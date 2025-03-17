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Негода у Києві: після тепла повернувся сніг (фото, відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Негода у Києві: після тепла повернувся сніг (фото, відео)
Патрульна поліція Києва попередила про ускладнення погодних умов
фото: glavcom.ua

Температура у Києві опустилась до 2 градусів

У понеділок, 17 березня, погода вирішила здивувати жителів Києва: небо у столиці вкрилося темними хмарами, почав падати мокрий сніг. Про це повідомляє «Главком». 

У Києві падає сніг
У Києві падає сніг
фото: glavcom.ua

Температура у місті опустилась до 2 градусів, дме рвучкий північно-західний вітер.

Патрульна поліція Києва попередила про ускладнення погодних умов і нагадала водіям правила поведінки на дорозі під час негоди. 

Водіям під час сніжної погоди варто: 

  • обирати безпечну швидкість;
  • дотримуватися безпечної дистанції;
  • під час ожеледиці не варто робити різкі рухів кермом,  уникати швидких гальмувань і прискорень. Варто пам'ятати, що будь-який маневр може призвести до занесення;
  • якщо автомобіль має механічну коробку передач, то  варто віддавати перевагу гальмуванню двигуном.

Пішоходам під час сніжної погоди переходити проїзну частину варто лише в дозволеному місці та використовувати світлоповертальні елементи. 

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що у Києві у вівторок, 18 березня, без істотних опадів. Вночі -3-5 градусів, вдень +2+4 градуси. В середу, 19 березня, буде ще буде холоднувато, хоча вдень вже теплішатиме на пару градусів.

«А від 20-го березня в Україні весна візьме все в свої руки – градуси повеселішають, піднімуться вгору і ми з ними порадіємо весняному теплу», – прогнозує Діденко. 

Нагадаємо, що 15 березня в Україні відбулося погіршення погодних умов після теплих днів. Так, за даними Укргідрометцентру, 17-19 березня в Україні очікується значне похолодання: зниження температури вночі до 2-8° морозу, вдень до 0-6° тепла.  Синоптикиня Наталка Діденко підтвердила: весь наступний робочий тиждень в Україні буде холодним, із «мінусами» вночі та кволими невеликими «плюсами» в денні години. А теплішати почне в кінці наступного тижня, ближче до 22-23 березня. 

До слова, сьогодні, 17 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі у південній частині та східних областях невеликий дощ, вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів.

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Теги: Київ снігопад весна

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