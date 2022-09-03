Запорізьку АЕС відключено від мережі: заява МАГАТЕ

Станція продовжує подавати електроенергію по резервній лінії на Запорізьку ТЕС

Сьогодні, 3 вересня 2022 року, Запорізька атомна електростанція знову втратила зв'язок з останньою працюючою зовнішньою лінією електропередач. Про це йдеться в заяві МАГАТЕ.

У той же час станція продовжує подавати електроенергію по резервній лінії на Запорізьку ТЕС. Ця лінія також здатна забезпечити резервне живлення ЗАЕС у разі потреби.

Крім того, керівництво станції повідомило місії МАГАТЕ про те, що один з двох діючих блоків у другій половині дня було відключено через обмеження в мережі.

«Один реактор все ще працює і виробляє електроенергію як для охолодження, так і для інших важливих функцій безпеки на майданчику, а також для домашніх господарств, заводів та інших об'єктів», – зазначили в міжнародному агентстві.

Нагадаємо, делегація МАГАТЕ 1 вересня прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягає у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки.