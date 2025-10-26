Її врятували секунди. 14-річна киянка дивом вижила після російської атаки

Дівчинка вийшла вночі в туалет, і саме в цей час в її кімнату влучив безпілотник

У неділю, 26 жовтня, російські війська вдарили по Києву безпілотниками. Зокрема, постраждав будинок у Деснянському районі столиці. Власниця однієї з квартир розповіла, що відбувалося цієї ночі та кому вдалося вижити. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київ24».

Як розповіла пані Ольга, власниця квартири, тут мешкала сім’я переселенців із Червоного Лиману. Чоловік, дружина і їхня 14-річна донька. На місці, там де провал повністю, була кімната дівчинки. Вона чудом врятувалася. Влучання сталося о пів на третю ночі, і саме в цей час дитина вийшла в туалет.

«У момент влучання. Ви розумієте, наскільки Бог є і Бог нас береже. Дитина вийшла з кімнати, ось ванна кімната. Її привалило шафкою, вона закричала. Ось кімната батьків була, сусідня. Батьки вибігли, дитину звільнили з ванної. І вони в останню секунду, як зайнялася пожежа, вибігли назовні. Ось такий дивовижний порятунок життя. Ніхто не загинув, але квартира повністю знищена», – розповіла жінка.

Сусіди родини, на жаль, не вижили. Вони переховувалися в ванній кімнаті. Коли спалахнула пожежа, люди не змогли вибратися і загинули через чадний дим.

«А дівчинка вискочила, вони пробігли в коридор назовні. Просто секунди їх врятували, розумієте? Якась мить. І тут повністю ж була пожежа. Тут неможливо було врятуватися, якби вони не вибігли», – емоційно поділилася киянка.

Нагадаємо, у Києві завершено пошуково-рятувальні роботи на всіх локаціях, які постраждали від нічної російської атаки. Характер ворожих дій змінився в бік посилення терору цивільного населення. Кількість постраждалих продовжує зростати.

Станом на 16:00 до 33 людей збільшилася кількість постраждалих від атаки ворога на столицю минулої ночі. 8 із них медики госпіталізували. В тому числі, трьох дітей.

Масштабна пожежа, яка спалахнула у житловому будинку Деснянського району Києва внаслідок нічної російської атаки, змусила мешканців стрибати з балконів, рятуючись від вогню.