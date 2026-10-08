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У «Дії» стало доступне оформлення європротоколу: покрокова інструкція (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У «Дії» стало доступне оформлення європротоколу: покрокова інструкція (відео)
Оформити ДТП тепер можна без поліції та паперових бланків
фото з відкритих джерел

Європротокол оформити у «Дії» можна за певних умов

У «Дії» відтепер доступний європротокол. Послуга дає змогу оформити дорожньо транспорту пригоду у смартфоні, без виклику патрульних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Дію».

«Якщо сталося ДТП, а ви з іншим водієм згодні щодо обставин, не потрібно чекати патрульних чи заповнювати паперовий бланк на капоті. Усе можна зробити у смартфоні», – йдеться у повідомленні.

Як ДТП оформити без поліції та паперових бланків:

  • Відкрийте «Сервіси» → «Водієві» → «Європротокол» у «Дії».
  • Перевірте дані про себе, авто та страховий поліс – вони підтягнуться автоматично з реєстрів.
  • Приєднайте другого водія за QR-кодом або посиланням.
  • Разом оберіть обставини ДТП, додайте фото пошкоджень і схему пригоди, дату, час, та адресу.
  • Перевірте дані та підпишіть європротокол «Дія.Підписом».
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«Після успішного підписання обома сторонами «Дія» автоматично передає європротокол до МТСБУ, після чого він надсилається в страхові. Далі звʼяжіться зі своєю страховою компанією для отримання подальших інструкцій. Щоб скористатися послугою, в обох водіїв мають бути «Дія» та необхідні документи: верифікований РНОКПП, цифровий паспорт (ID-картка, закордонний або посвідка), посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію авто і чинний поліс ОСЦПВ», – наголошується у повідомленні.

Європротокол підходить не для кожної ДТП. Його можна оформити, якщо:

  • немає травмованих чи загиблих;
  • у ДТП лише два автомобілі;
  • немає пошкодженого іншого майна;
  • обидва водії тверезі;
  • обидва мають чинну автоцивілку;
  • ви дійшли згоди щодо обставин ДТП.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Кабінет міністрів прийняв рішення, за яким оформлення європротоколу можливе через застосунок «Дія».

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Теги: ДТП Дія

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У «Дії» стало доступне оформлення європротоколу: покрокова інструкція (відео)
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