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    На Київщині вантажівка з’їхала в кювет і перекинулась (фото)

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    На місці ДТП працювали рятувальники - На Київщині вантажівка з’їхала в кювет і перекинулась (фото)
    На місці ДТП працювали рятувальники
    фото: ДСНС

    Водію вантажівки знадобилась екстрена медична допомога

    9 грудня на відрізку автодороги Володарка-Ставище в с. Кривець Ставищенської територіальної громади Київщини сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце виклику було направлено рятувальників.

    Було встановлено, що водій MAN, не впоравшись з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.

    Рятувальниками було проведено роботу з відключення клемних з’єднань від акумуляторної батареї авто з метою попередження його загорання та змито з проїжджої частини дороги паливно-мастильні матеріали.

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    На Київщині вантажівка з’їхала в кювет і перекинулась (фото)
    На Київщині вантажівка з’їхала в кювет і перекинулась (фото)

    Потерпілому водію була надана екстрена медична допомога.

    Як повідомлялося, 10 грудня на автодорозі Київ–Харків зіткнулися три пасажирських автобуси.

    Теги: ДТП ДСНС дороги вантажівки Київщина рятувальники
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    На Київщині вантажівка з’їхала в кювет і перекинулась (фото)