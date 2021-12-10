У Києві потрапила в ДТП і перекинулася «швидка» (відео)
Автівка належить приватній клініці «Медіком»
Сьогодні, увечері 10 грудня, у Києві на вулиці Заводській, 72, біля АЗС WOG перекинулась автівка «швидкої» приватної клініки «Медіком». Про це інформує Telegram-канал «Київ оперативний».
За попередньою інформацією, водій автомобіля «Шевроле» не надав перевагу в русі кареті «швидкої», яка рухалась із увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом.
У результаті зіткнення спецтранспорт перекинувся, двоє медичних працівників отримали тілесні ушкодження.
На місці працюють правоохоронці та лікарі швидкої.
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