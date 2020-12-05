Експерт розповів, що має статись, аби пандемія коронавірусу скінчилась

Єдиний спосіб дізнатися про наявність у себе імунітету до коронавірусу можна ІФА-тестування на антитіла

Існує лише два шляхи зупинити інфекцію

Пандемія Covid -19 в усьому світі зупиниться за умови отримання антитіл до коронавірус у 70% популяції. Отримати ці антитіла можна тільки двома способами. Про це в ефірі одного з телеканалів сказав професор, доктор медичних наук, міжнародний експерт в сфері охорони здоров'я і епідеміології Михайло Фаворов.

«Ми повинні отримати 70% людей з антитілами до даної інфекції. І це може бути або за рахунок хвороби, або за рахунок вакцини. Ніякого іншого шляху отримання антитіл немає. Тільки досягнувши рівня 70%, ми можемо зупинити цю епідемію», - підкреслив експерт.

Варто зазначити, що єдиний спосіб дізнатися про наявність у себе імунітету до коронавірусу можна ІФА-тестування на антитіла. Цей діагностичний інструмент дуже важливий, так як безсимптомний перебіг хвороби не виключає серйозні ускладнення для здоров'я в подальшому, за висновками медиків.

Як повідомлялось, міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав технічні документи для отримання Україною вакцин від коронавірусу від ініціативи Covax. Очікується отримання вакцини наприкінці першого кварталу 2021 року.