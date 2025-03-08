Рятувальники понад п’ять годин діставали автівки з провалля у центрі Києва

Провалля виникло на місці старого підвального приміщення у Печерському районі

Рятувальникам знадобилося понад п’ять годин, щоб витягти з провалля у центрі Києва три автомобілі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську службу порятунку.

Провалля виникло на місці старого підвального приміщення у Печерському районі, у важкодоступному для габаритної техніки місці.

Було залучено 14 рятувальників та 4 одиниці техніки КАРС.

Також застосовували ручні тягові лебідки, гідравлічні подушки, дерев’яні дошки, товсті троси, щоб якнайменше пошкодити автівки.

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Раніше повідомлялося, що у Музейному провулку на столичному Печерську під асфальт провалилися декілька автомобілів.

Нагадаємо, пізно ввечері 7 березня у Києві сталась смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох авто. За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення трьох автівок щонайменше один чоловік зазнав травм та ще один загинув на місці.