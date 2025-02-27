Столична влада ініціювала перевірку усіх укриттів міста

Ієвлєв наголосив: думка про те, що якийсь район Києва під час повітряних атак ворога більш безпечний, є хибною

Ієвлєв: Ціль ворога номер один – це все місто Київ, тому уламки ракет чи дронів падають в будь-якому районі столиці

Питання облаштовування та доступності укриттів для мешканців Києва залишається досі актуальним, особливо це стосується безперервності навчального процесу для дітей. Загалом, не можна зараз сказати, що якийсь район столиці є більш безпечним з огляду на атаки дронів-камікадзе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника КМВА Євгена Ієвлєва в ефірі Вечір.Live.

Ієвлєв наголосив: думка про те, що якийсь район Києва під час повітряних атак ворога більш безпечний, є хибною. Ціль ворога номер один – це все місто Київ, тому уламки ракет чи дронів падають в будь-якому районі столиці.

«Загроза атак залишається актуальною, тому державні районні адміністрації напевно оприлюднять дані про нові проєкти захисних споруд чи укриттів. Особливо це актуально для шкіл, щоб доступ до укриттів мали тільки школярі й там мав відбуватись освітній процес в повній безпеці, а для мешканців району мають бути свої укриття», – заявив представник КМВА.

У КМВА надійшло декілька сотень скарг від киян щодо неможливості потрапити до укриттів під час повітряних тривог. За словами Ієвлєва, це адміністративна проблема, адже є деякі укриття, які знаходяться в комунальних будівлях, але передані в оренду. Деякі укриття на території ОСББ і балансоутримувачі самі іноді дійсно закривають укриття задля того щоби запобігти маргіналізації.

«Для того, щоб була оперативна реакція влади на такі випадки ми розробили Kyiv ShelterBot в Telegram, куди оперативно можна подати інформацію про закриті укриття. На сьогодні ініційована перевірка всіх укриттів і цей бот нам дуже серйозно в цьому допомагає», – зауважив Євген Ієвлєв.

Як повідомляв «Главком», ворожа атака в ніч на 26 лютого спричинила на Київщині пожежі, руйнування та жертви. Зокрема, у Крюківщині уламки безпілотника спричинили пожежу в приватному будинку площею 200 кв.м. Це була оселя завідувача кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професора Павла Іванчова, та журналістки Тетяни Кулик. Смерть жінки вже підтвердили її колеги. Інше тіло, виявлене у будинку, відправлено на судово-медичну експертизу для підтвердження особи.