Трамп про саміт із Путіним: це буде обмін поступками щодо кордонів і територій

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Трамп про саміт із Путіним: це буде обмін поступками щодо кордонів і територій
Трамп сказав, що зателефонує Зеленському та європейським лідерам після зустрічі з Путіним
фото: reuters

Трамп заявив, що, на його думку, Путін піде на угоду

Президент США Дональд Трамп назвав свою майбутню зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним «обміном поступок щодо кордонів та територій». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

За даними Sky news, Трамп заявив, що, на його думку, Путін піде на угоду, і додав, що загроза санкцій проти Росії, ймовірно, зіграла певну роль в організації зустрічі. Він зазначив, що завтрашні переговори стануть основою для другої зустрічі, на якій буде укладено угоду.

Трамп попередив, що економічні стимули та санкції є дуже потужними, але не розкрив додаткової інформації про те, що вони можуть включати. Він додав, що після зустрічі зателефонує Володимиру Зеленському та європейським лідерам, але сказав, що не буде дзвонити нікому, якщо зустріч не пройде успішно.

Американський лідер підсумував, що після саміту виступить перед ЗМІ, але зазначив, що не знає, чи буде спільна пресконференція з російським диктатором.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі. Ця зустріч відбудеться на військовому об'єкті, який відігравав ключову роль у протистоянні Радянському Союзу під час Холодної війни. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо він не погодиться на перемир'я під час їхньої зустрічі на Алясці. Саміт, запланований на п'ятницю, має стати «ознайомчою зустріччю» для Трампа, щоб перевірити готовність Путіна до перемир'я, яке відкрило б шлях до подальших переговорів з Києвом.

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським та європейськими союзниками заявив, що Вашингтон не укладатиме мирну угоду з Росією без участі України та Європи. 

Зауважимо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО. А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

Як повідомлялося, за підсумками переговорів російського диктатора Володимира Путіна з американським лідером Дональдом Трампом на Алясці не планується підписання будь-яких документів.

Теги: путін Дональд Трамп переговори

