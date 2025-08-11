Трамп анонсував зустріч Путіна та Зеленського

Президент США: Наступна зустріч буде між Зеленським та Путіним. Або – Зеленський, Путін і я

Президент США Дональд Трамп заявив, що зведе російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського в одній кімнаті. Про це він зауважив під час пресконференції, передає «Главком».

«Наступна зустріч буде між Зеленським та Путіним. Або – Зеленський, Путін і я», – сказав Трамп. Він додав, що буде присутнім на зустрічі, «якщо їм це потрібно».

Американський лідер підсумував: «Зрештою, я зведу їх (Путіна та Зеленського, – «Главком») в одній кімнаті. Я або буду там, або мене там не буде. І я думаю, що це буде вирішено».

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Лідери ЄС у спільній заяві відповіли йому, що успіх може принести лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни: «Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми й надалі твердо стоїмо на боці України».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що Трамп близький до досягнення мирної угоди. За його словами, американський лідер повинен змусити російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

До слова, європейські лідери та президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом у середу, 13 серпня, напередодні його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зауважимо, Трамп заявив, що після зустрічі на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним може припинити участь у переговорах.