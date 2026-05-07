Професор Університету Грінченка став членом Нацкомісії зі стандартів держмови

фото: kubg.edu.ua

Кабмін видав розпорядження про призначення Михайла Вінтоніва членом Національної комісії зі стандартів державної мови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядовий портал.

«Призначити Вінтоніва Михайла Олексійовича членом Національної комісії зі стандартів державної мови строком на шість років, встановивши випробування строком на два місяці», – йдеться у розпорядженні.

Що відомо про Вінтоніва

Доктор філологічних наук, професор Вінтонів є завідувачем кафедри української мови Факультету української філології, культури і мистецтва у Київському університеті імені Бориса Грінченка.

У 1993 р. Вінтонів закінчив філологічний факультет Донецького державного університету. З вересня 1993 р. до вересня 2016 р. працював асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором, завідувачем кафедри Донецького національного університету.

У вересні 1997 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Типологія форм присудка в сучасній українській мові». У жовтні 2013 року захистив докторську дисертацію на тему «Комунікативна структура речення і тексту в українській літературній мові». У грудні 2015 року йому було присвоєно вчене звання професора.

З жовтня 2016 року працює в Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка. Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць. Під керівництвом Вінтоніва захищено 13 дисертацій.

Нагадаємо, 1 березня 2026 року Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила український правопис як стандарт державної мови та ввела в правове поле його єдиний офіційний текст. Таким чином орган виконав постанову Верховної Ради України «Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави» від 15 січня 2026 року.

Теги: Кабмін українська мова

