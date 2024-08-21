Київській області працює протиповітряна оборона через ворожі «Шахеди»

Жителів Київської області просять перебувати в укриттях до відбою тривоги

В Київській області чути вибухи

У ніч на 21 серпня Київська область зазнала чергової атаки ворожих безпілотників, ймовірно типу «Шахед». Сили та засоби протиповітряної оборони області активно працюють по ворожих цілях у повітряному просторі регіону. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

«Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях», – йдеться в оголошенні адміністрації.

Також влада закликає жителів області перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги та нагадує про важливість дотримання інформаційної тиші. Не знімайте та не викладайте в мережу роботу сил ППО.

За попередніми даними, ворожі безпілотники були запущені з південного напрямку.

Нагадаємо, що у Києві повітряна тривога тривала 8 хвилин.

До слова, впродовж усього повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України Повітряним силам вдалося збити понад 9 тис. російських безпілотників та майже 3 тис. ракет.