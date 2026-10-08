У «Дії» стало доступне оформлення європротоколу: покрокова інструкція (відео)
Європротокол оформити у «Дії» можна за певних умов
У «Дії» відтепер доступний європротокол. Послуга дає змогу оформити дорожньо транспорту пригоду у смартфоні, без виклику патрульних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Дію».
«Якщо сталося ДТП, а ви з іншим водієм згодні щодо обставин, не потрібно чекати патрульних чи заповнювати паперовий бланк на капоті. Усе можна зробити у смартфоні», – йдеться у повідомленні.
Як ДТП оформити без поліції та паперових бланків:
- Відкрийте «Сервіси» → «Водієві» → «Європротокол» у «Дії».
- Перевірте дані про себе, авто та страховий поліс – вони підтягнуться автоматично з реєстрів.
- Приєднайте другого водія за QR-кодом або посиланням.
- Разом оберіть обставини ДТП, додайте фото пошкоджень і схему пригоди, дату, час, та адресу.
- Перевірте дані та підпишіть європротокол «Дія.Підписом».
«Після успішного підписання обома сторонами «Дія» автоматично передає європротокол до МТСБУ, після чого він надсилається в страхові. Далі звʼяжіться зі своєю страховою компанією для отримання подальших інструкцій. Щоб скористатися послугою, в обох водіїв мають бути «Дія» та необхідні документи: верифікований РНОКПП, цифровий паспорт (ID-картка, закордонний або посвідка), посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію авто і чинний поліс ОСЦПВ», – наголошується у повідомленні.
Європротокол підходить не для кожної ДТП. Його можна оформити, якщо:
- немає травмованих чи загиблих;
- у ДТП лише два автомобілі;
- немає пошкодженого іншого майна;
- обидва водії тверезі;
- обидва мають чинну автоцивілку;
- ви дійшли згоди щодо обставин ДТП.
Нагадаємо, у грудні 2025 року Кабінет міністрів прийняв рішення, за яким оформлення європротоколу можливе через застосунок «Дія».
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