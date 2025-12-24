Головна Країна Кримінал
Антикорупційний суд дозволив Крупі мандрувати столицею та шістьма областями

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Екскерівниця Хмельницької МСЕК підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень
фото: «РБК-Україна»

ВАКС продовжив строк дії обов’язків, покладених на Тетяну Крупу

Вищий антикорупційний суд на два місяці продовжив строк дії обов’язків, покладених на колишню очільницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу суду.

Так, до 24 лютого 2026 року підозрювана зобов’язана не відлучатися за межі Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Київської областей та міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду. У жовтні суд дозволив їй вільно пересуватися Хмельниччиною та Тернопільщиною.

Крім того, вона має повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, а також здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.

Як відомо, завершено слідство у справі стосовно колишньої голови Хмельницької МСЕК. У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2024 років за сприяння чоловіка та сина Тетяна Крупа незаконно збагатилася на 160 млн грн. Частина незаконно одержаних коштів легалізована через фіктивний продаж нерухомості. Після чого за сприяння чоловіка кошти були вивезені за кордон та розміщені на рахунках у банках.

Екскерівницю Хмельницької МСЕК підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб або у великому розмірі), ч. 2 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації), ст. 368-5 (незаконне збагачення) КК України.

З вересня 2025 року Тетяна Крупа перебуває на волі. До неї застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 млн грн.

Зауважимо, справа колишньої головної лікарки Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи може завершитися угодою про визнання винуватості, яку добровільно укладає фігурант з прокурором. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Розвилка Тетяни Крупи. Ексголова МСЕК має шанс не сісти за ґрати…».

Антикорупційний суд дозволив Крупі мандрувати столицею та шістьма областями
