Київській області працює протиповітряна оборона через ворожі «Шахеди»
В Київській області чути вибухи
У ніч на 21 серпня Київська область зазнала чергової атаки ворожих безпілотників, ймовірно типу «Шахед». Сили та засоби протиповітряної оборони області активно працюють по ворожих цілях у повітряному просторі регіону. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
«Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях», – йдеться в оголошенні адміністрації.
Також влада закликає жителів області перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги та нагадує про важливість дотримання інформаційної тиші. Не знімайте та не викладайте в мережу роботу сил ППО.
За попередніми даними, ворожі безпілотники були запущені з південного напрямку.
Нагадаємо, що у Києві повітряна тривога тривала 8 хвилин.
До слова, впродовж усього повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України Повітряним силам вдалося збити понад 9 тис. російських безпілотників та майже 3 тис. ракет.
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