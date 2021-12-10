На Київщині вантажівка з’їхала в кювет і перекинулась (фото)
Водію вантажівки знадобилась екстрена медична допомога
9 грудня на відрізку автодороги Володарка-Ставище в с. Кривець Ставищенської територіальної громади Київщини сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
На місце виклику було направлено рятувальників.
Було встановлено, що водій MAN, не впоравшись з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.
Рятувальниками було проведено роботу з відключення клемних з’єднань від акумуляторної батареї авто з метою попередження його загорання та змито з проїжджої частини дороги паливно-мастильні матеріали.
Потерпілому водію була надана екстрена медична допомога.
Як повідомлялося, 10 грудня на автодорозі Київ–Харків зіткнулися три пасажирських автобуси.