«Навів на Тернопіль»? Нардеп, який опинився в епіцентрі скандалу: Атаку на мене організували росіяни

Нардепа Олесандра Федієнка «захейтили» в соцмережах через те, що його необачність начебто призвела до трагедії в Тернополі

Олександр Федієнко: Поїхав кудись, щось написав – і туди «прилетіло». Так можна дорікати будь-якому народному депутату...

Шокуюча трагедія в Тернополі, де в ніч на 19 листопада російська ракета зруйнувала багатоповерхівку і загинули щонайменше 26 людей, отримала несподіване продовження. Журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова опублікувала допис, в якому прямо звинуватила в прильоті члена комітету з питань національної безпеки та оборони нардепа зі «Слуги народу» Олександра Федієнка. Вона звернула увагу, що Федієнко свого часу опублікував відео з виставки виробників РЕБ, де назвав місце, відео і завод, який виготовляє військову продукцію. Йдеться про тернопільській «Оріон», ніби саме він, а не житловий будинок поруч, за версією російських телеграм-каналів, і був ціллю ракети.

На тому самому відео з виставки Федієнко демонстрував продукцію «Оріону» – техніку для зв’язку «Тапік». Нардеп був приємно здивований ціною апарату – 10 тис. грн. Журналістка вважає, що тепер депутатом має зацікавитися СБУ.

Після того, як проти Федієнка здійнялася хвиля обурення, відомий експерт зі зв’язку Сергій Бескрестнов («Флеш») написав, що «Оріон» вже давно фактично не працює, його приміщення здаються в комерційну оренду і витрачати дорогі ракети на такі цілі (та ще й не потрапляти по них) є ідіотизмом.

Тим не менш, охочих карати нардепа з президентської фракції за «наводку» вистачає.

«Главком» зв’язався з парламентарем, у розмові Федієнко відкидає всі звинувачення і вбачає в галасі навколо його відео кількамісячної давності «руку ворога».

– Цю історію навмисно розкачують, – впевнений Федієнко.

То хто в цьому може бути зацікавлений?

Не треба бути величезним конспірологом, щоб зрозуміти, кому це вигідно.

Росіянам?

Стовідсотково, «нульова атака» почалась саме з росіян.

А навіщо це їм? Просто, щоб виправдати цей удар по житлових будинках, чи ще більше «заплямувати» «слуг народу»?

Це вже питання не до мене точно. Я можу сказати тільки про це відео: в Києві десь на початку літа дійсно була виставка. Вона була відкрита, не таємна: там була купа журналістів, відеокамер. Я, як людина, яка цікавиться всіма речима, що були там представлені, теж там був. Хоча не можу сказати, що цей «тапік», про який я казав на відео, – це якась інновація.

До того ж, я завжди питаю, чи можу я у вас тут відзняти. Мені ніколи не відмовляють, а далі я на своєму YouTube-каналі роблю якісь технічні звіти для наших військових. Чому зараз це відео вирішили поєднати з цим ударом, я не знаю. Хоча відео було взагалі не про «Оріон», а про виставку.

Відомий військовий аналітик Сергій Бескрестнов (Флеш) написав, що це підприємство виглядає так, ніби там давно вже ніхто не працює. Ви не допускали, що, якби ви не виставляли цього відео на своєму каналі, який дивляться, мабуть, не тільки українські військові, то росіяни б особливо і не звертали на цей завод уваги?

Дивіться: я буквально сьогодні відкрив тендерний майданчик і знайшов там тендерну пропозицію, яка датована 17 березня 2025 року, – про закупівлю польових телефонів однією з військових частин. І продавцем там значиться «Оріон». Тобто дізнатися, що цей завод працює і що випускає – взагалі не проблема. Комусь треба просто зробити мене винним у «зливі» відкритої інформації. Або, можливо, ви праві: росіяни зараз розганяють цю історію, аби виправдати цей удар. Але якби я не був народним депутатом, то впевнений, що про це відео ніхто ніколи й не згадав би.

Місяць тому про того ж Бескрестнова казали, що він там щось не те написав. Просто йдеться про відомих публічних людей, і суспільство це тригерить.

Ракетний удар по житловому будинку в Тернополі забрав життя щонайменше 26 людей фото: ДСНС

Якщо це відео таке безневинне, то навіщо його вчора видалили?

Я відео не видаляв, а просто заблокував, бо під ним в коментарях почалася величезна купа хейту, яка почалася десь вночі. Там 100 чи 200 коментарів з’явилося. Тому його простіше було просто заблокувати.

Після цього випадку чи не вважаєте ви, що деякі речі, які виносяться в ефір публічними особами щодо таких чутливих тем, треба, можливо, більше фільтрувати? Хай якими б нейтральними вони вам особисто не здавалися.

Тут складається тупикова ситуація: з одного боку, ви кажете, що щось треба фільтрувати, з іншого – мене люди часто питають, чому ми нічого не робимо. І я не знаю, що краще робити: щось написати – і тебе захейтять, чи нічого не писати – і тебе все одно захейтять.

Чи, на вашу думку, ця історія швидко зійде нанівець, чи, враховуючи масштаб трагедії, її і далі будуть, як ви кажете, «розкачувати»?

Це залежить від тих людей, які її «пушать». Мені зараз приходять сотні повідомлень від людей, які мене знають: вони питають, чим можуть допомогти…

А чим вони можуть допомоги? Словами підтримки?

Не знаю. Насправді, так можна дорікати будь-якому народному депутату, який десь буває. Поїхав він кудись, щось написав – і туди, наприклад, «прилетіло». Чи винен в цьому цей народний депутат? Якщо він зробить конкретне відео з заводу з геолокацією, якісь технологічні матеріали і так далі… А щодо мого відео – це відкритий захід, там немає ані облич, ані людей, взагалі нічого. Всі, хто хотіли, там були, знімали, викладали і так далі.

Чи ви очікуєте, що вас можуть викликати для пояснень в правоохоронні органи?

Я готовий піти для пояснення в органи чи куди там ще. Але я був і є завжди настільки публічним, що не знаю, що й пояснювати.

Павло Вуєць, «Главком»