50 українських ветеранів підкорили Говерлу, серед них захисники з ампутаціями (фото)

Серед ветеранів, які піднялися на Говерлу, були, зокрема, й захисники України, які втратили кінцівки під час війни

Ветерани з Київської та Закарпатської областей здійснили підйом на Говерлу – найвищу точку України, 2061 метр над рівнем моря. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, інформує «Главком».

За словами голови КОВА, на Говерлу піднялися 50 ветеранів, серед яких були, зокрема, й захисники України, які втратили кінцівки під час війни. Подія мала на меті підтримати ветеранів, мотивувати їх до активного життя та зміцнити відчуття єдності.

Говерла – найвища точка України, 2061 метр над рівнем моря
Говерла – найвища точка України, 2061 метр над рівнем моря
фото: Микола Калашник/Facebook
«Натхнення прийшло після перегляду документального фільму «Друге дихання» – про наших воїнів, які після поранень, з ампутаціями, змогли піднятися на Кіліманджаро. Після такого просто не могли не спробувати зробити щось подібне тут, в Україні», – пояснив Калашник.

Захід організовано за сприяння Міністерства у справах ветеранів та інших державних і місцевих органів. Для транспортування учасників були задіяні інклюзивні вагони «Укрзалізниці».

Подібні заходи проводяться з метою підтримки ветеранів, створення умов для їхньої реабілітації та соціальної інтеграції.

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва відкрився перший в Україні повністю безбар'єрний спортивний комплекс «ЛокоЧоко». Ключовим напрямом роботи спорткомплексу є постреабілітація ветеранів, військовослужбовців та працівників «Укрзалізниці», які постраждали внаслідок агресії РФ. На території комплексу облаштовані баскетбольний, волейбольний, футбольний і тенісний майданчики, зали для єдиноборств і фітнесу, реабілітаційні кімнати та тренажерна зона. Оновлений стадіон вміщує близько 1 тис. глядачів. Майданчики для піклболу вже розглядаються як база для проведення змагань Всеукраїнської федерації піклболу.

Теги: Говерла військові ветеран

