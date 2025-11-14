Головна Світ Політика
Скандал на кордоні з Литвою: Білорусь будує третій енергоблок АЕС

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Скандал на кордоні з Литвою: Білорусь будує третій енергоблок АЕС
Білорусь знову ігнорує безпеку: третій енергоблок АЕС під Вільнюсом
Розташування станції в Островці, лише за 15 км від литовського кордону, викликає критику та протест Литви через загрозу ядерної безпеки

Білорусь ухвалила рішення збудувати третій енергоблок на атомній електростанції в Островці. Литва вже неодноразово вимагала зупинити проєкт, посилаючись на небезпеку для регіону та приховані інциденти на станції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на державне інформагентство Белта.

Віцепрем’єр Білорусі Віктор Каранкевич повідомив, що рішення ухвалили на нараді з президентом Олександром Лукашенком вирішили будувати третій енергоблок єдину білоруської АЕС в місті Островець, що лише за 15 км від кордону з Литвою і 40 км від її столиці Вільнюса.

«За результатами наради ухвалено рішення про розвиток Островецької АЕС, реалізації другої черги – спорудження третього енергоблока. І паралельно буде організована робота з дослідження майданчиків на території Могилевської області (...) де можливий у майбутньому в умовах зростання енергоспоживання розвиток атомної енергетики», – сказав посадовець. 

АЕС вже піддавалася критиці: перший блок запустили у 2020 році, другий – у 2023-му. Станцію будувала російська держкомпанія «Росатом», фінансувала Москва.

Ще у 2017 році литовський Сейм законодавчо закріпив, що Білоруська АЕС є небезпечною і становить загрозу для національної безпеки, навколишнього середовища і здоров'я людей. Три країни Балтії зрештою домовились бойкотувати електроенергію з БілАЕС, коли ще не були від’єднані від енергосистеми Білорусі. 

«[Це] демонструє безвідповідальну поведінку диктаторських режимів щодо ядерної енергії та становлять ядерну загрозу для всього регіону», – наголосив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

«Білоруська АЕС – це проєкт російської держкомпанії «росатом», який супроводжується повторними інцидентами, надзвичайними подіями, зупинками, збоями обладнання та атмосферою непрозорості. Тому Литва й надалі порушуватиме питання про застосування санкцій до російської атомної енергетики та держмонополії «росатому», – пояснив Ландсбергіс.

Атомну електростанцію в Білорусі планували ще в 1980-х роках, але після аварії на Чорнобильській АЕС будівництво відклали. Відновили проєкт лише у 2008 році, незважаючи на критику міжнародної спільноти та сусідніх країн.

Спершу урядова комісія у 1999 році ввела 10-річний мораторій на будівництво АЕС, щоб вивчити досвід нових безпечних реакторів у Франції, США, Німеччині та Росії. Однак у січні 2008 року Рада Безпеки Білорусі під головуванням президента Олександра Лукашенка ухвалила рішення збудувати станцію.

Перша білоруська АЕС була розташована неподалік міста Островець Гродненської області, всього за 40 км від Вільнюса. Будівництво виконувала російська компанія «Атомстройекспорт» за кредитні кошти РФ. Перший енергоблок станції запустили у листопаді 2020 року.

У Литві вважають, що розташування АЕС настільки близько до кордону та столиці країни порушує міжнародні стандарти ядерної та радіаційної безпеки, а також принципи прозорості та відкритості.

Нагадаємо, що Литовська державна інспекція з безпеки атомної енергетики (ДІБАЕ) 25 травня направила листа до МНС Білорусі із закликом зупинити експлуатацію 1 та 2 енергоблоків АЕС в Острівці. Електростанцію просять не експлуатувати доти, доки не будуть вирішені всі питання ядерної безпеки.

Теги: скандал будівництво протест Литва робота інспекція Москва АЕС кордон небезпека Білорусь

