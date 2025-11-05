Польща змінить правила оплати праці та найму – що треба знати українцям

У разі виявлення різниці в оплаті праці між жінками та чоловіками, компанії повинні будуть компенсувати це працівникам

Кандидати та працівники зможуть оцінювати реальні можливості та оплату роботи ще перед співбесідою

У Польщі планують запровадити зміни щодо правил оплати праці та найму. Нововведення передбачають відкриту інформацію про заробітну плату та рівні умови оплати праці для жінок та чоловіків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на In Poland.

Відповідні зміни набудуть чинності з 3 грудня 2025 року. В одному з пунктів нових правил йдеться про відкриту інформацію заробітної плати для всіх вакансій, що оприлюдненні на сайтах. Тому роботодавці будуть зобов'язані вказувати діапазони зарплат.

Також з грудня кандидати матимуть право знати про рівень заробітної плати ще до моменту укладання трудового договору. До того ж нововведення зобов'язують роботодавців не розпитувати кандидатів на роботу про їхні попередні зарплати. Ці правила допоможуть майбутнім працівникам знати про можливості та реальні умови праці, напередодні співбесіди чи працевлаштування.

Польське видання Infor.pl зазначає, що завдяки цим правилам, люди, що вже мають роботу зможуть порівнювати свої зарплати з ринковими. Що може викликати збільшення вимог до роботодавців щодо підвищення заробітних плат. Крім змін щодо умов оплати та прозорості зарплат, до великих компаній застосують жорсткіші вимоги. Зокрема очікується, що керівники будуть постійно перевіряти розрив в оплаті праці між жінками та чоловіками. У разі виявлення різниці, компанії повинні будуть компенсувати це своїм працівникам. Ба більше, якщо організація ухилятиметься від виконання цих обов’язків, їй загрожуватиме штраф.

Крім зазначеної виплати різниці, якщо дійсно з’ясується, що комусь з працівників платили менше через гендерну дискримінацію, вони мають отримати компенсацію.

Попри те, що ЄС встановив термін для впровадження цих змін до 7 червня 2026 року, Польща застосує головні з них вже у 2025 році. Зокрема з 1 червня цього року у Польщі почали створювати списки професій, до яких не допускатимуть іноземців.

