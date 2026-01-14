Головна Країна Політика
Надзвичайна ситуація в енергетиці, обшуки у Тимошенко, нові міністри. Головне за 14 січня 2026

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
Надзвичайна ситуація в енергетиці, обшуки у Тимошенко, нові міністри. Головне за 14 січня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 14 січня 2026 року

Сьгогодні Україна отримала нового віцепрем'єра та міністра енергетики, а також нового міністра оборони. Голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко отримала підозру від НАБУ і САП, що викликало неабиякий політичний резонанс. Також стало відомо, якою буде ситуація зі світлом у найближчі дні.

«Главком» склав добірку головних подій 14 січня.

Юлія Тимошенко отримала підозру

Тимошенко підтвердила обшуки в офісі «Батьківщини» та заявила, що категорично відкидає усі звинувачення
джерело: скріншот з відео НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) вручили підозру голові парламентської фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Політикиня різко відреагувала на обшуки у партійному офісі політичної сили та пригадала часи Януковича, коли її переслідували. Також сьогодні народна депутатка Людмила Буймістер вийшла з фракції «Батьківщина» та пояснила причину.

Кадрові перестановки

Денис Шмигаль та Михайло Федоров отримали нові посади
фото з відкритих джерел

Верховна Рада з другої спроби призначила ексміністра оборони Дениса Шмигаля на посади міністра енергетики та першого віцепрем’єр-міністра України. Він назвав три свої цілі на найближчий час. 

Також Рада призначила колишнього очільника Мінцифри Михайла Федорова новим міністром оборони. Він займе місце Дениса Шмигаля. Зеленський вже провів нараду з Федоровим та заявив про масштабні зміни в мобілізації. Новий міністр оборони повідомив українцям про свої найближчі плани. 

Також Рада призначила Дмитра Наталуху на посаду голови Фонду державного майна України. 

Надзвичайна ситуація в енергетиці

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати перегляд правил комендантської години на період надзвичайно холодної погоди. За його словами, громадяни мають отримати максимум можливостей користуватися Пунктами Незламності, а бізнес – планувати роботу з урахуванням ситуації в енергосистемі.

У середу, 14 січня, у всіх областях діяли графіки відключень електроенергії. «Укренерго» повідомило, чого українцям очікувати 15 січня. 

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки місто живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення. Рятувальники розгорнули 47 мобільних наметів, які функціонують у режимі 24/7. У Києві зведено п’ять сучасних когенераційних установок загальною потужністю 66 МВт, які мають посилити стійкість енергосистеми міста.

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію

Депутати Верховної Ради проголосували за продовження воєнного стану в Україні ще на 90 днів. Згідно із законопроєктом, воєнний стан продовжиться із 3 лютого 2026 року на 90 днів. «Главком» оприлюднив інформацію про те, як голосували нардепи. 

Помер нардеп та сценарист «Кварталу 95» Олександр Кабанов

Олександр Кабанов був народним депутатом України дев'ятого скликання, до походу в політику був відомий як сценарист студії «Квартал 95». Олександр Кабанов свого часу працював дитячим психотерапевтом. Пройшов до парламенту від партії «Слуга народу» у 2019 році.

Спецпосланці Трампа знову зустрінуться з Путіним

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують найближчим часом здійснити поїздку до Москви для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у межах роботи над мирною угодою щодо завершення війни проти України. Видання Bloomberg повідомляє деталі. 

Інші важливі новини

  • Росіяни атакували АЗС у Сумах.
  • Трамп знову виступив із різкими заявами на адресу Данії, закликавши її залишити Гренландію.
  • Державний департамент США призупиняє обробку всіх віз для громадян 75 країн. 
  • Прямі контакти між Тегераном і Вашингтоном зупинені.

Людмила Буймістер Укренерго Юлія Тимошенко воєнний стан Михайло Федоров Денис Шмигаль Стів Віткофф Джаред Кушнер

