Головна Інтерв'ю
search button user button menu button

Скільки українських слів починається на «и»? 10 запитань до мовознавиці

Мовне питання №59
ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
Скільки українських слів починається на «и»? 10 запитань до мовознавиці
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Як українською сказати «окрошка»?

«Главком» із філологинею Ольгою Васильєвою у рубриці «Мовне питання» щотижня розбирають тонкощі української лексики, стилістики, акцентуації, правопису, а також відповідають на запитання читацької аудиторії. Їх можна надсилати на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання».

Вивчаймо мову разом, говорімо та пишімо правильно!

Усі випуски читайте 👉 у спецпроєкті «Мовне питання»

Більшість із нас ще зі школи памʼятає, що «и слова не починає, и великої немає». А от і є! Чинний правопис (§2) містить чотири слова, що починаються на И: «ирод», «ирій», «икати», «ич» (навіть «индика» не внесли). А у словнику Грінченка їх понад девʼяносто:

ива, иверень, иверь, ивилга, ивина, ивка, идол, идолів, идолопоклонство, идольство, идольський, идоляка, ижиця, икавка, икати, икатися, илець, илкий, имберець, имберь, импет, инак, инакий, инако, инаковий, инаково, инакше, инакший, иначе, иначий, инбирець, инбирівка, инбирь, инде, инджибаба, индик, индича, индичий, индичина, индичитися, индичка, индичня, индор, индута, индюр, иней, инжир, иний, инколи, инкуди, инний, иногді, иноземний, иноземщина, иномовний, инслиза, инч, инчий, иншак, иншакий, иншеинший, инʼяк, инʼякий, ирга, ирджок, иржа, иржавець, иржавий, иржавина, иржавіти, ириця, ирід, ирій, ирод, иродів, ирстенин, ирстити, ирститися, ирха, ирховий, ирчок, иршаний, иршанки, иршини, иршлиця, ирщіння, искорка, искорник, искра, искристий, искрити, искроватий, искрявий, искряний, искрястий, ит.

Цікаво, що икання зникло не із запровадженим у 1933 році правописом, а ще у скрипниківці 1928 року (і його проєкті 1926 року), де зазначено таке: «В початку слова и ніколи не пишеться, тільки і: Іван, іти, іскра, інший, іній, іноді, Ірод тощо». Тобто, як бачимо, Харківський правопис геть не святий.

Ірина Фаріон у праці «Правопис – корсет мови» навіть цілий розділ назвала «Про операцію «и» та її тяжкі наслідки», де стверджує, що зникнення «и» з правописів уплинуло й на орфоепічну норму. Зокрема, орфоепічний словник 1984 р. подає правильну транскрипцію лише у трьох словах: [іинший], [іиноді], [іинколи]. 

Важливо й те, що український [и] зовсім неподібний до російського напруженого [ы] (окрім закарпатських та надсянських говірок). У літературній вимові [и] передньо-високо-середній і вимовляється без жодного напруження. Серед усіх словʼянських мов ця риса належить лише українській. Тому, на думку Ірини Фаріон, це «національно-патріотична фонема»: «Чи ж не тому такий наступ на неї? У російській [ы] ніколи не вживається на початку слова. Як бачимо, «операція и» надто складна, щоб не сприймати її як хірургічну».

То що ж робити, скажімо, учнівству і студенству, яке захоче на іспиті вжити літеру «и» не тільки у словах «ирій», «ирод», «икати», «ич»? Чи вважатиметься це помилкою? На жаль, так, але негрубою. Узагалі ж це залежить від екзаменаторів – їхньої освіченості та обізнаності.

• 1 •

Марина Хаперська: Пані Олю, зараз усі почали казати «зазвИчай». Де вони взяли цей наголос? ШІ та «Горох» теж так дають.

У СУМ-20 двоякий наголос. От і добре, бо люди плутаються, адже є слово «зви́чай» і є слово «звича́йно». Тож правильно і «зазви́чай», і «зазвича́й». 

• 2 •

Сергій Осока: Жіноче імʼя Аріель буде відмінюватися чи ні? Піти з Аріеллю?

Так, з Аріеллю. Правопис, §140: «Жіночі імена, що закінчуються на губний або мʼякий приголосний, відмінюємо: Ізабель – Ізабелі, Етель – Етелі, Жізель – Жізелі, Мішель – Мішелі, Ніколь – Ніколі, Сесіль – Сесілі, Зейнаб – Зейнабі, Руф – Руфі».

• 3 •

Юлія Савченко: Як українською перекласти «с попеременным успехом»?

З навперемі́нним успіхом.

• 4 •

Анатолій Макогон: Пані Ольго, як ви ставитесь до фемінітивів «колежанка» і «слугиня»? Ми ж маємо слова спільного роду «колега» і «слуга». То чи не передають куті меду ті, хто множить сутності з фемінітивними закінченнями?

Слугиня – це те саме, що служниця. Воно є в СУМ-11 та у класиків, тому ні, не передають куті меду. Леся Українка: «Прошу пробачити твоїй слугині, що не вспішилася тобі назустріч». А з «колежанкою» ситуація інша, бо є полонізм «коліжанка», який означає «подруга», а не «колега». Хоча навіть Олесь Гончар уживав у значенні «колега»: «Випадок цей якраз підтверджує наші спостереження, – говорив Валерій Іванович, звертаючись до своїх колег та колежанок» («Бригантина», 1972 рік). «Колежанка» є навіть у СУМ-20 у двох значеннях: «1. Жін. до колега. 2. Те саме, що подруга». Тобто це вже літературне слово, а не розмовне чи діалектне.

• 5 •

Ігор Вишенський: Добрий день. Розповідати і розказувати: перевагу віддаємо слову «розповідати»?

Чому ж? Бо «рассказывать» є в російській мові? «Розповідати» й «розказувати» – абсолютні синоніми. «Розказувати» широко представлене в українській літературі: понад 33 тисячі вживань у корпусі текстів. «Тяжко, нудно розказувать, А мовчать не вмію. Виливайся ж, слово-сльози» (Т. Шевченко). «Розказувати» зручніше й у наказовій формі та третій особі множині майбутнього часу: розкажи, розкажіть, розкажуть. А у слова «розповідати» досить маргінальні, рідковживані форми словозміни: розповіж, розповіжте, розповідять (як їж, їжте, їдять). Утім, раджу не цуратися і їх. 

• 6 •

Олександр Іванов: Підкажіть, навчати чогось чи чомусь? Нібито правильно «чогось», але досі активно вживають і «чомусь», то я собі подумав, може, це паралельні форми.

Ні, не паралельні. «Навчати чому» – зросійщена форма. У народній творчості й у творах класиків взагалі не фіксується. Антоненко-Давидович у праці «Як ми говоримо» в розділі про дієслівне керування закликав уживати в родовому відмінку іменники, зокрема, після таких дієслів:

  • вчити, вчитися, навчати, навчатися («Нiчого було робити, – треба Кириликовi вчити сестер грамоти». – Панас Мирний);
  • зазнавати, зазнати («Не зазнала розкошоньки, вже й лiта минають». – Народна пiсня);
  • вживати («Горiлки не вживав так, щоб через край». – Г. Квiтка-Основ’яненко); 
  • глядiти, доглядати («Гляди, як ока в головi». – М. Номис);
  • пильнувати («Бабуся пильнує малої». – Марко Вовчок);
  • послухати, послухатися («Послухали доброї поради високошановного народолюбця». – Б. Грiнченко).

• 7 •

Тетяна Пригодій: Як правильно: смакувати щось чи чимось?

Словник подає і «що», і «чим», але у класиків частіше вживане зі «що»: «Проценко потягував старе смаковите винце, Рубець смакував крутий та солодкий чай» (Панас Мирний).

• 8 •

Дмитро Ківш: Як українською сказати «прослыть»?

Уславитися. 

• 9 •

Наталя Птичкіна: Пані Ольго, чи є в українській мові слово «окрошка»?

Окрошка в нас – це холодни́к. У словнику Уманця і Спілки (1893–1898) холодник – це «холодна страва, квас з кришениками мъяса або риби з цибулею та иньшими приправами». Окрошка, матрьошка, гармошка і Єрошка – у росіян. 

• 10 •

Олег Шиян: Чи треба перекладати українською «відкласти в довгий ящик»? І принагідно: як буде «сыграть в ящик»?

Відсунути на бе́зрік. А «сыграть в ящик» – врізати дуба; ґиґнути. Жодних ящиків.

Запитання для Ольги Васильєвої надсилайте на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання». 

«Главком»

Читайте також:

Теги: українська мова правопис словник Ольга Васильєва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проводи, гробки чи радониця: як правильно? 10 запитань до мовознавиці
Проводи, гробки чи радониця: як правильно? 10 запитань до мовознавиці Мовне питання №55
18 квiтня, 08:55
Гумка і резинка – одне й те саме? 10 запитань до мовознавиці
Гумка і резинка – одне й те саме? 10 запитань до мовознавиці Мовне питання №56
25 квiтня, 08:35
«Доброзвичайність» у новому Цивільному кодексі: що воно таке? 10 запитань до мовознавиці
«Доброзвичайність» у новому Цивільному кодексі: що воно таке? 10 запитань до мовознавиці Мовне питання №57
2 травня, 09:10
Список слів, після яких найчастіше ставлять зайву кому. 10 запитань до мовознавиці
Список слів, після яких найчастіше ставлять зайву кому. 10 запитань до мовознавиці Мовне питання №58
9 травня, 08:25
Якщо лексема активно вживана, то місце в мові вона має
Проводи, гробки чи радониця: мовознавиця вказала правильну назву для поминального тижня
18 квiтня, 19:37
Паливо – родове поняття, воно охоплює всі види речовин, які спалюють для отримання енергії
Пальне чи паливо: мовознавиця пояснила, як правильно називати ресурс на АЗС
19 квiтня, 21:49
У школярів маленьких громад відберуть школу?
«Освіта має підлаштовуватись під дитину, а не дитина під освіту». Реформа старшої школи спровокувала бунт Освіта
27 квiтня, 09:50
Вінтонів є доктором філологічних наук
Професор Університету Грінченка став членом Нацкомісії зі стандартів держмови
7 травня, 20:40
Обкладинка підручника «Українська мова та читання» для третього класу, навколо якого виникла дискусія в соцмережах
Соцмережі обурилися через радянський серіал у шкільному підручнику
13 травня, 13:12

Інтерв'ю

Скільки українських слів починається на «и»? 10 запитань до мовознавиці
Скільки українських слів починається на «и»? 10 запитань до мовознавиці
На порозі правового хаосу? Суддя Верховного Суду пояснює, що не так з проєктом нового Цивільного кодексу
На порозі правового хаосу? Суддя Верховного Суду пояснює, що не так з проєктом нового Цивільного кодексу
Грантова діра. Як виживає український сектор після «виходу» USAID
Грантова діра. Як виживає український сектор після «виходу» USAID
«Скеля» на дев'яти смугах фронту. Найбільший і найскандальніший штурмовий полк ЗСУ відповідає на критику
«Скеля» на дев'яти смугах фронту. Найбільший і найскандальніший штурмовий полк ЗСУ відповідає на критику
Список слів, після яких найчастіше ставлять зайву кому. 10 запитань до мовознавиці
Список слів, після яких найчастіше ставлять зайву кому. 10 запитань до мовознавиці
Герой України Валерій Корецький: Не варто чекати, що завтра все закінчиться...
Герой України Валерій Корецький: Не варто чекати, що завтра все закінчиться...

Новини

Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Сьогодні, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
Вчора, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Вчора, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
14 травня, 22:15

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua