Головна Інтерв'ю
search button user button menu button

Сергій Власенко: Я не буду займатися захистом Юлії Володимирівни

інтерв’ю
Павло Вуєць
glavcom.ua
Павло Вуєць
google social img telegram social img facebook social img
Сергій Власенко: Я не буду займатися захистом Юлії Володимирівни
Соратник Юлії Тимошенко Сергій Власенко впевнений: їй мстяться за «атаку» на антикорупційні органи
фото з відкритих джерел

«Керівники НАБУ і САП нам публічно погрожували»

Зранку у п’ятницю, 16 січня, Вищий антикорупційний суд розгляне клопотання щодо застосування запобіжного заходу до керівниці парламентської фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у середу, 14 січня, після нічних обшуків в центральному офісі «Батьківщини» у Києві вручили ЮВТ підозру. Їй інкриміновано вчинення злочину передбаченого частиною четвертою статті 369 Кримінального кодексу – пропозиція неправомірної вигоди службовим особам, а саме іншим народним депутатом за голосування за законопроєкти.

Причому в НАБУ підкреслюють, що провадження щодо Тимошенко стосується не лише надання, а й фактів одержання неправомірної вигоди. Наразі НАБУ та САП перевіряють причетність близько 20 народних депутатів з інших фракцій, які могли отримувати кошти за голосування за конкретні законопроєкти.

Задля більшого ефекту НАБУ традиційно виклало ролик з аудіозаписами, на яких звучить нібито голос Тимошенко, яка пропонує неназваному нардепу гроші за «правильні» голосування його невеликої групи. Мікрофон з прослушкою в кабінет приніс той самий депутат, прізвище якого поки не розголошується.

Також на відео зафіксовано, як в присутності Тимошенко «набушники» виймають з пакету чотири пачки доларів, які, як стверджується, призначалися для підкупу. САП проситиме суд застосувати до легенди української політики запобіжний захід у вигляді застави у 50 млн грн.

Пачки доларів, які, за версією НАБУ та САП, були призначені для підкупу депутатів
Пачки доларів, які, за версією НАБУ та САП, були призначені для підкупу депутатів
фото: НАБУ

У Тимошенко, звісно, своя версія подій. Звинувачення вона відкидає, аудіозаписи, за її словами, не мають до неї жодного відношення. Політикиня обіцяє довести безпідставність всіх підозр у суді. За словами Тимошенко, 30 озброєних чоловіків, які не мали рішення суду та показали лише виписку з Єдиного реєстру «з якоюсь фактовою справою», провели також обшук в кабінеті її давнього найближчого соратника – нардепа Сергія Власенка, який на той час перебував на засіданні комітету ПАРЄ. «Там по Власенку взагалі нічого не було, навіть виписки з Єдиного реєстру», – зауважила Тимошенко щодо правомірності дій слідчих.

Сам Власенко одразу заявив, що вважає дії НАБУ тиском на нього через його політичну та публічну позицію: нардеп є головою парламентської Тимчасової спеціальної комісії з питань розслідування можливих фактів корупційних правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади. І головні претензії ТСК стосуються якраз роботи антикорупціонерів.

У своєму несприйнятті НАБУ та САП Власенко йде цілком в партійному руслі: «Батьківщина» була одним з затятих прихильників позбавлення цих органів повноважень під час прийняття скандального законопроєкту №12414. Нинішню підозру від НАБУ в «Батьківщині» пояснюють якраз помстою антикорганів за те голосування та активність «незручної» для них ТСК.   

Власенко став відомим на всю країну, коли був захисником Тимошенко під час попереднього гучного процесу над нею – «газової справи» часів Януковича. Тоді все завершилося відправкою топопозиціонерки до Качанівської колонії. До слова, після отримання підозри від НАБУ Тимошенко вирішила нагадати саме ті часи і провести паралелі: на своїй сторінці у «фейсбуці» виставила фото 2012 року під гаслом «Вистояли тоді – вистоїмо тепер!»

В очікуванні літака, який поверне його з Європи до морозної України, Власенко поспілкувався з «Главкомом». Депутат оцінює як правник підозру Тимошенко та пояснює, чим ця справа нагадує претензії НАБУ до Миколи Тищенка та Нестора Шуфрича.

«У поведінці НАБУ я не побачив нічого для них екстраординарного»

Чи стала вся ця історія несподіванкою для вас? Чи були певні сигнали, що таке розслідування з боку НАБУ готується? Або, може, ви знали, що воно готується, але сюрпризом стало те, у який спосіб це відбулося?  

Ми ж, на відміну від багатьох, – люди з доброю політичною пам'яттю. Якщо уважно перечитати інтерв'ю керівників НАБУ і САП за літо 2025 року, то вони там неодноразово говорили про те, що добре запам'ятали всіх, хто, на їхню думку, голосував неправильно. І вони недвозначно натякали на те, що потім будуть «займатися» цими людьми. Тобто про це чітко було сказано у публічних виступах. Звісно, будучи єдиною фракцією українського парламенту, яка підтримувала позицію введення НАБУ і САП в конституційне русло і повернення генпрокурору частини конституційних процесуальних повноважень, ми розуміли, що представники цих органів мають на увазі саме нас.

Я вважаю, що це була публічна погроза, і такі погрози реалізуються, причому не на наступний день після того, як їх висловили. Ну от ми й бачимо результат.

Якою є ваша версія подій, що відбулися у середу? Що ви можете вже зараз відповісти на звинувачення, що прозвучали?

Я зараз перебуваю у відрядженні і тільки завтра зранку повертаюся в Україну. Так, я спілкувався з колегами, але телефонні розмови і особисті – це трошки інші речі. В мене не було особистого (не телефонного) спілкування ані з Юлією Володимирівною, ані з її адвокатами, які були присутні під час обшуків. Лише після цього я зможу прокоментувати всі питання, безпосередньо пов'язані з цими подіями. Зараз я просто не маю повної картини.

Розуміння кроків, які ми будемо робити на свій захист, є, але поки я наперед ділитися ними не буду, бо це пов'язано з юридичним процесом.

Кілька мікроавтобусів зі співробітниками НАБУ та САП заїхали на подвір’я офісу «Батьківщини» в Києві ввечері 13 січня
Кілька мікроавтобусів зі співробітниками НАБУ та САП заїхали на подвір’я офісу «Батьківщини» в Києві ввечері 13 січня
фото з відкритих джерел

Але ж з того, що бачили всі, ви, як юрист зі стажем, вже можете зробити певні висновки.

Скажімо так: у поведінці НАБУ я не побачив нічого для них екстраординарного. Вони все робили як завжди: провели якісь дії, потім вивалили їх в інтернет. Я системно виступаю проти публікації даних досудового розслідування до рішення суду, тому що мета цього не має нічого спільного зі справедливістю чи боротьбою з корупцією.

Подивіться будь-який обшук, які НАБУ нам демонструвало впродовж десяти років свого існування. Пам’ятаєте, як було при обшуку у Нестора Шуфрича: просто показували його колекцію радянських нагород… Яке це мало відношення до кримінального провадження, якщо весь політикум знав, що він – колекціонер? Або яке відношення гроші, які показали у будинку Миколи Тищенка, мають до звинувачень його в побитті людини?

Єдина мета цих відео – дискредитувати особу, компілюючи та монтуючи якісь сюжети і дані. Саме тому, до речі, НАБУ і САП офіційно оприлюднюють на своїх ресурсах заяви про набір сценаристів і режисерів, а не детективів.

Що стосується плівок, то не буду торкатися їхнього змісту, бо Юлія Володимирівна спростувала свою причетність до цих голосових записів. Просто хочу нагадати: чи хтось пам’ятає зараз про «плівки Князєва» (у 2023 році НАБУ та САП затримали тодішнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва на хабарі $3 млн – «Главком»)? Про «плівки Міндіча» вже всі забули. Де процесуальний «вихлоп» від цих справ?

Тож я абсолютно не здивований діями НАБУ. Спочатку вони проводять якісь процесуальні дії, роблять із цього інформаційну бульбашку. В цей час людей обливають брудом, причому часто не пов'язаним зі звинуваченнями. Друга бульбашка – це обрання запобіжного заходу. А після цього справа десь розсмоктується в повітрі. І я переконаний, що і справа проти Тимошенко закінчиться всім тим, чим закінчилися всі попередні справи НАБУ, – тобто нічим.

НАБУ і САП офіційно оприлюднюють на своїх ресурсах заяви про набір сценаристів і режисерів, а не детективів

Щодо виплат в конвертах народним депутатам НАБУ нещодавно вже заводило справу проти голови транспортного комітету Юрія Кісєля та ще кількох депутатів від «Слуги народу». Справа Тимошенко якось може вкладатися в цей ланцюжок?

Я абсолютно переконаний, що «Батьківщина» не пов'язана ні з Кісєлем, ні з іншими представниками «Слуги народу». Поки що я бачу в цій справі єдину мету – це помста за нашу політичну позицію, пов'язану із голосуванням за закон про відновлення Конституції в частині функціонування НАБУ і САП…

Ми це вже зафіксували. Але тут є нюанс: за позбавлення повноважень НАБУ та САП багато хто голосував, а не тільки «Батьківщина».

Голосували багато хто, але ми ж – єдина фракція, яка не голосувала за те, щоб відіграти це питання назад.

«У мене забрали пакет з флешками, який лежав в столі року з 2013-го»

Якщо НАБУ, як ви стверджуєте, давно зачаїло образу на Тимошенко і ви були впевнені, що вам готують помсту, то, мабуть, мали б бути сигнали про те, що під «Батьківщину» «копають»? Чи ви зіштовхувалися, скажімо, з якимись провокаціями хабаря, що є доволі відомою практикою?

Не можу говорити за інших, але, як тільки я очолив ТСК, то почав отримувати певну інформацію від різних джерел – від колег, зсередини правоохоронної системи. Вона не була достатньою для того, щоб звертатися з відповідною заявою про злочин, бо це були, скоріше, політичні чутки. Але коли такі чутки доходять з п'яти або шести джерел, ти до них починаєш ставитися серйозно.

За цими чутками, в НАБУ стояла задача щодо мене особисто. Але у них була проблема, бо, як тільки я прийшов до парламенту іще далекого 2008 року, то не маю бізнесу від слова «взагалі». Я сплачую всі податки, на відміну від багатьох. Це все ще при Януковичу перевіряли, з тих пір у мене в житті нічого не змінилося і знайти на мене компромат неможливо. На мене нема гачків. Колись у мене була така історія, коли тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко після чергової жорсткої політичної дискусії мені сказав: «Сергію, ми тебе перевіримо». Я відповів: «Камон, давай». Він тоді писав заяви і в НАЗК, і в податкову – всюди. Йому прийшла відповідь, що нема підстав для перевірки, бо я сплачую податки і задекларував стільки, скільки міг задекларувати згідно з попередніми прибутками.

Тому я зі здивуванням отримував ці постійні сигнальчики, що детективів НАБУ просили дивитися стосовно мене різні матеріали, ще щось... Плюс були інтерв'ю того ж керівника САП Клименка, який казав, що ТСК, яку я очолюю, створена, аби ліквідувати НАБУ і САП. Це є неправдою, але показує його ставлення до нашої комісії.

Але конкретних провокацій хабарів особисто до мене не було. Що мені взагалі можна запропонувати?

Те ж саме, що й усім.

Я ж все-таки – хоч і не велика, але глибинна риба і давно плаваю в цьому морі. Як тільки до мене хтось підійде з пропозицією грошей за голосування, то піде за русскім кораблем.

Але Тимошенко звинувачують, що вона не брала, а сама пропонувала.

Тобто ви мене питаєте, чи готовий я платити комусь гроші за голосування? Ні, не готовий. Але навіть, якби і був готовий, то як кажуть у Львові «щоб шо»? Я що – влада, якій треба провести безглузді закони? Щоб розвалити монобільшість? Так вона і так розвалена. Подивіться на результати голосувань: в звичайний день 160-170 голосів, в день «мобілізації» – 200. То навіщо, навіть із точки зору логіки і здорового глузду витрачати кошти на те, що і так вже зроблено.

Знайти на мене компромат неможливо

У вашому кабінеті на Турівській у середу відбулися обшуки. Чи вам відомо, що там шукали і що знайшли?

Не маю жодної гадки. Я цим кабінетом користуюся час від часу і не працюю там постійно. Тобто у мене там є і робоче місце, і певні документи, але я там не сиджу щодня. Мені стало смішно, коли я дізнався, що у мене забрали пакет, який лежав в столі року з 2013-го і куди я скидав різні флешки, які роздають на різних заходах разом з рекламною продукцією. Там були і якісь мої порожні, але сам я флешками не користуюсь років десять точно. Ну вилучили той пакет, окей, приїду – напишу заяву, аби повернули. І наскільки я знаю, більше нічого не взяли.

Але що вони реально шукали, не розумію. Ще раз повторю, що я це пов’язую зі своєю діяльністю як голови ТСК. Не виключаю, що як приїду, то сам піду до НАБУ задавати питання, що відбулося. Мені особисто ніхто звідти не дзвонив і не писав.

Якби ці обшуки проводили СБУ та Офіс генпрокурора, ви б, мабуть, кричали, що це влада організувала політичне переслідування «Батьківщини». Одна з причин – «Батьківщина» дуже хоче створення нової парламентської коаліції і, як нібито каже Тимошенко на плівках, планує «грохнути більшість». А у випадку з НАБУ та САП справа, як ви стверджуєте, тільки в особистих рахунках?   

Не зовсім так. Насправді у нас з'явилася ще одна умовно політична сила і навіть паралельна держава. Її ніхто не обирав, але вона має суттєвий вплив на правоохоронні органи, судову систему, медіа і на великі шматки державної економіки. Це оцей колективний громадський сектор…

Це громадський сектор забрав ваші флешки?

Дивіться, є колективний громадський сектор, як завгодно можна його називати. І його влада сильніша, ніж у президента. Вони призначають суддів, вони в Наглядових радах державних підприємств, вони впливають на ЗМІ, у них є фракція в парламенті. Це вони призначають керівників НАБУ та САП. Сьогодні ці НАБУ і САП можуть дозволити собі прийти без ухвали суду в будь-яке приміщення і розповідати, що у них – невідкладні слідчі дії. І головне – з Вищим антикорупційним судом вони діють як єдиний організм. І в цьому величезна проблема: ми не маємо ані змагальності судового процесу, ані можливості людини захиститися.

Голова САП Александр Клименко та директор НАБУ Семен Кривонос змогли відбити серйозну атаку на свої повноваження влітку 2025 року
Голова САП Александр Клименко та директор НАБУ Семен Кривонос змогли відбити серйозну атаку на свої повноваження влітку 2025 року
фото: Facebook/НАБУ

«Якщо вони будуть просити закритого судового засідання – значить у них нічого нема»

Якби все було так, як ви кажете, то і у згаданого вами Князєва давно був би вирок, і справа Тимошенко не розвалилася б… Останнє твердження це ж ваш прогноз, що прозвучав вище.

Можливість пручатися і захищатися працює лише на етапі перших слідчих дій. А далі все відбувається дуже просто: до людини, яка перебуває під тиском, приходять і пропонують укласти угоду. Мовляв, ти визнаєш вину, платиш гроші на ЗСУ і – йди гуляй. Так, як було зі Злочевським (ексміністр екології часів Януковича – «Главком»). Простіше заплатити одноразово, ніж витрачатися на адвокатів. От і вся схема роботи НАБУ та САП.

Є одиниці, які на це не йдуть і починають пручатися і далі, як Князєв. А всі інші – по угодах. За попередніми даними, які є у мене в ТСК, за останні два роки частка угод в закритті кримінальних проваджень виросла з 15 до близько 65-70%.

У нас з'явилася ще одна умовно політична сила і навіть паралельна держава – оцей колективний громадський сектор

Тимошенко, ми так розуміємо, на угоду не піде?

Це питання до Юлії Володимирівни, але я з ймовірністю 100% готовий прогнозувати, що ні. Угода – це визнання вини. А вона заявила вчора, що не є винуватою.

Чи ви будете залучені до її захисту в суді?

Я не буду займатися захистом Юлії Володимирівни, тому що, на відміну від часів, коли діяв Кримінально-процесуальний кодекс 1961-го року, наразі це заборонено. Зараз захищати людину від кримінальних звинувачень можуть лише адвокати. А у 2013 році я відмовився від Свідоцтва адвоката , але у Тимошенко є адвокати, які будуть займатися її справою. Чи буде хтось питати якихось моїх порад? Мабуть, будуть. Однак порада – це тільки порада, адвокат повинен всі поради вислухати, але рішення приймає тільки він сам.

Сергій Власенко був адвокатом Тимошенко під час «газової справи» часів Януковича
Сергій Власенко був адвокатом Тимошенко під час «газової справи» часів Януковича
фото: АР

Утім, ще раз мій прогноз: ця справа нічим не відрізняється від всіх попередніх справ НАБУ з відповідними результатами. Зараз всі будуть носитися з запобіжним заходом, і давайте подивимося, чи будуть прокурори САП просити закритого засідання. Бо у них є така звичка: спочатку вони виливають частину матеріалів провадження у відкритий доступ, обливають людину брудом, а коли людина може захищатися, вимагають закритого судового слухання. Це буде один із можливих лакмусових папірців. Бо якщо вони будуть просити закритого судового засідання, це буде означати, що у них насправді нічого нема. Хоча навіть якщо не будуть просити, це не означає, що щось є, але у випадку закритого засідання – це точно.

Павло Вуєць, «Главком»

Читайте також:

Теги: Юлія Тимошенко НАБУ корупція в Україні Сергій Власенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що потрібно зробити, щоб подолати корупцію
Що потрібно зробити, щоб подолати корупцію
Сьогодні, 08:53
У середині листопада Герман Галущенко з тріском залишив Мін'юст
Галущенко подав декларацію: чи показав ексміністр таємний маєток?
20 грудня, 2025, 10:00
Предстоятель УПЦ Київського патріархату та очільниця «Батьківщини» обговорили виклики перед Україною в умовах війни
Тимошенко провідала патріарха Філарета: фото
22 грудня, 2025, 17:32
Феміда вирішила не скасовувати утримування колишнього керівника компанії під вартою
Суд удвічі зменшив заставу ексочільнику «Укренерго» Кудрицькому
23 грудня, 2025, 16:17
Екскерівниця Хмельницької МСЕК підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень
Антикорупційний суд дозволив Крупі мандрувати столицею та шістьма областями
24 грудня, 2025, 15:53
У 2025 році нардепи отримали підозри та вироки
За 2025 рік нові підозри отримали семеро чинних нардепів (список)
1 сiчня, 21:30
Очільниця «Батьківщини» звинуватила НАБУ в дискредитації
Тимошенко повідомила про обшуки у нардепа Власенка
Вчора, 11:39
Надзвичайна ситуація в енергетиці, обшуки у Тимошенко, нові міністри. Головне за 14 січня 2026
Надзвичайна ситуація в енергетиці, обшуки у Тимошенко, нові міністри. Головне за 14 січня 2026
Вчора, 21:00
Який саме запобіжний захід обрали Пивоварову, наразі невідомо
Справа про торгівлю голосами у Раді. Суд обрав запобіжний захід Пивоварову
31 грудня, 2025, 18:27

Інтерв'ю

Сергій Власенко: Я не буду займатися захистом Юлії Володимирівни
Сергій Власенко: Я не буду займатися захистом Юлії Володимирівни
Трамп звільнив Венесуелу від Мадуро. Що тепер відбувається в країні?
Трамп звільнив Венесуелу від Мадуро. Що тепер відбувається в країні?
300 вироків за «тероризм». Розмова про психологічне насилля, з яким стикаються родини полонених
300 вироків за «тероризм». Розмова про психологічне насилля, з яким стикаються родини полонених
Трамп рве світ на шматки, Україна має шанс на найжирніший
Трамп рве світ на шматки, Україна має шанс на найжирніший
Мирослав Маринович: Хочу вірити, що більшість українців будуть проти мирної угоди
Мирослав Маринович: Хочу вірити, що більшість українців будуть проти мирної угоди
Люди року-2025. Українська версія
Люди року-2025. Українська версія

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua