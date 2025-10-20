Свириденко відзвітувала про зустріч із нардепами

Свириденко висловила вдячність парламентарям за підтримку урядових ініціатив

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч з народними депутатами в рамках засідання Ради коаліції та подякувала нардепам за «відкритість до діалогу», пише «Главком».

«Ми регулярно збираємо і опрацьовуємо запити від парламентарів у різних форматах, щоб зʼясувати проблеми людей у їхніх громадах. Там де, це потрібно – посилюємо роботу зі свого боку.

Проводимо наради з відповідальними органами, використовуємо інструмент доручень для ефективнішої роботи на місцях. Їздимо у регіональні поїздки разом, до яких залучаємо і народних депутатів, особлива увага на прифронтові громади», – пише прем'єрка.

Свириденко висловила вдячність парламентарям за підтримку урядових ініціатив.

«Сподіваємося на продовження ефективної взаємодії, зокрема на підтримку необхідних змін до держбюджету на 2025 рік для забезпечення наших зобовʼязань та проєкту держбюджету на 2026 рік, який відповідає викликам воєнного часу», – додала вона.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради України з питань бюджету рекомендував депутатам ухвалити у першому читанні проєкт державного бюджету на 2026 рік.

До слова, Верховна Рада України готується 21 жовтня вкотре подовжити термін дії воєнного стану та мобілізації.