Як працює мовна інспекція в Естонії



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Естонці створили мовну інспекцію, щоб захистити свою мову від наслідків русифікації

Мовну інспекцію в Естонії створили ще на початку 1990-х, незадовго до того, як Естонія проголосила незалежність від Радянського Союзу

Фактично, створення інспекції стало відповіддю Естонії на наслідки русифікації, яку зазнала країна під час панування радянської влади на своїй території. Мовна інспекція підпорядковується міністерству освіти і науки Естонії.

Прямим обов`язком інспекції є нагляд за виконанням закону про мову. Інспектори мають право здійснювати перевірку працівників на знання естонської мови в державних, громадських та приватних установах.

Нагадаємо, у четвер, 25 квітня, Рада ухвалила закон про функціонування української мови як державної.

Зазначимо, що «Опозиційний блок» зареєстрував у Раді проект постанову про скасування результатів голосування за мовний закон. Цим самим, ні спікер парламенту Андрій Парубій, ні президент Петро Порошенко не можуть підписати цей закон до розгляду цієї постанови. Відповідно, цей закон не може набрати чинності.

Вже відомо, що постанову від Опоблоку, яка блокує закон про мову, розглянуть 30 квітня. Віце-спікер Ірина Геращенко впевнена, що у постанови «немає шансів пройти сесійну залу, відразу спікер підпише закон й передасть на підпис президенту»

Джерело: Радіо Свобода