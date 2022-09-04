Рашисти стріляли з реактивних систем залпового вогню біля ЗАЕС (відео)

На відео видно, що вогонь ведеться з майданчика поблизу енергоблоку

Російські ЗМІ опублікували відеозапис із російськими реактивними системами залпового вогню, які ведуть вогонь безпосередньо з території Запорізької атомної електростанції. Про це повідомило видання The Insider.

Відео, за даними видання, знято в ніч із 2 на 3 вересня. На ньому видно, що вогонь ведеться з майданчика поблизу енергоблоку.

На думку експертів групи Conflict Intelligence Team (CIT), яких видання попросило оцінити певність відео, «місце пуску РСЗВ знаходиться на захід від Запорізької ТЕС», і «на захід від ТЕС знаходиться територія самої АЕС, але чи справді реактивні снаряди запускають саме з території станції точно встановити неможливо».

Нагадаємо, російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Росія вже почала реалізовувати план щодо перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми (серез Крим) та відключення її від української.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу.

Енергоатом попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства.