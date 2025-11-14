Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 15-16 листопада

«Київська картинна галерея» запрошує на Фестиваль сучасного колажу Cutout 2025 та виставку «Рефлексії Буття»

Цими вихідними, 15 та 16 листопада, музеї, театри та концертні зали столиці підготували насичену програму. Зокрема, театральні поціновувачі можуть переглянути виставу «Ін'єкція безсмертя» у Молодому театрі, а театр «Золоті ворота» представить іронічну сповідь сучасної жінки у виставі «Бука». У Музеї Києва розпочинає роботу виставка «Київський оберіг», а «Київська картинна галерея» запрошує на Фестиваль сучасного колажу Cutout 2025 та виставку «Рефлексії Буття». На любителів музики та гумору чекають виступ дуету Іво Бобула та Лілії Сандулеси, шоу Артема Пивоварова та стендап Володимира Шумка.

«Главком» підготував добірку найцікавіших подій, які варто відвідати 15-16 листопада.

Зміст

Театри

15 листопада, 18:00 – вистава «Білка, яка прожила 100 років».

16 листопада, 18:00 – вистава «Бука».

Вистава «Бука»

Що буде, якщо принцеса – розумна, з почуттям гумору – зрозуміє, що втомилася жити в чужій казці? Їй 35, у неї немає замку, зате є диплом філософині, дивна сусідка й робота, яку важко пояснити мамі. А ще – глибока потреба сказати вголос: «мені набридло». «Бука» – це іронічна сповідь сучасної жінки, яка виросла на казках, але опинилась у реальності, де замість щастя до кінця життя – комуналка, кредитка й культурний тиск бути «ідеальною».

Вистава досліджує, як соціальні ролі й казкові стандарти ламають наше відчуття себе. Сатира, стьоб, самоіронія – як зброя проти штучної глянцевості й щоденної самотності. «Бука» – це голос тих, хто вже зняв корону і готовий чесно говорити про свої провали, мрії й право бути собою – не принцесою, не букою, а людиною. Це смішно. Це боляче. Це терапевтично.

Коли: 16 листопада, 18:00

Місце проведення: театр «Золоті ворота», вул. Шовковична, 7А.

15 листопада, 18:00 – вистава «Фрекен Жюлі».

15 листопада, 18:00 – вистава «Чи одружиться нарешті Фігаро?».

16 листопада, 18:00 – вистава «Ін'єкція безсмертя».

16 листопада, 18:00 – вистава «Як я залишилася сама».

16 листопада, 18:00 – вистава «Зрада».

Вистава «Ін'єкція безсмертя»

Вистава за п’єсою «Засіб Макропулоса». Красива жінка, світова зірка, яка має абсолютно все: гроші, славу, увагу залицяльників. Її бажають, кохають, боготворять. Проте вона байдужа до життя, але така пристрасна, аби жити!

Емілія приїздить до маленького патріархального містечка, гастролі зірки перевертають все з ніг на голову, її таланту поклоняються всі навкруги. Молода красуня намагається тут врятуватися від найбільшого свого страху, а врешті-решт проходить шлях від улюбленої примадонни до ворога.

Чим же завинила Емілія Марті перед місцевими мешканцями, щоби вони вчинили над нею самосуд?

Коли: 16 листопада, 18:00

Місце проведення: Молодий театр.

Головна сцена

15 листопада – «Лікар Айболить», мюзикл;

16 листопада – «Білосніжка», музична казка.

Дитячий простір:

15 листопада – «Про вередливу Гусеницю та закоханого Черв’яка», романтична комедія.

15 листопада – інтерактивна вистава, музична комедія «Одеса. Шалене кохання»;

15 листопада – романтичний трилер «Double Double або Загадкова пастка»;

15 листопада – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.»;

16 листопада – фольклорна вистава «Вечорниці».

Вистава «Вечорниці»

На глядачів чекає незабутній вечір, наповнений піснями, танцями, веселощами та частуванням в компанії улюблених гоголівських персонажів. Гостинна Солоха запрошує до щедрого українського столу.

Вистава була представлена у Франції, де була включена у міжнародний проєкт і гралася разом із французькими акторами театру «Шапіто-Фатразі». Також вистава «Вечорниці» брала участь в Міжнародному театральному фестивалі в Литві (м. Висагінас), «Чорне море» (м. Трабзон, Туреччина), у фестивалі вуличних вистав Sermuksnis (м. Клайпеда, Литва), у фестивалі гумору ім. Константине Танасе (м. Бирлад, Румунія).

Коли: 16 листопада, 14:00 та 18:00

Місце проведення: Київський академічний театр «Колесо», Андріївський узвіз, 8 (ст. м.«Контрактова площа»).

16 листопада – балет на дві дії «Коппелія. Нова історія ляльки».

15 листопада – «Гамлет»;

16 листопада – «Піноккіо, або Історія про те, як стати людиною», казка-притча для дітей та дорослих.

15 та 16 листопада – вистава «Чикаго».

15 листопада – «Син». Драма;

15 листопада – «Погані дороги». Шість історій про життя і війну;

16 листопада – «Дім». Колективне сновидіння;

16 листопада – «Хлібне перемир’я». Сміятись/плакати/розуміти.

Музеї

15 листопада – 1 лютого 2026 року – виставка «Київський оберіг» (відкриття 14 листопада);

до 16 листопада – виставка «Яворницький. На шляху до історії козацтва»;

до 23 листопада – виставка «Олександр Сухоліт. Родина»;

до 31 грудня – виставка «Щоденники війни»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

упродовж листопада – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад», віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року», віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Виставка «Київський оберіг»

Історичний виставковий проєкт розкриває тему сакральних уявлень, які з давніх часів формували духовний світ людини. Віра у надприродні сили, у здатність певних предметів і символів захищати, оберігати та надавати сили супроводжує людство від найдавніших культур до сучасності.

У центрі експозиції – феномен оберега, що проходить крізь усі етапи історії: від особистих амулетів до державних символів. Виставковий простір побудована на трьох рівнях охоронних практик – індивідуальному, побутовому та суспільно-презентаційному.

Особистий оберіг – це предмет, що несе індивідуальний сенс і відображає зв’язок людини з родом, світом і власною долею. У давнину це були природні матеріали – камінці, ікла, кістки, символічні підвіски, що пізніше співіснували з християнськими святинями – натільними хрестиками, іконками. У часи війни особисті обереги – фото родини, дитячий малюнок, кулон із тризубом – стають джерелом віри та сили, уособленням дому та любові.

Офіційно-презентаційний рівень відображає охоронні символи громади та держави. Від священних дерев і язичницьких капищ до сакральної топографії християнського Києва, де Оранта Софії Київської і Архангел Михаїл стали духовними покровителями міста. У новітній історії – це державні обереги: прапор, герб, тризуб, рушники та стяги з фронту. Вони є символами єдності, віри у перемогу та незламності народу.

Особливе місце на виставці займає тема оберега в найтемніший і найтрагічніший для країни період – під час війни. Символічними оберегами найчастіше стають речі, що поєднують військових із родиною – листи, фотографії, предмети з рідної оселі, безцінні дрібниці, виготовлені власноруч близькими людьми. Або ж – своєрідні «трофеї», свідки доброї вдачі, набуті на власному шляху боротьби. Осколок кулі, що пролетів повз і наче «зберіг» життя, зупинившись в одну мить. Каска, вервиця чи медальйон, що пройшли крізь ворожий вогонь.

На виставці представлені особисті речі українських військових, що захищали та вселяли в них віру у найтяжчі хвилини на фронті. Також демонструються особисті обереги та відеоісторії українців, які пережили окупацію, втратили домівки та змушені були поспіхом тікати від небезпеки військових дій.

Коли: 15 листопада – 1 лютого 2026 року, Ср.-Нд.: 12:00-19:00, каса працює до 18:30

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7, 3 поверх.

16 листопада – «Та тут же жив Грушевський!» – прогулянка садибою на Паньківській, 9 із відвідуванням виставки «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 31 грудня – виставка «Свої/чужі:: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

щодня від середи до неділі – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі:: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

упродовж листопада – кураторські екскурсії виставкою «Всесвіт Якова Гніздовського» від Ганни Лексіної.

до 30 листопада – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 30 листопада – виставка «Зустрінемось біля метро» до 65-річчя київського метрополітену;

до 30 листопада – виставка «Українські обличчя зони».

15 листопада – відкриття виставки фотографій «Синагоги Правобережної України» мистецтвознавця, художника-монументаліста, дизайнера Євгена Котляра;

щосуботи – лекційна програма «Сторінки єврейської історії та культури».

15 листопада – лекція-гра «Ігри ХІХ століття»;

до 1 грудня – виставка «Tempo primo»;

до 18 січня 2026 року – виставка «Легенди порцеляни».

до 16 листопада – в межах фестивалю «100 років Асоціації революційного мистецтва України»: виставка «Олександр Богомазов, Микола Глущенко».

Виставка «Авангардна Україна»

Виставка «Авангардна Україна» не є історико-архівною. Вона має на меті з’ясувати, яким чином українська авангардна спадщина може стати в нагоді для сьогоденної проєктної діяльності. В сучасних умовах намітилася небезпечна тенденція до символічної експлуатації авангардизму. Кон’юнктурні інтенції стають перепоною на шляху до посилення ролі української культури в глобальному культурному ландшафті. Будь-який ресурс є обмеженим і може виснажитися. Щоб уникнути цього, український авангард має розглядатися як важлива складова культурного капіталу, який треба примножувати.

На виставці будуть представлені роботи Костя Єлеви, бойчукістів з Межигірського осередку, Анатоля Петрицького, Олександра Хвостенко-Хвостова та Вадима Меллера. Вони уособлюватимуть важливі напрями пошуку шляхів розвитку України.

Коли: до 5 січня 2025 року

Місце проведення: Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9, корп. 26.

16 листопада – майстер-клас «Орнамент Трипілля: фетрова мозаїка».

15 листопада – 7 грудня – культурно-мистецька програма «Білокурівський листопад» до 125-річчя від дня народження Катерини Білокур;

до 4 січня 2026 року – виставка творів народної художниці України Катерини Білокур. До 125-річчя від дня народження. Із колекції музею;

15 листопада – майстер-клас «Восковий віночок»;

до 16 листопада – виставка «Бережіть планету Земля». Твори художнього скла Олега Гущина, Альберта Балабіна, Володимира Геншке, Івана Аполлонова. Із колекції музею;

до 23 листопада – виставка «Коли минуле оживає – народжується майбутнє». Відреставровані твори з колекції музею;

до 24 листопада – виставка «Мальована. Хатній розпис – продовження»;

до 30 листопада – віртуальна галерея «Марія Примаченко. Невідоме». Твори художниці з альбомів 1940-х рр. Із колекції музею;

до 15 січня 2026 року – виставка «Авангард. Освіта». Межигірський керамічний технікум у межах фестивалю Avant-garde Kyiv fest 2025.

до 2 грудня – Фестиваль сучасного колажу Cutout 2025;

15 листопада – кураторська екскурсія виставкою «Терещенківська, 9»;

16 листопада – екскурсія виставкою «Олександр Мурашко. Київські вібрації». Екскурсія виставкою «ВІЧ-НА-ВІЧ з Іваном Айвазовським»;

до 16 листопада – виставка «Невизначений простір» Дмитра Доценка;

до 16 листопада – виставка «Рефлексії Буття» Анатолія Мельника;

до 23 листопада – виставка «Віч-на-віч з Іваном Айвазовським»;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби;

до 26 січня 2026 року – виставка «Олександр Мурашко. Київські вібрації».

Фестивалю сучасного колажу Cutout 2025

Національний музей «Київська картинна галерея» та Cutout collage art projekt представляють завершальну експозицію цьогорічного міжнародного фестивалю колажу Cutout 2025, що цього року проходить в трьох столицях світу – Київ, Париж та Токіо з дослідженням теми «Код ідентичності: Нація, Культура, Політика».

Київ побачить 132 автори з усього світу, що представляють свої колажі в аналоговій, цифровій та змішаній техніках, а також анімації, інсталяції та артбуки. Більшість робіт це колажі міні формату, які є основою експозиції.

Дати виставки: 14 листопада – 2 грудня

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Виставка «Рефлексії Буття» Анатолія Мельника

Одним із центральних тематичних розділів виставки «Рефлексії Буття» Анатолія Мельника, що проходить у музеї, є серія портретів як живописне осмислення людської природи через внутрішній діалог художника з власними думками, героями своїх полотен і глядачем.

У цій серії художник поєднує портретні й фігуративні мотиви, вибудовуючи їх у стані внутрішнього конфлікту або мовчазного зосередження. Тут немає зовнішньої дії, лише процес самопізнання. Контрастні кольорові площини, щільна фактура і виразна лінія підсилюють драматургію простору.

Анатолій Мельник називає цей цикл спробою «живописною мовою дати відповідь на найскладніші поняття людського існування». У його картинах діалог постає не як розмова між двома фігурами, а як зіткнення енергій і відображення невидимого руху душі. Психологічна напруга, емоційна щільність і ритм мазка створюють ефект внутрішнього звучання, ніби живопис сам стає голосом.

Побачити роботи Анатолія Мельника на виставці «Рефлексії Буття» можна до 16 листопада.

Коли: музей приймає відвідувачів з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок. Каса працює до 17:20 (до 18:20 у вівторок).

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вулиця Терещенківська, 9.

15, 16 листопада – вулична екскурсія «13-17: історія Музею Ханенків». Розповідає Євген Осауленко;

15 листопада – екскурсія Музеєм Ханенків. Розповідає Олександр Жук;

16 листопада – кураторська екскурсія виставкою «Африка: директ»;

16 листопада – концерт саксофоністки Вікторії Тищик.

15 листопада – лекція з чаюванням «Лисенки неофіційні» (лектор В. Осипець);

16 листопада – концерт квартету гітаристів. Спільно з НФУ;

до 31 грудня – «Гетьманіана Старицького». Історико-літературний проєкт спільно з Музеєм Шереметьєвих;

екскурсії та події на замовлення «Welcome to Starytskyi House». Екскурсія англійською мовою, «Таємниці музичних інструментів». Квест для школярів.

Протягом листопада:

виставка «100 років Мрії про Музей» до 50-річчя діяльності музею;

виставка «Янголи музейної родини» до Дня Захисників і Захисниць України;

виставка «Дух Шевченка нас гартує».

Продовження експонування виставок:

«Митець національного сумління й бунту» (до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко);

«Пилип Орлик – шлях гетьмана» (пільно з Національним історико-культурним заповідником «Гетьманська столиця» (Батурин)).

15 листопада – 4 грудня – «Діти війни». Фотовиставка до Дня захисту дітей, спільно з Київською організацією Національної спілки фотохудожників України (КО НСФХУ);

15 листопада – 3 грудня – документальна фотовиставка в межах проєкту «Майдан – Фортеця духу», до Дня Гідності і Свободи (спільно з КО НСФХУ).

15 листопада – виставка робіт і нагородження переможців ІІ Міжнародного конкурсу «Українські тотемні звірі та птахи».

Театралізовані вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:

15 листопада – «Королева детективів»;

16 листопада – «П’янке одкровення».

до 5 січня 2026 року – виставка «Авангардна Україна». Театральний авангард 1920-30-х років, представлений творами А. Петрицького, В. Мелера, О. Хвостенка-Хвостова;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 21 листопада – персональна художня виставка Ірини Акімової «Історії кульбаби».

15 листопада – лекція про Український тканий рушник у межах виставкового проєкту «Мистецтво Казимира Малевича презентує виставку «Український тканий рушник» (у межах проєкту «Авангард. Витоки»).

до 27 листопада – виставковий проєкт «Мистецтво Казимира Малевича презентує виставку «Український тканий рушник», у межах проєкту «Авангард. Витоки»;

до 31 грудня – виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна. На платформі Google Arts&Culture;

до 10 червня 2026 року – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач».

15-30 листопада – фондова виставка «На крилах пісні. Павло Тичина та Кирило Стеценко»;

15 листопада – концерт Національної філармонії України;

15-30 листопада – виставка Оксани Охапкіної;

16 листопада – літературна вітальня Олени Смовженко: «Олександр Довженко, Юрій Яновський. Химери зради та любові».

15 листопада – пішохідна екскурсія «Історія будинку Бунге»;

до 30 листопада – оглядові екскурсії музейною експозицією, екскурсії-квести для шкільних груп.

15 листопада – наукова лекція к.і.н. Гордієнка Д.С. «Петро Дорошенко – сонце руїни»;

16 листопада – підготовка до НМТ за темою «Українські землі у складі Речі Посполитої у др. пол. 16 – пер. пол. 17 ст.»;

до 20 листопада – виставка Ольги Шинкаренко «Жанр амоніузм та знаки Зодіаку»;

до кінця листопада – виставка живопису болгарського художника Івана Стоянова «Глаголиця» та стендова вулична виставка «Від Богдана до Івана».

Виставка «Жанр амоніузм та знаки Зодіаку»

«Амоніузм та Знаки Зодіаку» – це подорож крізь час і простір, де стародавні скам’янілості віком у сотні мільйонів років розповідають історію кожного знаку Зодіаку.

Художниця створила окрему роботу для кожного знаку – від вогняного Овна до мрійливих Риб. Особливість цих полотен у тому, що в них інтегровані справжні аммоніти та наутилуси – стародавні морські мушлі, які в багатьох культурах світу вважаються потужними талісманами. Вони притягують достаток, дарують захист і створюють гармонію. Тепер ця енергія поєднана з астрологічною символікою у художній формі.

На виставці представлено авторські вироби, у яких головну роль відіграють натуральні рідкісні камені та аммоніти віком 300–350 мільйонів років. Уявіть: ви тримаєте в руках частинку епохи, коли на Землі ще не існувало динозаврів! Ці роботи – живий зв’язок із первісною силою планети.

Коли: 5 листопада – 11 грудня

Місце проведення: Музей гетьманства, вулиця Спаська, 16Б.

Бібліотеки

15-25 листопада – виставка-реквієм Всеукраїнська акція «Засвіти свічку» до Дня пам’яті жертв голодоморів;

до 20 листопада – книжкова виставка «Від аматорства до професіоналізму в театрі», до 220 років від дня народження Старицького Дмитра Михайловича;

до 25 листопада – виставка матеріалів «Голос гідності: вшануємо свободу та єдність» до Дня Гідності і Свободи.

15-16 листопада – художня виставка талановитих аматорів «Калейдоскоп талантів».

15-16 листопада – виставка графіки Олексія Базилевича «Літо в Седневі» та виставка текстильної скульптури Маргарити Бовт «Котячий настрій».

16 листопада – розмовний клуб «Єдині» (потрібна реєстрація);

16 листопада – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

До 16 листопада – постійно діючі виставки:

етнографічний простір вишивки та побуту;

киргизький куточок «Кут ене босогосу»;

кімната-музей Д. М. Гнатюка;

виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»;

виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

Можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю.

15-16 листопада – виставка Юльці Кисіль «Роздуми у фото і текстах»;

15-16 листопада – виставка картин Олени Стрекалової «Моє натхнення».

15 листопада – надання психологічної підтримки в «Клубі самодопомоги».

15 листопада – зустріч клубу позитивного спілкування «Любов виникає з любові» (до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва).

до 15 листопада – книжково-ілюстративна виставка «Катерина Білокур» (до 125-річчя від дня народження видатної української художниці);

16-30 листопада – книжково-ілюстративна виставка «Опанас Заливаха» (до 100-річчя від дня народження українського художника);

16 листопада – святковий концерт БК Енергетик м. Вишгорода «Даруємо радість і пісню» (до днів заснування бібліотеки);

до 23 листопада – «Свічка пам’яті жертв Голодомору». Книжково-ілюстративна виставка;

15 листопада – English Speaking Club.

Концерти

Іво Бобул та Лілія Сандулеса – «Мій шлях півстоліття разом»

15 листопада 2025 року у Палаці «Україна» відбудеться концерт Іво Бобула та Лілії Сандулеси. Вони були плідним творчим дуетом, але потім їхні шляхи розійшлися. Минулого року Іво Бобул та Лілія Сандулеса знову почали виступати разом, що спричинило сенсацію у музичних колах. Співаки довели, що їхній тандем так само успішний, як і колись. Пісні Іво Бобула та Лілії Сандулеси: «Берег любові», «А липи цвітуть», «Пізня зустріч», «А було колись», «Спалені мости».

Коли: 15 листопада, 18:00

Місце проведення: Палац «Україна», вул. Велика Васильківська, 103.

Концерт Артема Пивоварова

Артем Пивоваров створює пісні, пише музику на вірші класиків. «Коли мені добре – я пишу пісні. Коли мені погано – я теж пишу пісні», - розповідає про себе артист. Артем активно співпрацює з іншими музикантами. В нього є фіти з Надею Дорофєєвою, Клавдією Петрівною, Максом Барських та іншими.

Пивоваров вважає, що місія українських музикантів і виконавців полягає в тому, щоби відстоювати свою культуру і ідентичність.

Найвідоміші пісні у виконанні Артема Пивоварова: «Барабан», «Думи», «Очі», «Рандеву», «О, Панно!», «Маніфест», «Там у тополі».

Коли: 15 листопада – 18:30 та 16 листопада – 17:00

Місце проведення: Палац Спорту, Спортивна площа, 1.

Макс Барських з великим різдвяним концертом

Після масштабного європейського туру Макс Барських повертається додому, щоб відкрити різдвяну частину свого українського туру великим сольним концертом у столиці

13 грудня у Палаці спорту відбудеться зимове шоу Макса Барських, яке вже стало доброю традицією для артиста та його відданих шанувальників.

За словами організаторів, співак готує унікальну програму, що поєднає найулюбленіші хіти, англомовні композиції, а також уперше наживо зі сцени Палацу спорту прозвучать пісні з нового мініальбому «Місто дощів».

«Кожна пісня для мене – це історія, а концерт – момент, коли ми проживаємо її разом із залом. У Києві я хочу подарувати людям не просто виступ, а чисту магію, яку вони відчуватимуть ще довго після фінальних акордів. Це буде наша традиційна передріздвяна зустріч, якій ми не зраджуємо вже багато років поспіль», – ділиться артист.

Коли: 13 грудня.

Місце проведення: Палац спорту, Спортивна площа, 1.

Стендапи

Стендап Володимира Шумко «Дзвінок з дитинства»

«Майже усі проблеми з дитинства!». Ви, мабуть, неодноразово чули ці слова у своєму житті. Комік Шумко перший раз почув ці слова у документальному фільмі про психотерапію. Здається, пригадує він, там було так: «Якщо вас щось тригерить зараз – це дзвінок з дитинства!».

Комік запрошує разом спробувати додзвонитися собі: «Що, невже, там знову зайнято? Це не там зайнято! Це ви дуже зайняті, щоб по справжньому поговорити із самим собою. Я чую, як у вашій голові звучить фраза: «Це неможливо!». Тоді вам точно туди, тому що в дитинстві таких слів просто не існувало...».

Коли: 16 листопада, 18:00

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Дитячий фестиваль «Халабуда Фест»

16 листопада 2025 року стартує перший із серії дитячих фестивалів «Халабуда Фест». Це креативний простір музики, спілкування, самовираження й культури, створений передовсім для того, щоб підтримати дітей і родини військовослужбовців, ветеранів, загиблих і зниклих безвісти захисників, а також родини цивільних мешканців Києва.

На фестивалі буде створено цілу екосистему креативності та взаємодії.

На гостей чекають:

Концерт на головній сцені: DJ Grim, The Unsleeping, Vsivdoma.

«Халабуди психологічної підтримки» — безпечні схованки для спілкування.

«ХалаФуда» — локація кулінарно-патріотичного виховання від учасника «МастерШеф» та чинного військовослужбовця Валентина Брайчука.

Школа диджеїнгу від ProDJ School.

Майстер-класи та інтерактивні зони.

Public talks від популярних блогерів та культурних діячів.

Інтерактивні простори для відпочинку.

Організатори: платформа Культурні сили та МГО «Проект». Вхід на фестиваль – безкоштовний.

Коли: з 12:00 до 21:00.

Місце проведення: Де: Pochayna event nall, просп. Степана Бандери, 23.

Перший фестиваль відбудеться у Києві, а вже 6 грудня «Халабуда Фест» завітає одночасно до Харкова, Львова та Одеси. До завершення навчального року планується щонайменше шість фестивалів, щоб охопити всі обласні центри України. У перспективі – створення мережі фізичних просторів та фахових команд, які допомагатимуть дітям військових у регіонах.