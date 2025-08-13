Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Нині триває 1267-й день повномасштабної війни
фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку окупаційні війська атакували 20 разів

За минулу добу відбулося 165 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів шістьма ракетами та 89 авіаційних ударів, скинувши 183 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5 120 обстрілів, з них 64 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 166 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Кам’янка, Середина-Буда Сумської області; Білогір’я, Приморське, Малокатеринівка Запорізької області; Одрадокам’янка, Антонівка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу та техніки, один артилерійський засіб, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та один засіб протиповітряної оборони російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося 17 боєзіткнень. Ворог завдав 17 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 281 обстріл, зокрема одинадцять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Від початку доби ворог здійснив три наступальні дії у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Кам’янка, Красне Перше.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямках Кіндрашівки, Московки, Куп’янська, Богуславки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 23 рази. Намагався просунутися вперед у районах Греківки, Мирного, Зарічного, Карпівки, Торського, Діброви та в бік Шандриголового й Серебрянки.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські воїни минулої доби відбили вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Зафіксовано три боєзіткнення у районах Олександро-Шультиного та Ступочок.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив шість атак у районах Неліпівки, Щербинівки, Русиного Яру та Яблунівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в районах Попового Яру, Маяка, Рубіжного, Володимирівки, Колодязів, Ніканорівки, Котлиного, Нового Шахового, Новоекономічного, Звірового, Удачного, Лисівки, а також у напрямках Покровська, Золотого Колодязя, Родинського та Променя.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили 28 атак противника в районах Дачного, Шевченка, Новоукраїнки, Зірки, Вільного Поля, Олександрограда, Толстого, Мирного, Маліївки, Ольгівського, Воскресенки та Андріївки-Клевцового.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Наші оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки в напрямку Полтавки.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2025 року фото 11
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Кам’янське та в напрямку Новоандріївки. 

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2025 року фото 12
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Агресор провів шість наступальних дій в напрямку населених пунктів Придніпровське, Антонівка та Гола Пристань – Сили оборони успішно відбили всі ворожі атаки.

Нагадаємо, триває 1267-й день повномасштабної війни в Україні.

