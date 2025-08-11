Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп анонсував зустріч Путіна та Зеленського

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Трамп анонсував зустріч Путіна та Зеленського
фото: скриншот з відео

Президент США: Наступна зустріч буде між Зеленським та Путіним. Або – Зеленський, Путін і я

Президент США Дональд Трамп заявив, що зведе російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського в одній кімнаті. Про це він зауважив під час пресконференції, передає «Главком».

«Наступна зустріч буде між Зеленським та Путіним. Або – Зеленський, Путін і я», – сказав Трамп. Він додав, що буде присутнім на зустрічі, «якщо їм це потрібно».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Американський лідер підсумував: «Зрештою, я зведу їх (Путіна та Зеленського, – «Главком») в одній кімнаті. Я або буду там, або мене там не буде. І я думаю, що це буде вирішено».

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Лідери ЄС у спільній заяві відповіли йому, що успіх може принести лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни: «Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми й надалі твердо стоїмо на боці України».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що Трамп близький до досягнення мирної угоди. За його словами, американський лідер повинен змусити російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

До слова, європейські лідери та президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом у середу, 13 серпня, напередодні його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зауважимо, Трамп заявив, що після зустрічі на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним може припинити участь у переговорах.

Читайте також:

Теги: путін Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент розповів про обмін полоненими
Президент анонсував ще один обмін полоненими
23 липня, 01:42
США та Китай продовжують вести переговори для укладання торговельної угоди
Трамп заявив, що Сі Цзіньпін хоче приїхати у США
30 липня, 10:09
Після удару розгорілася пожежа
Удари безпілотниками по РФ, атака на Україну: головне за ніч
4 серпня, 05:54
Наразі поки невідомо чи відбудеться зустріч Трампа та Путіна
Зустріч Трампа з Путіним. Держсекретар США зробив заяву
7 серпня, 00:07
Трамп сказав, що зустріч президента України Володимира Зеленського з Путіним не є обов'язковою
Дональд Трамп прокоментував можливу зустріч Зеленського з Путіним
8 серпня, 00:17
Президент про переговори з партнерами: Наші аргументи чують
Президент про переговори з партнерами: Наші аргументи чують
9 серпня, 22:37
Український дипломат розповів про мотивацію Туреччини щодо переговорів Зеленського та Путіна
Посол України в Туреччині назвав дві причини, чому Анкара прагне зустрічі Путіна й Зеленського
4 серпня, 08:54
Путін і Нетаньягу ставлять Трампа в складне становище
Американське видання назвало двох іноземних лідерів, які стали проблемою для Трампа
4 серпня, 12:50
Трамп дивно поводиться на публічних заходах, але перевірку розумових здібностей не проходив
Трамп демонструє дивну поведінку: про що це може свідчити
4 серпня, 16:00

Політика

Президент США очікує на різний розвиток подій під час зустрічі з Путіним: подробиці
Президент США очікує на різний розвиток подій під час зустрічі з Путіним: подробиці
Чому США не запровадили вторинних тарифів проти РФ? Пояснення Трампа
Чому США не запровадили вторинних тарифів проти РФ? Пояснення Трампа
Трамп анонсував зустріч Путіна та Зеленського
Трамп анонсував зустріч Путіна та Зеленського
Росія відібрала в України цінні території: Трамп зробив несподівану заяву
Росія відібрала в України цінні території: Трамп зробив несподівану заяву
Американський лідер відповів, чи буде Зеленський на переговорах на Алясці
Американський лідер відповів, чи буде Зеленський на переговорах на Алясці
Трамп припустив, що після зустрічі з Путіним може вийти з переговорного процесу
Трамп припустив, що після зустрічі з Путіним може вийти з переговорного процесу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
36K
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
4637
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
2697
Сергій Власенко: Президент більше не відповідає за боротьбу з корупцією
1876
США не укладатимуть угоду з РФ щодо України? Заява Трампа

Новини

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Сьогодні, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua