«Вагнерівці» розповіли про розстріл українських дітей: Офіс омбудсмена відреагував

За офіційними даними через війну в Україні загинуло 470 дітей

Якщо злочинні дії «вагнерівців», які зізналися у вбивствах українських дітей у Бахмуті та Соледарі, будуть доведені, то усі мають понести справедливе покарання. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

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«Один із них розповідає, що вистрілив дівчині п'яти-шести років у голову. За його словами – «вагнерівцям» віддали наказ знищити всіх – чоловіків, жінок, пенсіонерів і навіть дітей.

Ці слова мають бути зафіксовані та перевірені, а особи, що розповідають їх – ідентифіковані. Безсумнівно, що в разі підтвердження умисного вбивства російськими військовими українських дітей – потрібно вжити всі необхідні заходи реагування. За воєнні злочини на території нашої країни, винні мають бути справедливо покарані», – написав Лубінець.

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Уповноважений з прав людини також зазначив, що тільки за офіційними даними через війну в Україні загинуло 470 дітей, 407 – зниклі безвісти, 19 384 дитини – депортовані країною-агресором. «Проте ми розуміємо, що ці цифри можуть бути набагато більшими», – додав Лубінець.

Нагадаємо, два колишніх ув’язнених, яких завербували у ПВК «Вагнер», розповіли моторошні подробиці розстрілу понад 20 українських дітей і підлітків, підриву ями з більш ніж 50 пораненими полоненими і так званими «500-ми» (ті, хто вирішив залишити війну та відмовився виконувати накази про вбивство українців), зачистки житлових будинків із вбивством усіх, включно з дітьми.

Раніше Лубінець повідомив, що за останні 9 місяців Офіс омбудсмена отримав «десятки відео» публічних страт українських військових російськими солдатами.