Головна Київ Новини
search button user button menu button

Її врятували секунди. 14-річна киянка дивом вижила після російської атаки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Її врятували секунди. 14-річна киянка дивом вижила після російської атаки
Зруйнована ударом росіян квартира у Деснянському районі столиці
фото: «Київ24»

Дівчинка вийшла вночі в туалет, і саме в цей час в її кімнату влучив безпілотник

У неділю, 26 жовтня, російські війська вдарили по Києву безпілотниками. Зокрема, постраждав будинок у Деснянському районі столиці. Власниця однієї з квартир розповіла, що відбувалося цієї ночі та кому вдалося вижити. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київ24».

Як розповіла пані Ольга, власниця квартири, тут мешкала сім’я переселенців із Червоного Лиману. Чоловік, дружина і їхня 14-річна донька. На місці, там де провал повністю, була кімната дівчинки. Вона чудом врятувалася. Влучання сталося о пів на третю ночі, і саме в цей час дитина вийшла в туалет.

«У момент влучання. Ви розумієте, наскільки Бог є і Бог нас береже. Дитина вийшла з кімнати, ось ванна кімната. Її привалило шафкою, вона закричала. Ось кімната батьків була, сусідня. Батьки вибігли, дитину звільнили з ванної. І вони в останню секунду, як зайнялася пожежа, вибігли назовні. Ось такий дивовижний порятунок життя. Ніхто не загинув, але квартира повністю знищена», – розповіла жінка.

Сусіди родини, на жаль, не вижили. Вони переховувалися в ванній кімнаті. Коли спалахнула пожежа, люди не змогли вибратися і загинули через чадний дим.

«А дівчинка вискочила, вони пробігли в коридор назовні. Просто секунди їх врятували, розумієте? Якась мить. І тут повністю ж була пожежа. Тут неможливо було врятуватися, якби вони не вибігли», – емоційно поділилася киянка.

Нагадаємо, у Києві завершено пошуково-рятувальні роботи на всіх локаціях, які постраждали від нічної російської атаки. Характер ворожих дій змінився в бік посилення терору цивільного населення. Кількість постраждалих продовжує зростати. 

Станом на 16:00 до 33 людей збільшилася кількість постраждалих від атаки ворога на столицю минулої ночі. 8 із них медики госпіталізували. В тому числі, трьох дітей.

Масштабна пожежа, яка спалахнула у житловому будинку Деснянського району Києва внаслідок нічної російської атаки, змусила мешканців стрибати з балконів, рятуючись від вогню.

Читайте також:

Теги: ракетна атака квартира будинок Київ пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На одному з підприємства палає пожежа
На підприємстві у Чернігівській області сталась масштабна пожежа
1 жовтня, 00:59
У Києві повітряна тривога тривала півтори години
У Києві повітряна тривога тривала півтори години
1 жовтня, 08:51
Вчора по ньому вже били дрони
В Росії знову палає Оренбурзький газопереробний завод
20 жовтня, 14:34
Повітряна тривога у Києві тривала півгодини
Повітряна тривога у Києві тривала півгодини
23 жовтня, 01:05
Постраждалі квартири та автівки після нічного влучання «шахеда» на Троєщині
«Шахед» поцілив у багатоповерхівку на Троєщині
22 жовтня, 15:01
Зміна парадигми зробила шлюб менш доступним для груп із низькими доходами, поглиблюючи нерівність
Шлюб стає прерогативою заможних: WSJ пояснює причину
7 жовтня, 18:46
Київрада ухвалила додаткову грошову допомогу при народженні дитини
Київрада ухвалила додаткову грошову допомогу при народженні дитини
9 жовтня, 15:36
За інформацією правоохоронців, попередньо встановлено, що вибуховий пристрій був закладений під водійське сидіння транспортного засобу
У Голосіївському районі невідомі підірвали припаркований BMW (фото)
20 жовтня, 11:26
Рятувальники працюють на двох локаціях у Деснянському районі
Атака на Київ: люди вистрибували з балконів, рятуючись від пожежі
Сьогодні, 09:19

Новини

Її врятували секунди. 14-річна киянка дивом вижила після російської атаки
Її врятували секунди. 14-річна киянка дивом вижила після російської атаки
У Києві скасовано графіки погодинних відключень світла
У Києві скасовано графіки погодинних відключень світла
У Києві завершено пошуково-рятувальні роботи: зросла кількість поранених
У Києві завершено пошуково-рятувальні роботи: зросла кількість поранених
Атака на Київ: люди вистрибували з балконів, рятуючись від пожежі
Атака на Київ: люди вистрибували з балконів, рятуючись від пожежі
У Києві понад 20 постраждалих, є загиблі: у ДСНС розкрили подробиці про атаку РФ
У Києві понад 20 постраждалих, є загиблі: у ДСНС розкрили подробиці про атаку РФ
У Києві БпЛА влучив у будинок, є постраждалі, серед них – діти (оновлено)
У Києві БпЛА влучив у будинок, є постраждалі, серед них – діти (оновлено)

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua