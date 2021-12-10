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    У Києві потрапила в ДТП і перекинулася «швидка» (відео)

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    Водій іншої автівки&nbsp;не надав перевагу в русі кареті &laquo;швидкої&raquo; - У Києві потрапила в ДТП і перекинулася «швидка» (відео)
    Водій іншої автівки не надав перевагу в русі кареті «швидкої»
    скріншот із відео

    Автівка належить приватній клініці «Медіком»

    Сьогодні, увечері 10 грудня, у Києві на вулиці Заводській, 72, біля АЗС WOG перекинулась автівка «швидкої» приватної клініки «Медіком». Про це інформує Telegram-канал «Київ оперативний».

    За попередньою інформацією, водій автомобіля «Шевроле» не надав перевагу в русі кареті «швидкої», яка рухалась із увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом.

    У результаті зіткнення спецтранспорт перекинувся, двоє медичних працівників отримали тілесні ушкодження.

    На місці працюють правоохоронці та лікарі швидкої.

    Нагадаємо, у ДТП із трьома автобусами під Києвом постраждали чотири пасажири (фото)

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    Теги: ДТП Київ водій АЗС WOG
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    У Києві потрапила в ДТП і перекинулася «швидка» (відео)