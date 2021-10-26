Списувати вагони за віком нелогічно, причиною списання має бути лише технічний стан, – експерт

На думку Вовка, замість того, щоб створювати штучний дефіцит вагонів на ринку перевезень, потрібно посилити контроль за технічним станом рухомого складу

«Вік не є оптимальним показником, який впливає на якість вагона», – наголосив Вовк

Списання залізничних вагонів за строком їх експлуатації є нелогічним рішенням, ключовим показником має бути їх технічний стан. Про це повідомив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.

«Вік не є оптимальним показником, який впливає на якість вагона або на його безпеку. Все-таки головним фактором є технічний стан вагона», – наголосив Вовк.

За його словами, Укрзалізниця має першочергово зайнятись питанням збільшення кількості локомотивів та інвестувати в покращення інфраструктури і залізничних колій, які перебувають в критичному стані, адже саме від цього залежить безпека та швидкість перевезень. А не витрачати кошти на купівлю нових вагонів замість десятків тисяч тих, які будуть списані через вік, хоча вони є в нормальному технічному стані та можуть експлуатуватись.

«Проблема тяги стоїть надзвичайно гостро, проблема ремонту інфраструктури теж стоїть надзвичайно гостро. І саме від вирішення цих двох питань залежить, власне, профіцитна чи дефіцитна складова на ринку вагонів. Тому що поточного парку більш ніж достатньо для перевезення тих обсягів вантажів, які є на системі. Але тільки за умови, що оборот вагона буде на прийнятному для ринку рівні – хоча би на рівні початку поточного року», – розповів Вовк.

На його думку, замість того, щоб створювати штучний дефіцит вагонів на ринку перевезень, потрібно посилити контроль за технічним станом рухомого складу.

«Потрібно буде підсилити контроль безпосередньо за проведенням ремонтів поточного парку, але без дуже різкого зменшення кількості тих вагонів по віковому принципу», – зазначив Вовк.

Раніше гендиректор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що ініціатива Мінінфраструктури про списання залізничних вагонів за віком – це диверсія проти вітчизняної економіки та промисловості, оскільки одночасно виведуть з експлуатації понад 50 тисяч вагонів. За підрахунками експертів, через колапс на ринку перевезень втрати економіки сягнуть 2 млрд доларів щорічно.

Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що оновлювати рухомий склад «Укрзалізниці» потрібно, але в першу чергу необхідно модернізувати залізничну інфраструктуру і підвищити якість перевезень.