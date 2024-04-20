Напад на працівника ТЦК в Чернівецькій області: в мережі з’явилося відео

Люди повалили на землю військового, який тримав у руках пістолет

Двоє чоловіків повалили військового на землю

У мережі з’явилося відео нападу на працівника Вижницького ТЦК та СП, що стався поблизу села Чорногузи в Чернівецькій області.

На оприлюднених кадрах видно, як двоє чоловіків повалили військового на землю. При цьому у військового в руках уже був пістолет та мобільний телефон.

Що передувало конфлікту, із відео не зрозуміло.

Раніше у Чернівецькому обласному ТЦК та СП повідомили, що група розлючених людей напала на військовослужбовця, до нього застосували силу та погрози. Щоб захиститися, йому довелося стріляти в землю.

Нагадаємо, нещодавно у мережі поширилося відео, на якому декілька жінок на Хмельниччині напали на машину кольору хакі із зображенням білого хреста. В автомобілі перебували щонайменше двоє співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Згодом стало відомо, що Ізяславський районний суд Хмельницької області оштрафував на 85 грн одну з нападниць.