оплати праці для жінок та чоловіків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на In Poland.

Відповідні зміни набудуть чинності з 3 грудня 2025 року. В одному з пунктів нових правил йдеться про відкриту інформацію заробітної плати для всіх вакансій, що оприлюдненні на сайтах. Тому роботодавці будуть зобов'язані вказувати діапазони зарплат.

Також з грудня кандидати матимуть право знати про рівень заробітної плати ще до моменту укладання трудового договору. До того ж нововведення зобов'язують роботодавців не розпитувати кандидатів на роботу про їхні попередні зарплати. Ці правила допоможуть майбутнім працівникам знати про можливості та реальні умови праці, напередодні співбесіди чи працевлаштування.

Польське видання Infor.pl зазначає, що завдяки цим правилам, люди, що вже мають роботу зможуть порівнювати свої зарплати з ринковими. Що може викликати збільшення вимог до роботодавців щодо підвищення заробітних плат. Крім змін щодо умов оплати та прозорості зарплат, до великих компаній застосують жорсткіші вимоги. Зокрема очікується, що керівники будуть постійно перевіряти розрив в оплаті праці між жінками та чоловіками. У разі виявлення різниці, компанії повинні будуть компенсувати це своїм працівникам. Ба більше, якщо організація ухилятиметься від виконання цих обов’язків, їй загрожуватиме штраф.

Крім зазначеної виплати різниці, якщо дійсно з’ясується, що комусь з працівників платили менше через гендерну дискримінацію, вони мають отримати компенсацію.

Попри те, що ЄС встановив термін для впровадження цих змін до 7 червня 2026 року, Польща застосує головні з них вже у 2025 році. Зокрема з 1 червня цього року у Польщі почали створювати списки професій, до яких не допускатимуть іноземців.

Раніше «Главком» розповідав про те що в Німеччині зафіксували збільшення кількості працездатних українців, які наразі працюють в країні. За даними німецького Федерального інституту демографічних досліджень (BIB), протягом останніх трьох років ця цифра зросла втричі.Дані дослідження свідчать що, крім покращення системи працевлаштування українців у Німеччині, їм почала подобатися сама робота.

Читайте також:

Теги: зарплата українці робота Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Науковці порадили, як краще запам'ятати те, що вам потрібно
Учені назвали найефективніший спосіб щось запам'ятати
13 жовтня, 08:18
Василь Боднар каже, що консули контактують із заарештованим громадянином України та консультують його
Справа про підрив «Північних потоків». Посол прокоментував арешт українця в Польщі
8 жовтня, 13:01
Варшава обмежує прийом українських мігрантів через проблеми інтеграції
Прийом біженців з України буде зупинено? Польща зробила заяву
14 жовтня, 14:48
Максим Харкін родом з Донецька
Мати українця, звільненого з полону ХАМАС, подякувала Путіну
15 жовтня, 12:47
Адвокат підозрюваного заявив, що він оскаржить рішення про екстрадицію
Італійський суд схвалив екстрадицію українця у справі про диверсію на «Північному потоці»
27 жовтня, 14:30
Пенсійний фонд України оновив показник середньої зарплати: як це вплине на пенсії
Пенсійний фонд України оновив показник середньої зарплати: як це вплине на пенсії
28 жовтня, 04:19
Мінімалка без підвищення: скільки реально отримують працівники
Мінімальна зарплата у листопаді: чи зростуть виплати
27 жовтня, 08:53
12 жовтня 2022 року добровільно вирушив на фронт
Стояв на захисті України з перших днів війни. Згадаймо Ярослава Гулюка
29 жовтня, 09:00
Операція Польщі мала превентивний характер
Польща підіймала винищувачі через обстріл України
30 жовтня, 07:59

Соціум

Польща змінить правила оплати праці та найму – що треба знати українцям
Польща змінить правила оплати праці та найму – що треба знати українцям
«Це шок, але передбачуваний»: ООН доповіла про розрив у кліматичних зобов'язаннях
«Це шок, але передбачуваний»: ООН доповіла про розрив у кліматичних зобов'язаннях
Робота українських біженців у Німеччині – дослідження показало новий тренд
Робота українських біженців у Німеччині – дослідження показало новий тренд
Іран звільнив двох громадян Франції, яких утримував з 2022 року
Іран звільнив двох громадян Франції, яких утримував з 2022 року
Московський аеропорт «Шереметьєво» витратить майже $100 тис. на захист від дронів
Московський аеропорт «Шереметьєво» витратить майже $100 тис. на захист від дронів
Авіакатастрофа у США: троє загиблих, десятки поранених
Авіакатастрофа у США: троє загиблих, десятки поранених

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua