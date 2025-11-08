Головна Країна Події в Україні
Масована атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Масована атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
Пошкоджений багатоповерховий будинок у Дніпрі
фото: соціальні мережі

«Главком» зібрав головні події ночі проти 8 листопада, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росія масовано атакувала Україну ракетами та безпілотниками, є руйнування, постраждалі, у РФ атаковано НПЗ та енергетичну інфраструктуру, президент США Дональд Трамп прокоментував можливу зустріч з диктатором Путіним.

БпЛА влучив у будинок у Дніпрі

У ніч на 8 листопада окупанти масовано атакували ракетами та безпілотниками Україну. Під удар потрапила Дніпропетровщина. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Гайваненко повідомив, що у Дніпрі через влучання БпЛА пошкоджена багатоповерхівка. Зруйновані декілька квартир, виникла пожежа. За попередньою інформацією, через ворожий удар семеро постраждалих. Серед них двоє дітей – 2 і 13 років.

Атака на Харківщину

Російські окупаційні війська завдали удару авіаційними бомбами по автозаправній станції на території Харківської області. Унаслідок атаки постраждали п'ятеро людей, серед яких і співробітник поліції. Усі поранені були госпіталізовані. 

 Близько 21:00 7 листопада ворог здійснив обстріл, попередньо, авіабомбами типу КАБ, по території Пісочинської територіальної громади, що розташована в Харківському районі. Влучання призвело до пошкодження АЗС та кількох цивільних автомобілів.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у передмісті Харкова пролунала серія вибухів. Попередньо, ворог наніс ракетні удари. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

РФ вдарила по Одещині

Російські терористи атакували ударними безпілотниками критичну інфраструктуру Одещини. Про це повідомив очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.

«Ворог знову цинічно атакував ударними безпілотниками критичну інфраструктуру Одещини. Незважаючи на ефективну роботу сил ППО, є пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури на півдні області», – написав Кіпер.

Рсія атакувала енергетичну інфраструктуру України

У ніч на 8 листопада російська терористична армія знову масовано атакує енергетичну інфраструктуру України. Про це повідомила міністр енергетики Світлана Гринчук.

Через масовану атаку ворога у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Гринчук написала, що як тільки дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків російських ударів, щоб швидше відновити електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Трамп прокоментував можливу зустріч з Путіним 

Під час зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би залишити Будапешт як можливий майданчик для майбутньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

На запитання журналіста, чи може цього року відбутися мирна зустріч у столиці Угорщини, Трамп уточнив: «Ви маєте на увазі зустріч із президентом Путіним? І ви маєте на увазі – в Угорщині? Так, я хотів би провести її саме в Будапешті. Тоді я не став організовувати зустріч, бо не вважав, що вона принесе щось значуще. Але якщо вона відбудеться, я б хотів, щоб це сталося саме тут – у Будапешті. Це було б добре».

Вибухи у Росії

У ніч на 8 листопада безпілотники атакували два нафтопереробних заводи у РФ. Під удар потрапив «Саратовський нафтопереробний завод», який є одним з найстаріших нафтопереробних російських підприємств, раніше відоме як завод «Крекінг», входить до структури нафтової компанії «Роснефть». Обсяг переробки нафти станом на 2020 рік – 7,2 млн тонн, у 2023 році – 4,8 млн тонн. Крім того, жителі Рязані повідомляють про пожежу в районі НПЗ.

Також безпілотники атакували Волгоградську область та уразили енергетичну інфраструктуру. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров написав, що енергетичну інфраструктуру регіону атакувала велика кількість безпілотників. Як він пише, «силами ППО Міністерства оборони Російської Федерації відбито масовану атаку БпЛа».

