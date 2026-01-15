Сергій Власенко: Я не буду займатися захистом Юлії Володимирівни

«Керівники НАБУ і САП нам публічно погрожували»

Зранку у п’ятницю, 16 січня, Вищий антикорупційний суд розгляне клопотання щодо застосування запобіжного заходу до керівниці парламентської фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у середу, 14 січня, після нічних обшуків в центральному офісі «Батьківщини» у Києві вручили ЮВТ підозру. Їй інкриміновано вчинення злочину передбаченого частиною четвертою статті 369 Кримінального кодексу – пропозиція неправомірної вигоди службовим особам, а саме іншим народним депутатом за голосування за законопроєкти.

Причому в НАБУ підкреслюють, що провадження щодо Тимошенко стосується не лише надання, а й фактів одержання неправомірної вигоди. Наразі НАБУ та САП перевіряють причетність близько 20 народних депутатів з інших фракцій, які могли отримувати кошти за голосування за конкретні законопроєкти.

Задля більшого ефекту НАБУ традиційно виклало ролик з аудіозаписами, на яких звучить нібито голос Тимошенко, яка пропонує неназваному нардепу гроші за «правильні» голосування його невеликої групи. Мікрофон з прослушкою в кабінет приніс той самий депутат, прізвище якого поки не розголошується.

Також на відео зафіксовано, як в присутності Тимошенко «набушники» виймають з пакету чотири пачки доларів, які, як стверджується, призначалися для підкупу. САП проситиме суд застосувати до легенди української політики запобіжний захід у вигляді застави у 50 млн грн.

Пачки доларів, які, за версією НАБУ та САП, були призначені для підкупу депутатів фото: НАБУ

У Тимошенко, звісно, своя версія подій. Звинувачення вона відкидає, аудіозаписи, за її словами, не мають до неї жодного відношення. Політикиня обіцяє довести безпідставність всіх підозр у суді. За словами Тимошенко, 30 озброєних чоловіків, які не мали рішення суду та показали лише виписку з Єдиного реєстру «з якоюсь фактовою справою», провели також обшук в кабінеті її давнього найближчого соратника – нардепа Сергія Власенка, який на той час перебував на засіданні комітету ПАРЄ. «Там по Власенку взагалі нічого не було, навіть виписки з Єдиного реєстру», – зауважила Тимошенко щодо правомірності дій слідчих.

Сам Власенко одразу заявив, що вважає дії НАБУ тиском на нього через його політичну та публічну позицію: нардеп є головою парламентської Тимчасової спеціальної комісії з питань розслідування можливих фактів корупційних правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади. І головні претензії ТСК стосуються якраз роботи антикорупціонерів.

У своєму несприйнятті НАБУ та САП Власенко йде цілком в партійному руслі: «Батьківщина» була одним з затятих прихильників позбавлення цих органів повноважень під час прийняття скандального законопроєкту №12414. Нинішню підозру від НАБУ в «Батьківщині» пояснюють якраз помстою антикорганів за те голосування та активність «незручної» для них ТСК.

Власенко став відомим на всю країну, коли був захисником Тимошенко під час попереднього гучного процесу над нею – «газової справи» часів Януковича. Тоді все завершилося відправкою топопозиціонерки до Качанівської колонії. До слова, після отримання підозри від НАБУ Тимошенко вирішила нагадати саме ті часи і провести паралелі: на своїй сторінці у «фейсбуці» виставила фото 2012 року під гаслом «Вистояли тоді – вистоїмо тепер!»

В очікуванні літака, який поверне його з Європи до морозної України, Власенко поспілкувався з «Главкомом». Депутат оцінює як правник підозру Тимошенко та пояснює, чим ця справа нагадує претензії НАБУ до Миколи Тищенка та Нестора Шуфрича.

«У поведінці НАБУ я не побачив нічого для них екстраординарного»

Чи стала вся ця історія несподіванкою для вас? Чи були певні сигнали, що таке розслідування з боку НАБУ готується? Або, може, ви знали, що воно готується, але сюрпризом стало те, у який спосіб це відбулося?

Ми ж, на відміну від багатьох, – люди з доброю політичною пам'яттю. Якщо уважно перечитати інтерв'ю керівників НАБУ і САП за літо 2025 року, то вони там неодноразово говорили про те, що добре запам'ятали всіх, хто, на їхню думку, голосував неправильно. І вони недвозначно натякали на те, що потім будуть «займатися» цими людьми. Тобто про це чітко було сказано у публічних виступах. Звісно, будучи єдиною фракцією українського парламенту, яка підтримувала позицію введення НАБУ і САП в конституційне русло і повернення генпрокурору частини конституційних процесуальних повноважень, ми розуміли, що представники цих органів мають на увазі саме нас.

Я вважаю, що це була публічна погроза, і такі погрози реалізуються, причому не на наступний день після того, як їх висловили. Ну от ми й бачимо результат.

Якою є ваша версія подій, що відбулися у середу? Що ви можете вже зараз відповісти на звинувачення, що прозвучали?

Я зараз перебуваю у відрядженні і тільки завтра зранку повертаюся в Україну. Так, я спілкувався з колегами, але телефонні розмови і особисті – це трошки інші речі. В мене не було особистого (не телефонного) спілкування ані з Юлією Володимирівною, ані з її адвокатами, які були присутні під час обшуків. Лише після цього я зможу прокоментувати всі питання, безпосередньо пов'язані з цими подіями. Зараз я просто не маю повної картини.

Розуміння кроків, які ми будемо робити на свій захист, є, але поки я наперед ділитися ними не буду, бо це пов'язано з юридичним процесом.

Кілька мікроавтобусів зі співробітниками НАБУ та САП заїхали на подвір’я офісу «Батьківщини» в Києві ввечері 13 січня фото з відкритих джерел

Але ж з того, що бачили всі, ви, як юрист зі стажем, вже можете зробити певні висновки.

Скажімо так: у поведінці НАБУ я не побачив нічого для них екстраординарного. Вони все робили як завжди: провели якісь дії, потім вивалили їх в інтернет. Я системно виступаю проти публікації даних досудового розслідування до рішення суду, тому що мета цього не має нічого спільного зі справедливістю чи боротьбою з корупцією.

Подивіться будь-який обшук, які НАБУ нам демонструвало впродовж десяти років свого існування. Пам’ятаєте, як було при обшуку у Нестора Шуфрича: просто показували його колекцію радянських нагород… Яке це мало відношення до кримінального провадження, якщо весь політикум знав, що він – колекціонер? Або яке відношення гроші, які показали у будинку Миколи Тищенка, мають до звинувачень його в побитті людини?

Єдина мета цих відео – дискредитувати особу, компілюючи та монтуючи якісь сюжети і дані. Саме тому, до речі, НАБУ і САП офіційно оприлюднюють на своїх ресурсах заяви про набір сценаристів і режисерів, а не детективів.

Що стосується плівок, то не буду торкатися їхнього змісту, бо Юлія Володимирівна спростувала свою причетність до цих голосових записів. Просто хочу нагадати: чи хтось пам’ятає зараз про «плівки Князєва» (у 2023 році НАБУ та САП затримали тодішнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва на хабарі $3 млн – «Главком»)? Про «плівки Міндіча» вже всі забули. Де процесуальний «вихлоп» від цих справ?

Тож я абсолютно не здивований діями НАБУ. Спочатку вони проводять якісь процесуальні дії, роблять із цього інформаційну бульбашку. В цей час людей обливають брудом, причому часто не пов'язаним зі звинуваченнями. Друга бульбашка – це обрання запобіжного заходу. А після цього справа десь розсмоктується в повітрі. І я переконаний, що і справа проти Тимошенко закінчиться всім тим, чим закінчилися всі попередні справи НАБУ, – тобто нічим.

Щодо виплат в конвертах народним депутатам НАБУ нещодавно вже заводило справу проти голови транспортного комітету Юрія Кісєля та ще кількох депутатів від «Слуги народу». Справа Тимошенко якось може вкладатися в цей ланцюжок?

Я абсолютно переконаний, що «Батьківщина» не пов'язана ні з Кісєлем, ні з іншими представниками «Слуги народу». Поки що я бачу в цій справі єдину мету – це помста за нашу політичну позицію, пов'язану із голосуванням за закон про відновлення Конституції в частині функціонування НАБУ і САП…

Ми це вже зафіксували. Але тут є нюанс: за позбавлення повноважень НАБУ та САП багато хто голосував, а не тільки «Батьківщина».

Голосували багато хто, але ми ж – єдина фракція, яка не голосувала за те, щоб відіграти це питання назад.

«У мене забрали пакет з флешками, який лежав в столі року з 2013-го»

Якщо НАБУ, як ви стверджуєте, давно зачаїло образу на Тимошенко і ви були впевнені, що вам готують помсту, то, мабуть, мали б бути сигнали про те, що під «Батьківщину» «копають»? Чи ви зіштовхувалися, скажімо, з якимись провокаціями хабаря, що є доволі відомою практикою?

Не можу говорити за інших, але, як тільки я очолив ТСК, то почав отримувати певну інформацію від різних джерел – від колег, зсередини правоохоронної системи. Вона не була достатньою для того, щоб звертатися з відповідною заявою про злочин, бо це були, скоріше, політичні чутки. Але коли такі чутки доходять з п'яти або шести джерел, ти до них починаєш ставитися серйозно.

За цими чутками, в НАБУ стояла задача щодо мене особисто. Але у них була проблема, бо, як тільки я прийшов до парламенту іще далекого 2008 року, то не маю бізнесу від слова «взагалі». Я сплачую всі податки, на відміну від багатьох. Це все ще при Януковичу перевіряли, з тих пір у мене в житті нічого не змінилося і знайти на мене компромат неможливо. На мене нема гачків. Колись у мене була така історія, коли тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко після чергової жорсткої політичної дискусії мені сказав: «Сергію, ми тебе перевіримо». Я відповів: «Камон, давай». Він тоді писав заяви і в НАЗК, і в податкову – всюди. Йому прийшла відповідь, що нема підстав для перевірки, бо я сплачую податки і задекларував стільки, скільки міг задекларувати згідно з попередніми прибутками.

Тому я зі здивуванням отримував ці постійні сигнальчики, що детективів НАБУ просили дивитися стосовно мене різні матеріали, ще щось... Плюс були інтерв'ю того ж керівника САП Клименка, який казав, що ТСК, яку я очолюю, створена, аби ліквідувати НАБУ і САП. Це є неправдою, але показує його ставлення до нашої комісії.

Але конкретних провокацій хабарів особисто до мене не було. Що мені взагалі можна запропонувати?

Те ж саме, що й усім.

Я ж все-таки – хоч і не велика, але глибинна риба і давно плаваю в цьому морі. Як тільки до мене хтось підійде з пропозицією грошей за голосування, то піде за русскім кораблем.

Але Тимошенко звинувачують, що вона не брала, а сама пропонувала.

Тобто ви мене питаєте, чи готовий я платити комусь гроші за голосування? Ні, не готовий. Але навіть, якби і був готовий, то як кажуть у Львові «щоб шо»? Я що – влада, якій треба провести безглузді закони? Щоб розвалити монобільшість? Так вона і так розвалена. Подивіться на результати голосувань: в звичайний день 160-170 голосів, в день «мобілізації» – 200. То навіщо, навіть із точки зору логіки і здорового глузду витрачати кошти на те, що і так вже зроблено.

Знайти на мене компромат неможливо

У вашому кабінеті на Турівській у середу відбулися обшуки. Чи вам відомо, що там шукали і що знайшли?

Не маю жодної гадки. Я цим кабінетом користуюся час від часу і не працюю там постійно. Тобто у мене там є і робоче місце, і певні документи, але я там не сиджу щодня. Мені стало смішно, коли я дізнався, що у мене забрали пакет, який лежав в столі року з 2013-го і куди я скидав різні флешки, які роздають на різних заходах разом з рекламною продукцією. Там були і якісь мої порожні, але сам я флешками не користуюсь років десять точно. Ну вилучили той пакет, окей, приїду – напишу заяву, аби повернули. І наскільки я знаю, більше нічого не взяли.

Але що вони реально шукали, не розумію. Ще раз повторю, що я це пов’язую зі своєю діяльністю як голови ТСК. Не виключаю, що як приїду, то сам піду до НАБУ задавати питання, що відбулося. Мені особисто ніхто звідти не дзвонив і не писав.

Якби ці обшуки проводили СБУ та Офіс генпрокурора, ви б, мабуть, кричали, що це влада організувала політичне переслідування «Батьківщини». Одна з причин – «Батьківщина» дуже хоче створення нової парламентської коаліції і, як нібито каже Тимошенко на плівках, планує «грохнути більшість». А у випадку з НАБУ та САП справа, як ви стверджуєте, тільки в особистих рахунках?

Не зовсім так. Насправді у нас з'явилася ще одна умовно політична сила і навіть паралельна держава. Її ніхто не обирав, але вона має суттєвий вплив на правоохоронні органи, судову систему, медіа і на великі шматки державної економіки. Це оцей колективний громадський сектор…

Це громадський сектор забрав ваші флешки?

Дивіться, є колективний громадський сектор, як завгодно можна його називати. І його влада сильніша, ніж у президента. Вони призначають суддів, вони в Наглядових радах державних підприємств, вони впливають на ЗМІ, у них є фракція в парламенті. Це вони призначають керівників НАБУ та САП. Сьогодні ці НАБУ і САП можуть дозволити собі прийти без ухвали суду в будь-яке приміщення і розповідати, що у них – невідкладні слідчі дії. І головне – з Вищим антикорупційним судом вони діють як єдиний організм. І в цьому величезна проблема: ми не маємо ані змагальності судового процесу, ані можливості людини захиститися.

Голова САП Александр Клименко та директор НАБУ Семен Кривонос змогли відбити серйозну атаку на свої повноваження влітку 2025 року фото: Facebook/НАБУ

«Якщо вони будуть просити закритого судового засідання – значить у них нічого нема»

Якби все було так, як ви кажете, то і у згаданого вами Князєва давно був би вирок, і справа Тимошенко не розвалилася б… Останнє твердження це ж ваш прогноз, що прозвучав вище.

Можливість пручатися і захищатися працює лише на етапі перших слідчих дій. А далі все відбувається дуже просто: до людини, яка перебуває під тиском, приходять і пропонують укласти угоду. Мовляв, ти визнаєш вину, платиш гроші на ЗСУ і – йди гуляй. Так, як було зі Злочевським (ексміністр екології часів Януковича – «Главком»). Простіше заплатити одноразово, ніж витрачатися на адвокатів. От і вся схема роботи НАБУ та САП.

Є одиниці, які на це не йдуть і починають пручатися і далі, як Князєв. А всі інші – по угодах. За попередніми даними, які є у мене в ТСК, за останні два роки частка угод в закритті кримінальних проваджень виросла з 15 до близько 65-70%.

У нас з'явилася ще одна умовно політична сила і навіть паралельна держава – оцей колективний громадський сектор

Тимошенко, ми так розуміємо, на угоду не піде?

Це питання до Юлії Володимирівни, але я з ймовірністю 100% готовий прогнозувати, що ні. Угода – це визнання вини. А вона заявила вчора, що не є винуватою.

Чи ви будете залучені до її захисту в суді?

Я не буду займатися захистом Юлії Володимирівни, тому що, на відміну від часів, коли діяв Кримінально-процесуальний кодекс 1961-го року, наразі це заборонено. Зараз захищати людину від кримінальних звинувачень можуть лише адвокати. А у 2013 році я відмовився від Свідоцтва адвоката , але у Тимошенко є адвокати, які будуть займатися її справою. Чи буде хтось питати якихось моїх порад? Мабуть, будуть. Однак порада – це тільки порада, адвокат повинен всі поради вислухати, але рішення приймає тільки він сам.

Сергій Власенко був адвокатом Тимошенко під час «газової справи» часів Януковича фото: АР

Утім, ще раз мій прогноз: ця справа нічим не відрізняється від всіх попередніх справ НАБУ з відповідними результатами. Зараз всі будуть носитися з запобіжним заходом, і давайте подивимося, чи будуть прокурори САП просити закритого засідання. Бо у них є така звичка: спочатку вони виливають частину матеріалів провадження у відкритий доступ, обливають людину брудом, а коли людина може захищатися, вимагають закритого судового слухання. Це буде один із можливих лакмусових папірців. Бо якщо вони будуть просити закритого судового засідання, це буде означати, що у них насправді нічого нема. Хоча навіть якщо не будуть просити, це не означає, що щось є, але у випадку закритого засідання – це точно.

Павло Вуєць, «Главком»