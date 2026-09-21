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Атака на Київщину: у Бучанському районі палає підприємство

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака на Київщину: у Бучанському районі палає підприємство
За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає
фото: ДСНС Києва/Facebook

В іншому населеному пункті Бучанського району через влучання уламків пошкоджено два приватні будинки

Унаслідок чергової повітряної атаки російських окупантів у Бучанському районі Київської області виникла пожежа на одному з підприємств. На місці працюють підрозділи ДСНС. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

В іншому населеному пункті цього ж району через влучання уламків пошкоджено два приватні будинки, чотири автомобілі та складські приміщення.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.

Ворог продовжує безперервно атакувати столичний регіон. Напередодні руйнування та пожежі фіксували одразу у чотирьох районах області:  Зокрема, станом на ранок 21 вересня наслідки ворожих атак фіксують у Фастівському, Вишгородському, Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах. За добу пошкоджено 34 об’єкти, інформації по постраждалих не надходило.  Серед 34 пошкоджених об’єктів – приватні будинки, складські та виробничі приміщення, гуртожиток, адміністративні будівлі, СТО, АЗС, фермерське господарство, об’єкти інфраструктури та транспорт. 

Теги: ДСНС обстріл Київщина

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