Скільки днів можна протриматися на 200 гривень: блогер провів експеримент

Блогер закликав глядачів не повторювати такий суворий режим харчування в реальному житті

Раціон Сергія Яцкоборовського складався в основному з каш та салатів

Український блогер та контент-мейкер Сергій Яцкоборовський реалізував челендж із надзвичайної економії, перевіривши, скільки днів можна вижити, маючи бюджет у 200 гривень. Метою експерименту було закупитися максимально якісно та різноманітно, щоб протриматися якнайбільше днів. Як інформує «Главком», про свій досвід чоловік розповів у відео.

Щоб максимально ефективно витратити кошти, блогер комбінував товари з кількох супермаркетів. У мережі «Екомаркет» придбав на вагу борошно, ячневу та пшеничну крупи, горох, макарони, гречку, рис, а також картоплю, цибулю, моркву та капусту. Аби не витрачати гроші на мішечки, усе насипав у рукавички. Перша закупка склала 89,37 грн.

У «Варусі» Сергій знайшов найдешевші яйця по 4,69 грн/шт. та купив десяток. Також узяв майонез за 14,30 грн для покращення смаку страв. Загалом вийшло 61,20 грн. У «Велмарті» на залишок коштів придбав 500 г замороженого фаршу з білих сортів риби за 49 грн.

Олію Сергій не купував. Під час приготування страв використав ту, що була вдома.

Раціон автора на кілька днів складався з ячневої та пшеничної каш із вітамінними салатами з капусти й моркви, смаженої картоплі, макаронів із яйцем, рибного плову, горохового супу-пюре та коржів, приготованих із борошна й води. Страви блогер приправляв майонезом.

Загалом на таких харчах Сергію Яцкоборовському вдалося протриматися сім днів. Хоча останні прийоми їжі були вже не надто поживними. Наприклад, довелося приготувати салат із качана капусти.

Блогер зазначив, що експеримент мав виключно випробувальний характер, і закликав глядачів не повторювати такий суворий режим харчування в реальному житті.

Цікаво, що відео жваво коментують користувачі мережі. Хтось радить іти закуплятися на базар, бо там можна придбати більш різноманітні продукти та ще й поторгуватися. Інші вважають, що треба все ж брати для виживання м'ясо, субпродукти чи кістки, адже з них легко приготувати наваристий суп. Комусь здається, що варто було купити більше картоплі та буряка.

Крім того, Сергій Яцкоборовський зважився на початку і в кінці експерименту. І з’ясувалося, що за сім днів він скинув 1700 грамів.

Нагадаємо, середні ціни на молочні продукти в Україні протягом вересня змінилися по-різному: молоко та твердий сир подорожчали, тоді як кефір і масло стали дешевшими.

Також помідори залишаються популярним сезонним овочем, а наприкінці вересня середня ціна кілограма червоних становить 56,85 грн, рожевих – 72,16 грн, а «сливки» – 52,25 грн. Водночас у різних торговельних мережах вартість томатів суттєво відрізняється.