Суд удвічі зменшив заставу ексочільнику «Укренерго» Кудрицькому

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Феміда вирішила не скасовувати утримування колишнього керівника компанії під вартою
фото: «Суспільне»

Експосадовця підозрюють у шахрайському заволодінні коштами держпідприємства «Укренерго»

Апеляційний суд Києва частково змінив запобіжний захід ексочільнику «Укренерго» Володимирові Кудрицькому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Суд не задовольнив клопотання адвокатів, які просили запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання із покладанням на Кудрицького відповідних обовʼязків. Прокурори просили залишити запобіжний захід без змін.

Суд ухвалив рішення про тримання Кудрицького під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 7 000 736 грн. Раніше Печерський райсуд визначив заставу у майже 14 млн грн.

Як повідомляв «Главком», 28 жовтня Державне бюро розслідувань повідомило про затримання Володимира Кудрицького з підозрою у шахрайстві (ч. 4 статті 190 Кримінального кодексу). За версією ДБР, у 2018 році нині скандально відомий львівський бізнесмен Ігор Гринкевич організував схему із заволодіння коштами державного підприємства «Укренерго». Безпосередньо Володимиру Кудрицькому закидається те, що, обіймаючи посаду заступника директора з інвестицій «Укренерго», він вступив у змову з Ігорем Гринкевичем.

Як дізнався «Главком» з власних джерел у правоохоронних органах, тендери, які згадуються у підозрах Кудрицькому та Гринкевичу, у 2018 році виграла житомирська фірма «Візин Річ». Її пропозиції були на пару мільйонів гривень вищими від інших учасників, яких замовник «відсіяв». Наприклад, реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Західної енергосистеми ТОВ «Візин Річ» оцінило у 36,95 млн грн. Водночас дешевші пропозиції від ТОВ «Компанія Рос» і ТОВ «Тендертрейдбуд» (обидві пропонували по 33,9 млн грн) «Укренерго» забракувало.

До слова, за колишнього главу правління «Укренерго» Володимира Кудрицького, якого звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах, було внесено заставу в розмірі 13,7 млн грн. Він вийшов із СІЗО після внесення застави.

