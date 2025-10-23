Reuters: Росія залучає резервістів для охорони НПЗ через дронові атаки

Українські дрони продовжують систематично виводити з ладу російські нафтопереробні заводи

Високопоставлені військові Росії заявили про намір залучити резервістів для охорони цивільної інфраструктури, насамперед нафтопереробних заводів. Таке рішення пов’язане зі зростанням кількості атак українських безпілотників у глибокому тилу Росії протягом останніх місяців, повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

На тлі загострення протистояння із Заходом через війну проти України російський диктатор Володимир Путін наказав збільшити чисельність регулярної армії до 1,5 млн військовослужбовців. За його словами, щонайменше 700 тис. росіян воюють в Україні, а ще близько двох млн перебувають в активному резерві – це ті, хто підписав контракти резервістів, але зазвичай не проходить службу.

Як зазначає агентство, якщо Кремль перекине частину резервістів у тил для охорони інфраструктури, це дозволить звільнити більше регулярних підрозділів для участі в бойових діях. Водночас у Міноборони Росії традиційно запевнили, що резервісти нібито не потраплять на фронт.

Тим часом українські дрони продовжують систематично виводити з ладу російські нафтопереробні заводи. Уже близько третини потужностей не працює, а Москва змушена імпортувати бензин, який раніше експортувала. Ці удари вже переросли тактичний рівень – фактично відбувається демонтаж енергетичної наддержави в реальному часі.

Як повідомлялося, Новокуйбишевський нафтопереробний завод, що входить до складу компанії «Роснефть», припинив первинну переробку нафти в неділю, 19 жовтня, після удару безпілотників.

Нафтопереробний завод зупинив установку дистиляції нафти CDU-11 потужністю 18 900 метричних тонн на добу, або близько 138 540 барелів на добу. Інша основна установка, CDU-9, зупинилася ще в неділю.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження двох великих підприємств на території Російської Федерації, а також складу паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Бердянську. Усі атаки були здійснені в ніч на 19 жовтня.

На території Новокуйбишевський НПЗ (Самарська область) зафіксовано вибухи та пожежу. За попередньою інформацією, було уражено установки первинної переробки нафти (ЕЛОУ АВТ).