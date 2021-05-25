Українські ТЕС вдвічі скоротили викиди забруднюючих речовин

Плачков вважає, що Україна надто довго розробляла та погоджувала з ЄС Національний план скорочення викидів

Українські ТЕС знизили на 50% викиди забруднюючих речовин. Це удвічі нижче гранично допустимих норм, які зафіксовані в Національному плані скорочення викидів (НПСВ) та погоджені Європою.

Про це повідомив Іван Плачков, голова ВЄА, спираючись на звіт Інституту вугільних технологій НАНУ.

Експерт додав, що до цього призвів комплекс причин: зміна енергобалансу та зростання частки ВДЄ, зменшення обсягів споживання, зниження генерації ТЕС та ТЕЦ у порівнянні з 2012 р. на 43%, втрата частини ТЕС під час війни на Сході, власні інвестицій ТЕС в будівництво та реконструкцію фільтрів.

Плачков зазначив, що те, що Україна поки що не перевищує зафіксовані в НПСВ граничні викиди, це питання часу. Однак, деякі країни не такі ж успішні в скорочені викидів, як то очікують від України.

«Українські ТЕС викидають значно більше, особливо якщо порівнювати з Європою, яка вже 30 років йде шляхом скорочення викидів від своїх ТЕС інвестуючи мільярди євро державної допомоги та коштів платників податків в очисні споруди. І як бачимо з дослідження – ніяк не досягне бажаного рівня. Наприклад, Німеччина та Польша лідирує по викидам оксиду азоту. З 1990 -2017 р. вони домоглися зменшення лише на 50% та 45% відповідно. Для того, щоб знизити викиду пилу Польша витратила 18 років, Німеччина – 7 років. При цьому в екологічну модернізацію ТЕС цих країн інвестовано державної допомоги 19 млрд євро від Німеччини та 11 млрд євро від Польщі. Але на це ніхто не звертає уваги, бо Україна в дослідженні перша по викидам пилу. І зменшити їх від України вимагають за 5 років. Вимагають вже давно і держава обіцяла це у 2017 році передбачити за який кошт. Жодної гривні не було інвестовано в вугільну генерацію і перспектив поки що жодних. Були лише зобов’язання та обіцянки», – пояснив голова ВЕА.

Енергетик погоджується з авторами дослідження, що після приєднання України до Договору про енергетичне співтовариство в 2011 році, жодна ТЕС не відповідає вимогам Директиви ЄС з викидів. І вважає, що Україна надто довго, цілих 6 років, розробляла та погоджувала з ЄС Національний план скорочення викидів.

«НПСВ погодили лише в 2017 році, пообіцявши розробити та погодити механізм його реалізації. І лише в 2020 році, коли НПСВ вже мав як 2 роки виконуватися, всі дійшли висновку, що це варто зробити ось уже бо, як то кажуть, буде горе, НПСВ, фактично, і є тим перехідним документом, виконавши який ми маємо прийти до європейських норм. Однак, через пару років, якщо Україна не піде шляхом Європи і не виконає обіцянку розробити механізм зниження викидів від теплової генерації, то ми або втратимо енергонезалежність, або знову будемо потрапляти в антирейтинги брудних країн», – резюмував експерт.

До слова, приблизно кожне четверте підприємство столиці здійснює скиди в річку Дніпро зі значним перевищенням рівня гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин.